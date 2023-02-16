Военное обозрение
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Поражены объекты во Львовской и Кировоградской областях, глава офиса Зеленского заявил об использовании ВС РФ «фальш-целей»

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Поражены объекты во Львовской и Кировоградской областях, глава офиса Зеленского заявил об использовании ВС РФ «фальш-целей»

Нашла подтверждение информация о ночном ударе по одному из объектов противника на западе Украины. По словам ставленника киевского режима во Львовской области Максим Козицкий, «в результате удара серьёзно пострадал объект критической инфраструктуры».


Козицкий:

После объявления воздушной тревоги произошёл прилёт по объекту критической инфраструктуры. Он серьёзно пострадал. Жертв нет. Пожар потушили.

Ранее «Военное обозрение» сообщало о том, что в ночное время суток по объектам противника наносились удары с применением дронов и ракет. Часть ракет использовалась в качестве «обманок» для выявления мест активности ПВО вооружённых сил Украины.

Несколько дней назад в той же Львовской обладминистрации сообщали, что в регионе не осталось крупных генерирующих и перераспределяющих электроэнергию мощностей. По какому конкретно объекту произошло попадание на этот раз, пока не сообщается.

Заявление главы офиса Зеленского Ермака:

К сожалению, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

По его словам, российские войска сменили тактику, вводя в заблуждение системы ПВО ВСУ:

Они сначала ведут активную разведку, используют фальш-цели. Но конечно, наша ПВО справилась с большинством их ракет и дронов.

Если верить Ермаку, то украинские ПВО сбили «восемь ракет» «Калибр», шесть из которых над Николаевской областью.
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26 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:03
    +5
    Сначала отработали "Геранями" потом поднялись стратеги пару пусков сделали , так что Ермак пусть про " сбитые калибры" не придумывает.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:20
      +3
      Я наверное очень недалекий, если не понимаю отсутствие прилетов по зданиям минобороны, СБУ и прочим объектам военного управления 404. Они там просто ничего не боятся, это не правильно. В Донбассе люди в подвалах, в Киеве спокойно на работе. И самое непонятное - ведь можно мопедами выровнять, необязательно дорогие калибры с ониксами на эти цели расходовать. Один за другим 3-4 дрона на здание с коррекцией по результатам попадание - это ведь не сложно?
      1. Evgenijus
        Evgenijus Сегодня, 09:43
        +1
        (Максим),
        в этих зданиях сегодня, точнее давно, уже нет генералов и полковников ВСУ. Все они прячутся в бункерах. Конечно, если долбануть по этим зданиям, то будет эффект политический, но военной пользы никакой. Погибнут мелкие офицеры - дежурные по корпусам этих заведений, да тетки уборщицы. Больше пользы будет от уничтожения зданий военкоматов с их картотекой призывников.
        1. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 09:55
          +2
          Цитата: Evgenijus
          в этих зданиях сегодня, точнее давно, уже нет генералов и полковников ВСУ. Все они прячутся в бункерах.

          При всем моем к Вам уважении, вы представляете площадь и строительный объем бункеров?
          Здание минобороны это верх структуры военного ведомства, с уничтожением которого станут невозможными многие вещи, которые сейчас делают. Да и психологический эффект будет немалый. hi
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 10:06
          0
          Цитата: Evgenijus
          в этих зданиях сегодня, точнее давно, уже нет генералов и полковников ВСУ. Все они прячутся в бункерах. Конечно, если долбануть по этим зданиям, то будет эффект политический, но военной пользы никакой.

          А это разве мало?
          И самого Кровавого Клоуна, при необходимости, можно было бы давно "аннигилировать". Да только зачем им дарить "героя, павшего за свободу и независимость европейской демократии"? А вот психологический эффект от уничтожения его, даже пустого, бункера - огромен. Куда бить - уверен, у нас знают, тут секретов нет. Строили-то ещё при Союзе.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:49
        +2
        Цитата: Чеширский
        Я наверное очень недалекий, если не понимаю отсутствие прилетов по зданиям минобороны, СБУ и прочим объектам военного управления 404.

        У нас половина страны такие же "недалёкие", как Вы. И я в том числе. А здесь, на ВО, процент ещё выше.
        Я вот, например, ничего не слышу про тяговые подстанции. Ну, чтобы Украина свою "тысячу "леопардов" на Донбасс везла на паровозах. И про мосты через Днепр не слышу. Чтобы через Днепр переправляла их на плотах.

        Понимаю, что от уничтожения зданий минобороны Украины и СБУ военных эффект, может быть, и невелик. Но есть же ещё эффект психологический, идеологический, политический и т.д, который, бывает, куда больше, чем чисто военный.Сколько раз уже обмусоливали, например, тему, что надо закрыть "туристическую визу" "туристам" из Евросоюза - а то ходят по Киеву, как по своему огороду. Чисто военного эффекта от того, что какая-нибудь "дрын-дрын ляйн" побоится ехать в Киев, никакого. Но они знать будут, "кто в доме хозяин".
        И в этом плане отговорки типа "будем больше бить - Киев будет больше клянчить" не работают. Если так рассуждать, так надо вобще прекратить их "калибровать".

