ВСУ вынуждены накатывать новую дорогу по полям для связи с Артемовском

В настоящее время в окрестностях Артемовска (украинские власти называют его Бахмутом) продолжаются ожесточенные бои. Российские войска установили огневой контроль над трассой Славянск – Артемовск в районе Красной Горы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.По утверждению военкора, обстановка на данном участке фронта сложная. Но инициатива, без сомнения, принадлежит российским бойцам из ЧВК «Вагнер». Хотя, надо отдать должное противнику, его командование также действует умело и сохраняет управление подразделениями. Но украинские формирования вынуждены накатывать дорогу по полям, чтобы сохранить снабжение группировки ВСУ в Артемовске.По утверждению военкора, группировка противника в данном районе насчитывает около 40-50 тысяч человек. Это достаточно внушительная цифра, к тому же, украинские солдаты сражаются отчаянно, буквально за каждый дом.Военкор рассказал и об обстановке в Парасковиевке. Пока говорить о полном окружении этого населенного пункта преждевременно.Но российским войскам удалось установить огневой контроль над путями подвоза боеприпасов и продовольствия и эвакуации. ВСУ оставлять населенный пункт не собираются, демонстрируя высокий уровень стойкости. Но российские войска все равно методично уничтожают и оттесняют противника.Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин спрогнозировал, что полное окружение Артемовска будет возможно ближе к концу марта – апрелю 2023 года. Пока город еще не находится в окружении, украинские формирования сохраняют возможность обеспечения своей группировки и ротации личного состава.