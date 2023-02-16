Поражены объекты во Львовской и Кировоградской областях, глава офиса Зеленского заявил об использовании ВС РФ «фальш-целей»

После объявления воздушной тревоги произошёл прилёт по объекту критической инфраструктуры. Он серьёзно пострадал. Жертв нет. Пожар потушили.

К сожалению, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Они сначала ведут активную разведку, используют фальш-цели. Но конечно, наша ПВО справилась с большинством их ракет и дронов.

Нашла подтверждение информация о ночном ударе по одному из объектов противника на западе Украины. По словам ставленника киевского режима во Львовской области Максим Козицкий, «в результате удара серьёзно пострадал объект критической инфраструктуры».Козицкий:Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что в ночное время суток по объектам противника наносились удары с применением дронов и ракет. Часть ракет использовалась в качестве «обманок» для выявления мест активности ПВО вооружённых сил Украины.Несколько дней назад в той же Львовской обладминистрации сообщали, что в регионе не осталось крупных генерирующих и перераспределяющих электроэнергию мощностей. По какому конкретно объекту произошло попадание на этот раз, пока не сообщается.Заявление главы офиса Зеленского Ермака:По его словам, российские войска сменили тактику, вводя в заблуждение системы ПВО ВСУ:Если верить Ермаку, то украинские ПВО сбили «восемь ракет» «Калибр», шесть из которых над Николаевской областью.