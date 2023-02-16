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Российские специалисты разработали новейший лазерный комплекс разведки

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Российские специалисты разработали новейший лазерный комплекс разведки

На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине российские специалисты ведут активную деятельность по разработке и совершенствованию средств, помогающих в проведении СВО.


Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе страны, отечественным специалистам удалось разработать новейший разведывательный комплекс, обнаруживающий человека на рекордном расстоянии.

Комплекс действует при помощи лазера, который направляется на цель, отражается и возвращается обратно, распознав человека на расстоянии до 18 километров.

Источники в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что новый комплекс разведки разрабатывался на основе характеристик переносного оптико-электронного комплекса «Ирония».

Напомним, что «Ирония» уже используется российскими военными в зоне проведения специальной военной операции с целью наблюдения и сбора информации о местности и корректировки ударов российской артиллерии и авиации. Этот комплекс имеет дальность обнаружения техники до 7 километров, а человека – до 3 км.

Новый лазерный комплекс разведки будет превышать «Иронию» по характеристикам и функционалу, отметили разработчики.
Автор:
Использованы фотографии:
astrohn.ru
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17 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:25
    -2
    Хреново как всегда . Только военные действия нас заставляют шевелиться ,сколько пацанов погибло .Только сейчас взялись за БПЛА ,разведку .Не знали что конфликт будет ?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:55
      -4
      Разработали - молодцы. Вопрос в другом: Когда Суперирония в нужном количестве, в том числе установленная на БПЛА, поступит на фронт? Такие БПЛА- разведчики могли спасти жизни наших ребят из разгромленной под Угледаром колонны.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 09:13
        +1
        Тогда, когда (если), армия решит что прибор , а это в его лишь прибор, ей необходим и проведёт его удачные испытания.
        Ежегодно изобретаются тысячи приборов, но не все они доходят до своего потребителя. Гражданского - ли, военного -ли назначения, не суть. Не все они нужны.
        А сам факт строиятельства единичных, лабораторных экземпляров, это конечно отлично! Это говорит о том, что "наука" работает.
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 10:18
          -1
          Цитата: Светлан
          А сам факт строиятельства единичных, лабораторных экземпляров, это конечно отлично! Это говорит о том, что "наука" работает.

          Наука всегда работала . Просто в МО сейчас сидят не военные ,а эффективные МАНАГЕРЫ ! Им норма прибыли - главный показатель.
          Вот по этому я предлагал страховать жизнь бойца за 1 мил $ и тогда будет НЕ ВЫГОДНО бросать народ пачками в бой,а посадить его в МРАП его будет дешевле
  2. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 08:25
    -3
    Будет, разработали........трепло. am Вот когда в войска поставят тогда и пишите. Фантазеры...
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:26
      -2
      Цитата: VladMirU
      Будет, разработали........трепло. am Вот когда в войска поставят тогда и пишите. Фантазеры...

      Пусть поедут на участки передовых и расскажут там бойцам что они изобрели, а особенно когда это будет в войсках !
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 08:29
    -4
    У нас еще красивые названия для всяких комплексов не кончились? Чего только нет и все когото превышают и превосходят. А присмотреться планшеты прицелы тепловизоры лазеры в большинстве импорт. Зато НИОКР освоен. Когда на конвейер ни полслова.
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:30
    -4
    Не совсем понятны ТТХ.
    Для чего дальность обнаружения аж в 18 км (а значит, требуется более ёмкий источник питания), если это актуально для высоты наблюдения около 20м. Иначе, линия горизонта составляет порядка 5 км. Если устройством будут оборудоваться летательные аппараты - вопросов нет. Но в статье говорится о том, что это переносной вариант.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:41
      +5
      Из Ваших доводов легко получить ответ.
      Система предназначена для целеуказания с возвышенностей.
      Переносной не обязательно носимый. Возможно разворачивается на треноге.
      1. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:46
    0
    Всегда считал, что первое и главное качество разведки - скрытность. А тут прожектор на 18 км и еще, поди, не выносной, а на одном шасси с генератором и оператором. Ну пусть конструкторы и менеджеры на Донбассе покажут эффективность своей гравицапы. Может, появится желание поправить чего...
    1. Читатель 47
      Читатель 47 Сегодня, 09:05
      +1
      Я ничего не знаю про это, но я умнее всех ваших инженеров и вообще всех. Так?
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 09:12
        -2
        Я ничего не знаю про это, но я умнее всех ваших инженеров и вообще всех. Так?

        Просто анонсировать такие вещи, когда это не испытано и не производится, странно. Просто похоже на "дайте денег еще".
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:41
        -1
        Цитата: Читатель 47
        Я ничего не знаю про это, но я умнее всех ваших инженеров и вообще всех. Так?

        Не так, господин горлопан. Приемник обнаружения лазерного излучения на моем корабле стоял еще в 80-х. В свое время это позволило вскрыть тактику применения против наших кораблей планируемых бомб с лазерным наведением типа "Уоллай". По времени, высотам, маневрам, включениям бортовых рлс и прочее.
  7. Маркович
    Маркович Сегодня, 08:50
    +3
    СВО будет идти успешно только после установления такого комплекса на БЛА, а также насыщения вохдушного пространства Украины такими БЛА.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 09:15
      +1
      Цитата: Маркович
      СВО будет идти успешно только после установления такого комплекса на БЛА, а также насыщения вохдушного пространства Украины такими БЛА.

      Есть закавыка для всех авиационных лазерных систем: как соотносится мощность лазера, мощность его генератора и их вес с летными характеристиками аппарата. А так-то да - летающая оптика с лазерной подсветкой и для обнаружения человеков подойдет, и для наведения ракет от птрк годится.
  8. bamsik
    bamsik Сегодня, 09:20
    -1
    у нашей армии есть всё! только ни кто не знает где
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:00
    0
    Изобрели - это отлично... Но вопрос совсем в другом: когда это поступит в войска? Не опытными экземплярами, а широкой серией?
    Раньше все-таки процесс был гораздо плотнее по времени! Помнится (к примеру), знаменитый И-16 еще в 1934 году ставил на крыло Чкалов - а в 1935 году в войска уже поступило полтыщи ишачков!

    Понимаю, что техника была примитивнее... но ведь и технологии и производственные мощности были тоже гораздо примитивнее. А вот мотивированность и желание укреплять оборону страны - видимо, были гораздо выше :))