Российские специалисты разработали новейший лазерный комплекс разведки

На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине российские специалисты ведут активную деятельность по разработке и совершенствованию средств, помогающих в проведении СВО.
Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе страны, отечественным специалистам удалось разработать новейший разведывательный комплекс, обнаруживающий человека на рекордном расстоянии.
Комплекс действует при помощи лазера, который направляется на цель, отражается и возвращается обратно, распознав человека на расстоянии до 18 километров.
Источники в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что новый комплекс разведки разрабатывался на основе характеристик переносного оптико-электронного комплекса «Ирония».
Напомним, что «Ирония» уже используется российскими военными в зоне проведения специальной военной операции с целью наблюдения и сбора информации о местности и корректировки ударов российской артиллерии и авиации. Этот комплекс имеет дальность обнаружения техники до 7 километров, а человека – до 3 км.
Новый лазерный комплекс разведки будет превышать «Иронию» по характеристикам и функционалу, отметили разработчики.