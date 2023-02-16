В европейских хранилищах запасы газа снизились до 65 процентов при падении темпов закачки

Европейские подземные газовые хранилища продолжают терять свои запасы. Как стало известно, они значительно упали и хранилища заполнены лишь на 65 процентов. Это немало, но и зимний период ещё не закончился даже в календарном его варианте.Отбор газа из хранилищ идёт в значительных объемах, а темпы закачки падают. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) (Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры), отбор газа из хранилищ Евросоюза 13 февраля составил 506 млн куб. м, а закачали в них всего 20 млн куб. м. Всего же с начала отопительного сезона в ноябре прошлого года страны ЕС израсходовали 37 млрд куб. м газа из хранилищ.При этом стоит отметить, что европейцы стали отбирать газ из хранилищ почти на 9% меньше, чем это было в предыдущие пять лет. Это говорит о том, что в ЕС уже не могут, как раньше, безгранично расходовать голубое топливо и вынуждены его экономить.Кроме того, понимая в какой ситуации они находятся, страны ЕС на эту зиму значительно увеличили объем накопленного в подземных хранилищах газа – примерно на 20% больше, чем это было в предыдущие годы. По некоторым оценкам, сейчас в хранилищах ЕС имеется около 71 млрд куб. м газа.Непростую ситуацию с газом в ЕС продолжают решать не без помощи «вражеской» России. Так, на фоне проблем после подрыва США и их норвежскими союзниками газопроводов на Балтике значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.