Мы достигли точки, в которой наши склады с боеприпасами быстро пустеют, а заводы не успевают набрать обороты, чтобы производить больше

В настоящее время США уже столкнулись с колоссальной нехваткой снарядов, ракет, патронов в своих арсеналах. Об этом сообщил бывший советник Министерства обороны США и администрации президента Дональда Трампа, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.По словам военного эксперта, вопрос наращивания военных поставок киевскому режиму сейчас уже не зависит от одного лишь желания американской стороны этим заниматься. В Вашингтоне рассчитывают оказывать и далее помощь Украине, однако состояние американских военных арсеналов говорит само за себя: боеприпасов не хватает.- отметил Макгрегор, беседуя с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.В настоящее время американская военная промышленность не обладает возможностями для оперативного наращивания производства боеприпасов. Ее мощности сократились даже по сравнению с тридцатилетней давностью. Хотя власти США поставили задачу за 2 года в шесть раз увеличить производство снарядов 155 мм, возникает вопрос относительно реалистичности поставленной задачи.Власти США уже столкнулись с такими проблемами как необходимость модернизации производственных мощностей, поиск новых поставщиков и кадровый дефицит квалифицированных рабочих. Каждую из перечисленных проблем решить не так уж и просто, особенно учитывая проблемы с государственным долгом и нарастающие политические противоречия между демократами и республиканцами.