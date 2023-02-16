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В европейских хранилищах запасы газа снизились до 65 процентов при падении темпов закачки

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В европейских хранилищах запасы газа снизились до 65 процентов при падении темпов закачки

Европейские подземные газовые хранилища продолжают терять свои запасы. Как стало известно, они значительно упали и хранилища заполнены лишь на 65 процентов. Это немало, но и зимний период ещё не закончился даже в календарном его варианте.


Отбор газа из хранилищ идёт в значительных объемах, а темпы закачки падают. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) (Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры), отбор газа из хранилищ Евросоюза 13 февраля составил 506 млн куб. м, а закачали в них всего 20 млн куб. м. Всего же с начала отопительного сезона в ноябре прошлого года страны ЕС израсходовали 37 млрд куб. м газа из хранилищ.

При этом стоит отметить, что европейцы стали отбирать газ из хранилищ почти на 9% меньше, чем это было в предыдущие пять лет. Это говорит о том, что в ЕС уже не могут, как раньше, безгранично расходовать голубое топливо и вынуждены его экономить.

Кроме того, понимая в какой ситуации они находятся, страны ЕС на эту зиму значительно увеличили объем накопленного в подземных хранилищах газа – примерно на 20% больше, чем это было в предыдущие годы. По некоторым оценкам, сейчас в хранилищах ЕС имеется около 71 млрд куб. м газа.

Непростую ситуацию с газом в ЕС продолжают решать не без помощи «вражеской» России. Так, на фоне проблем после подрыва США и их норвежскими союзниками газопроводов на Балтике значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Централизованный информационный портал Республики Башкортостан
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52 комментария
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 09:20
    +3
    значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.


    Война бизнесу походу не помеха.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Карат
      значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.


      Война бизнесу походу не помеха.

      Ага. Мы им газ, они против нас Леопарды! am
      1. Константин 2.0
        Константин 2.0 Сегодня, 10:49
        -2
        А в том числе не на эти ли деньги мы сейчас загружаем свою оборонку заказами? Вы на ситуацию с другой стороны посмотрите, со стороны европейцев. Они платят деньги государству которое они не могут сломить не в экономическом, не в военном формате? Как вы думаете к этому европейцы относятся?
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 10:55
          +1
          Как вы думаете к этому европейцы относятся?

          европейцы относятся к этому так - "ничего, еще фантиков для обслуги напечатаем!"
          1. Ady66
            Ady66 Сегодня, 11:02
            -1
            Фантики в данном случае печатаем мы, а они эти фантики должны приобресть, ибо они - недружественные
          2. Константин 2.0
            Константин 2.0 Сегодня, 11:03
            -2
            Не одна валюта в мире не чем не обеспечена. Это к вопросу о фантиках. По вашей логике, видимо нужно за ГОЗ природным газом рассчитываться? Или может давно пора на натуральный обмен перейти?) Только комментарий, на который я отвечал, был не об этом.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:25
          0
          Цитата: Константин 2.0
          А в том числе не на эти ли деньги мы сейчас загружаем свою оборонку заказами?

          А на какие деньги Сталин в 1941-м, в 1942-м "загружал оборонку"?
          Зеленский клянчит деньги на войну с нами, а мы будем хоть с чёртом торговать, лишь бы "загрузить оборонку заказами"?

          "Минусы" не ставил - не моя привычка. Но в данном случае считаю их обоснованными.
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 09:40
      -1
      Слов нет..., одна ненормативная лексика.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: Карат
      значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.

      Война бизнесу походу не помеха.

      на фоне проблем после подрыва США и их норвежскими союзниками газопроводов на Балтике значительно возросла прокачка газа из России через Украину

      А царь-то знает?
      Кому задать вопрос "Кто виноват?"

