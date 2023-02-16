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Адмиралы ВМС США сочли наращивание военного присутствия России в Арктике серьезным вызовом

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Адмиралы ВМС США сочли наращивание военного присутствия России в Арктике серьезным вызовом

В столице США Вашингтоне состоялся специальный семинар с участием высокопоставленных командиров Военно-морских сил. В центре внимания участников семинара оказалось наращивание военного присутствия России в Арктическом регионе. В США видят в этом серьезный вызов национальной безопасности и экономическим интересам, сообщает ресурс Sea Power.


Среди участников семинара были глава Командования сил флота ВМС США адмирал Дэрил Кодл, командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Дэн Дуайер, а вел семинар адмирал в отставке Джеймс Фогго. В качестве организаторов семинара выступили Полярный институт Центра Вильсона и Центр морской стратегии.

Как отметил адмирал Кодл, Россия обладает 6 базами, 14 аэродромами, 16 глубоководными портами и 14 ледоколами. Поэтому можно говорить о доминировании России в Арктическом регионе, включая военные возможности и инфраструктуру. Адмирал отметил, что Северный флот не так давно был выделен в отдельный военный округ, и особо подчеркнул, что у России есть свои законные суверенные интересы в Арктике.

Наибольший интерес для России, по мнению американских военных, представляет оборона северных подходов к Баренцеву морю и Северному Ледовитому океану. Здесь размещаются ракетные силы России с ядерными боеголовками, подводные лодки с баллистическими ракетами. Адмирал Кодл отметил, что у России самый большой ледокольный флот в мире.

Военно-морские возможности России в Арктике очень велики за счет высокой боеготовности, мобильности и огневой мощи. Например, на Кольском полуострове размещено дальнобойное высокоточное оружие, в том числе крылатые ракеты наземного и подводного базирования, противокорабельные ракеты.

Вице-адмирал Дуайер обратил внимание на опубликованную в июле 2022 года новую морскую доктрину России, в которой важнейшее место уделяется именно Арктическому региону. Российское руководство, по словам адмирала, поняло, что в текущей ситуации Арктика является ключом к экономическому процветанию и обороне российского государства.

Поэтому Арктический регион по степени значимости для страны обогнал Атлантику и Тихий океан. Вице-адмирал Дуайер назвал арктическую политику России серьезным вызовом, в одном ряду с климатическими изменениями.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. Талисман
    Талисман Сегодня, 08:33
    +1
    В США всегда что-то да видят....видят да не то, что нужно.
    Сразу хочется сказать словами "Шарикова" из фильма "Собачье сердце": "....подходи буржуй, глазик выколю..."...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:46
      +1
      Похоже американские адмиралы начали о чём-то догадываться. В самом деле, глупо пытаться догнать США по строительству боевых кораблей и авианосцев. Гораздо продуктивнее наращивать наш отрыв от них в Арктике. Тем более, что это самая короткая дорога к территории США. Нужно превратить Северный Ледовитый океан в Русское озеро.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:01
      0
      В данной ситуации адмирали видят грандиозную возможность хапнуть из бюджета и поэтому вопят во всю мощь легких. Только вот мощь бюджета начинает вызывать сомнения.
  2. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:33
    +5
    Карта СССР. Вернём свои границы на место.

    1. Карат
      Карат Сегодня, 08:48
      -6
      Цитата: Boris55
      Карта СССР. Вернём свои границы на место.


      Линия раздела через северный полюс? По международным законам госграница проходит в 12 милях от берега. Ещё есть особая экономическая зона, та 120 или 200 миль от берега (точно не помню). При любом раскладе до Северного полюса не дотягиваем.
      Так что эта красная линия через Северный полюс такое же фуфло как пролив им. Сталина.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 09:13
        0
        20 или 200 миль от берега (точно не помню).

        Если не помнишь - посмотри в интернете. А если не умеешь- сиди тихо. РФ уже несколько лет назад подала заявку в соответствующий комитет ООН о том, что хребет Ломоносова в Арктике является продолжением континентального шельфа России. Поэтому СП попадает под российскую юрисдикцию.
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 09:01
      -2
      Цитата: Boris55
      Карта СССР. Вернём границы на место.


      Пупок развяжется. request
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:07
      -1
      И всего-то? Малавато будет. Малавато. laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    +2
    ...14 ледоколами
    Адмирал Кодл умышленно занизил цифру или по незнанию? У России сегодня эксплуатируется 41 ледокол нескольких классов и типов из них 5 атомных. Хорошо, что все же согласился с тем, что
    у России есть свои законные суверенные интересы в Арктике
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:46
    +1
    Раззявили свой роток не на свой вершок. Пусть пасутся , шакалье... Арктика русская , открыта русскими и освоена русскими . И англосаксонской саранче там делать нечего
    1. Карат
      Карат Сегодня, 08:51
      0
      Они туда особо и не стремятся. Там не Майами, в футболке не походишь.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:49
    0
    Разница в подходе, они всегда серьёзно реагируют, а мы шапкозакидательно. Отсюда и растут дальнейшие предпринимаемые действия
    1. Карат
      Карат Сегодня, 08:53
      0
      Цитата: kaufman
      Разница в подходе, они всегда серьёзно реагируют, а мы шапкозакидательно. Отсюда и растут дальнейшие предпринимаемые действия


      Про Арктику они серьёзно уже более 20 лет говорят, но ни одного серьёзного ледокола не то что не построили, даже не заложили на верфи.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:14
    0
    И почему американцы ЛСП Северный полюс не вспомнили? bully