        Будем надеяться, что те, кто у нас в Москве выбирает цели на Украине, более "далёкие", чем мы с Вами. Но они пока ещё "даже не начинали". Год уже.
        Не пора "начинать"-то?
      3. art266
        art266 Сегодня, 10:12
        +1
        Не только Вы, этого вообще никто в стране понять не может.
        Складывается впечатление, что у нас слабое и не решительное военно-политическое руководство или ему выгодно затягивание конфликта по какой-то причине.
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 09:09
    +6
    Шесть мы сбили ! ....и всего две попали.... но завода нет crying crying
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:13
    +2
    Толку то, сколько месяцев уже эти объекты критической инфраструктуры выносим, а они как работали так и работают. А скоро тепло и они сами встанут. Ради чего и каких целей столько ресурсов потратили если результат не достигнут.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 09:18
      +6
      Цитата: ALARI
      Толку то, сколько месяцев уже эти объекты критической инфраструктуры выносим, а они как работали так и работают. А скоро тепло и они сами встанут. Ради чего и каких целей столько ресурсов потратили если результат не достигнут.


      Ради того, что теперь без помощи извне украина обойтись никак не может.
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 09:22
        -4
        Так она и до этого не могла, их ВПК ничего не выпускал. Одни старые запасы были. А вот население позлить, чтобы они нас крепче полюбили это можно.
        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 09:32
          +2
          Теперь они должны средства и ресурсы не на оружие тратить, а на восстановление инфраструктуры - мирными делами заняться.
        2. 1976AG
          1976AG Сегодня, 09:54
          -1
          Цитата: ALARI
          Так она и до этого не могла, их ВПК ничего не выпускал. Одни старые запасы были. А вот население позлить, чтобы они нас крепче полюбили это можно.


          Выпускать может и не могла, хотя далеко не факт, но заниматься восстановлением имеющейся техники могла, а техники той было весьма немало. А теперь ни техники своей, ни боеприпасов особо не осталось, а зарубежное еще надо получить, освоить и обслуживать. А оно как то гораздо более капризное, да и и по количеству полностью не заменит выбитую технику.
    2. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 09:20
      0
      Видимо возможности поражения ограничено насыщенностью ПВО, за что отдельное спасибо деловым партерам наших элиток
    3. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 09:21
      0
      Зато как встаёт вопрос про удары по мостам, сразу вылезают псевдоэксперты с возгласом -"а вы знаете сколько калибров надо по мосту пустить?". Знаю, все те сотни, которые бесполезно пустили по трансформаторам.
      1. Vrotkompot
        Vrotkompot Сегодня, 09:27
        +1
        Мосты можно легко пантонами заместить. А генерирующие можности ничем не заменишь. Без мостов можно делать оружие, без энергетики нет. Сколько калибров нужно на один мост: 5-6-7? И то, его могут быстро восстановить. Утака будет в 3 раза дороже моста без гарантии уничтожения. И таких мостов десятки.
      2. Комментарий был удален.
      3. Александр 1984 Кубань
        Александр 1984 Кубань Сегодня, 09:45
        0
        Помогу вам. 4 месяца. А сколько продолжались бомбардировки Германии в свое время? Так что не паниковать, все придет
    4. Володин
      Володин Сегодня, 09:24
      +5
      Цитата: ALARI
      Толку то, сколько месяцев уже эти объекты критической инфраструктуры выносим, а они как работали так и работают.

      И именно потому что "они как работали, так и работают" в том же Львове, например, 80% торговой инфраструктуры запитано через дизель-генераторы... и именно поэтому Киев просит Запад поставить ему системы газовой электрогенерации. И именно потому что "как работали, так и работают", Укрзализниця (или как там её) вывела все свои резервные (и списанные) тепловозы, в том числе 50-х годов сборки
  4. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:38
    0
    Но конечно, наша ПВО справилась с большинством их ракет и дронов.

    Если верить Ермаку, то украинские ПВО сбили «восемь ракет» «Калибр», шесть из которых над Николаевской областью.
    Ну кто бы сомневался..., из шести пущенных ракет, восемь сбито..., шароварная математика..
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:44
    +1
    Если верить Ермаку, то украинские ПВО сбили «восемь ракет» «Калибр», шесть из которых над Николаевской областью.

    Врет Ермак ,украинец ПВО сбили все 100% русских ракет. Взрывы на складах и подстанциях,дело рук кондиционеров ,не хотят работать ..............
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:49
    0
    Фальшь-цели - это самое то, что надо для использования на территории фальшь-государства.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:18
    0
    Не по теме заметки, а по теме комментариев.
    Если мы не понимаем, почему что-то не происходит, это говорит лишь о том, что у нас и у тех, кто принимает решения, разные цели.
    Ну, если исключить варианты некомпетентности и т.н. "договорняка"...
    В любом случае, за всё заплатим мы.
    И нам хочется, чтобы цена была не так высока, как в прошлый раз.
  8. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 10:21
    0
    Интересно получить хотя-бы приблизительную информацию и аналитику о количественном и качественном состоянии фашисткой ПВО-ПРО на данный момент времени! Как она построена, какими системами она работает по нашим ракетам-это раз! Самолетам- это два! Вертолетам - это три! БЛА - это четыре! Дронам - это пять! Какие меры воздействия необходимо предпринять по ее нейтрализации? Что мешает провести нашим войскам данные мероприятия?!
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:30
    0
    Но конечно, наша ПВО справилась с большинством их ракет и дронов.

    Ага. Восемь из шести. lol
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:01
    0
    Эти удары по энергетике, по промышленности, в конечном счете по экономике, должны быть приоритетными, а не тратить армию на лобовые атаки.
  11. solar
    solar Сегодня, 11:30
    0
    Часть ракет использовалась в качестве «обманок» для выявления мест активности ПВО вооружённых сил Украины.

    с учетом того что стоимость таких "обманок" практически такая же как стоимость реальных ракет, идея их пуска не совсем понятна