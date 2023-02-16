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Бывший советник Министерства обороны США Макгрегор признал серьезную нехватку боеприпасов для поставок ВСУ

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Бывший советник Министерства обороны США Макгрегор признал серьезную нехватку боеприпасов для поставок ВСУ

В настоящее время США уже столкнулись с колоссальной нехваткой снарядов, ракет, патронов в своих арсеналах. Об этом сообщил бывший советник Министерства обороны США и администрации президента Дональда Трампа, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.


По словам военного эксперта, вопрос наращивания военных поставок киевскому режиму сейчас уже не зависит от одного лишь желания американской стороны этим заниматься. В Вашингтоне рассчитывают оказывать и далее помощь Украине, однако состояние американских военных арсеналов говорит само за себя: боеприпасов не хватает.

Мы достигли точки, в которой наши склады с боеприпасами быстро пустеют, а заводы не успевают набрать обороты, чтобы производить больше

- отметил Макгрегор, беседуя с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

В настоящее время американская военная промышленность не обладает возможностями для оперативного наращивания производства боеприпасов. Ее мощности сократились даже по сравнению с тридцатилетней давностью. Хотя власти США поставили задачу за 2 года в шесть раз увеличить производство снарядов 155 мм, возникает вопрос относительно реалистичности поставленной задачи.

Власти США уже столкнулись с такими проблемами как необходимость модернизации производственных мощностей, поиск новых поставщиков и кадровый дефицит квалифицированных рабочих. Каждую из перечисленных проблем решить не так уж и просто, особенно учитывая проблемы с государственным долгом и нарастающие политические противоречия между демократами и республиканцами.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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15 комментариев
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  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:17
    -2
    Не уверен.Утвержденный военный бюджет просто космический.И к тому же СШАне являются прямым участником конфликта.Проблемы есть конечно и не маленькие.Но такие заявления скорее для увеличения и так огромных расходов на вооружения.И не мало важный факт они умеют гибко и быстро реагировать.
    1. Комментарий был удален.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:41
      0
      50 стран поставляют вооружение Укровермахту для убийства наших солдат. Склады пустеют, но они наращивают производство. А как у нас с производством? Кто ж его знает то. Ясно одно, что у Сталина с этим вопросом было лучше на несколько порядков. Министры, директора оборонных заводов, главные конструктора вооружений, академики у Сталина в приемной в очереди стояли.
      И ещё вопрос. Сколько мы ещё будем поставлять ресурсы странам, производящим оружие против нас?
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:17
    +2
    Народ тоже не так просто за станки поставить если он не приучен к этому. Тем более когда есть куча пакетов социальной помощи.
  3. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:22
    -1
    ..."признал серьезную нехватку боеприпасов для поставок ВСУ"...
    Ну , надеяться на это не стоит.
    Найдут они и боеприпасы и средства на них.
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:26
    +3
    Американцы про запас денег не тратят. Если задумали запустить производство на полную через 2 года, значит нас ждёт большая заварушка. А Украина для затравки.
    Снаряды работают в паре с орудиями. А насколько их орудия обладают большим ресурсом ствола, вот в чём ещё один серьёзный вопрос. Кто-то говорит, что ресурс значительно меньше чем у нас. Кто-то говорит, что всё зависит от регламентного обслуживания на месте. Хорошо бы получить раскладку по ресурсам ствольной артиллерии.
    Так же, о наращивании производства орудий все молчат. Только промелькнула заметка, что Франция наделает дополнительно ещё цезарей. И всё. Неужели у них так всё хорошо с запасами?
    1. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    +1
    Цитата: Михаил Маслов
    такие заявления скорее для увеличения и так огромных расходов на вооружения.И не мало важный факт они умеют гибко и быстро реагировать.
    Вы считаете, что Макгрегор - отставник и бывший советник добивается увеличения военных расходов? Это человек, который на протяжении всего украинского конфликта смотрит на ситуацию трезво в отличии от действующих генералов Сша, которые по заявлениям уже нанесли поражение России. Поясните на что Сша быстро и особенно гибко реагируют? Страна привыкшая диктовать свои условия и считающая себя сверхдержавой просто разучилась гибко реагировать на что бы то ни было.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:36
      0
      Я не спорю о трезвости взглядов этого потомка бравых шотландцев.Но вспомните его пророчества в прошлом году.Сбылось хоть что нибудь?Не помню.Слишком он оптимистично для нас он это видит.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:46
        +2
        Слишком он оптимистично для нас он это видит.
        А он не для нас озвучивает свое видение обстановки, а как раз для рядового американца зная, что генералы-адмиралы к нему не прислушаются.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:53
          0
          Зная эту публику,рядовых американцев,им по большому счету плевать на то,что на Украине.Как и что туда идет.Нет,там конечно есть диаспоры и упертые причем,но это частности.Для американцев-в пустоту.А вот насчет своего кармана они очень заботливые.
  6. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:28
    +2
    Это исключительно временное явление. Заводов и днег у них есть достаточно. В отличие от нас у них просто запасов многотне делалось. Так как они знали, что СССР нападать первым не будет. А вот у нас небыло такой уверенности, что не нападут на нас. Готовили в несметных количествах снаряды.
    Сейчас этими снарядами в том числе и воююем.
    Про гос долги и другие экономические проблемы мы помним как из непростых 30ых для США, они вырывались за счет второй мирой войны.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:28
    -1
    В эру информационной войны ,попытки раскручивать тему не достатка боеприпасов . На кого это рассчитано ? И танки у них,не танки ,и самолетов мало и вообще мы за мир ...............только русские плохие
    1. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:00
      +1
      Есть тысячи пилящихся нa складах старых танков холодной войны, м60, центурион, чифтен, лeoпард 1, фрaнцузские АМХ, ни одной поставки этих танков еще не было сам не знаю почему.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:49
    0
    А, вот на то, что штатники не обеспечат бандеровцев боеприпасами- надеятся не стоит. Кто историю учил, тот должен помнить, сколько оружия и боеприпасов они могут произвести и поставить. Куда угодно и в любых количествах. Если им это будет выгодно. А, им сейчас очень выгодно! Так, что надо справляться самим. Нам не поможет никто.
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:56
    0
    Не в этом дело, дело в том что подход другой. Если у нас отгружают с колёс как говорится , закрывают потребности то значит все в норме.
    В США считают по другому, если склад опустел на условно 10-15%, значит есть проблема !
    Значит запускают все возможные механизмы чтоб не только обеспечить текущую потребность , но и заполнить склады
  10. solar
    solar Сегодня, 10:34
    +1
    сообщил бывший советник Министерства обороны США и администрации президента Дональда Трампа

    То есть к этим поставкам он не имеет и не имел никогда никакого отношения.
    Зато вангования выдает регулярно, писали уже о нем на ВО. Которые не оправдываются.
    Нужно бы периодически таблицы такие печатать- кто- что ванговал и что реально потом было. На будущее понятно было бы, к кому прислушиваться.