      Европа против нас воюет, а мы им газ через Украину? И за транзит, естественно, Зеленскому платим?
      Там, в Москве, НАВИРХУ, позориться самим и позорить страну не устали? Совсем, что ли, мозгов не осталось - одни доллары в голове...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:23
    +4
    Как тут не вспомнить Маркса с его высказыванием о 300% прибыли.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:26
    +4
    Что-то то ни с прошлого года заканчиваются, да никак не закончаться.
    Похоже мы не правильно считаем.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:48
      +4
      Похоже мы не правильно считаем.
      Вчера только читал, что газа в ПГХ Европы хватит до весны следующего года. Его, мол, не выбирают оттуда, поскольку собственники покупали его в три раза дороже, чем стоит сейчас. Поэтому, выгоднее покупать новый газ, а этот в ПХГ оказался себе в убыток... Вот и пойми нашу пропаганду о газе. winked
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 10:56
        +3
        Есть пропаганда, а есть реальные сводки.
        Согласно пропаганде там уже все замерзли и умерли с голода. В темных и холодных городах ЕС идет драка за последнее полено дров и банку консервов. А улицы завалены трупами демонстрантов против поддержки ВСУ.
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:08
      -3
      Спрос упал(закрытие производств и тп.) в среднем на 20% + экономят.
      Ветку черед Польшу новую кинули от скандинавов.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 11:05
        0
        "Минусяторы" - учите матчасть! Вы по ходу кроме "Вконтакте" и "1 канал" ничего не читаете-смотрите.
        Я хотя бы знаю, что пишу(поскольку знаком с тематикой) hi
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:27
    +5
    Непростую ситуацию с газом в ЕС продолжают решать не без помощи «вражеской» России.

    ВРАГОВ РОССИИ!!!
    Никакими деньгами и прибылями нельзя измерить сотрудничество с врагами! По какому праву российский газ продолжает работать на союзников нацистов?
    Кто (пофамильно) принимал такое решение?
    Хватит нас пичкать информацией о сотрудничестве американцев и англичан с Гитлером! Займете наше внимание информацией о поставках сырья в Европу, охреневшую от ненависти к России!
    Только не говорите, что эти деньги нужны для выплат тех нищенских зарплат и пенсий...
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:31
      -4
      Цитата: ROSS 42
      Только не говорите, что эти деньги нужны для выплат тех нищенских зарплат и пенсий..


      Я понимаю Вашу ярость, но армию на что то нужно содержать и вооружать. Железный занавес нам сейчас совсем не в тему.
  5. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:32
    0
    Tak działa system gazowy w Europie. Europa gromadzi gaz w miesiącach ciepłych, gdy ceny są relatywnie niskie i opróżnia magazyny zimą. W tym roku Europa ma stosunkowo dużo gazu w magazynach w stosunku do lat ubiegłych.
    Nie brakuje jedzenia ( jak często pisze się w Rosyjskiej i przede wszystkim Białoruskiej prasie), a w domach jest ciepło. W Polsce jest problem z nadmiarem węgla. Przedsiębiorstwa licząc na zyski nakupiły go za dużo i muszą go zmagazynować do najbliższej zimy.

    Drogi Europy zachodniej i Rosji rozeszły się na wiele lat. Okazało się, że możemy żyć osobno.
    Są dwa kraje, ktore zyskały. Chiny mają wasala - Rosję, a USA jeszcze bardziej uzależniło od siebie Europę zachodnią.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:57
      +2
      Okazało się, że możemy żyć osobno.
      " Мы можем жить отдельно" laughing . Попробуйте пожить отдельно от бюджета ЕС и доступа ваших гастриков на рынки рабсилы успешных стран ЕС.
  6. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:33
    -1
    О как интересно, смотрю Европа замерзает, газ по карточка, бунты идут, промышленность остановилась. Как наши говорящие головы осенью прогнозировали то и случилось.
    значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.- это как то можно прокомментировать или объяснить с позиции СВО там же. Мы что творим?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:40
      -2
      Цитата: ALARI
      Как наши говорящие головы осенью прогнозировали то и случилось.
      значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.- это как то можно прокомментировать или объяснить с позиции СВО там же. Мы что творим?


      Украина за прокачку получит копейки, а наши за газ миллиарды. А эти миллиарды нужны на финансирование содержания и укрепления российской армии. Так что, кто тут в проигрыше ещё вопрос. Не смотрите на всё с точки зрения морали, смотрите глубже, с точки зрения целесообразности.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:13
        +2
        эти миллиарды нужны на финансирование содержания и укрепления российской армии

        извините - но это вражеская логика!
        по теме - мы поставляем газ, евро-банки через компьютер посылают сигнал нашим банкам что перечислили 1млрд евро (условно), наши нажимают кнопки - этот миллиард евро превращается в 75млрд рублей, мы ими оплачиваем зарплату в/с, выплачиваем похоронные семьям погибших и т.д. Но если бы мы не получили 1млрд от евробанков - мы также могли бы зачислить эти 75 млрд на счета в/с рф! Но мвф не позволяет, а теперь думайте кто всё контролирует....
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:36
    +7
    После заявления Бербок о том, что Европа воюет с Россией, подачу газа в Европу надо было вообще перекрыть, хотя бы под предлогом аварийных работ на турбинах.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 09:46
      +2
      Ну остановили. Дальше что? Мы лишились поступлений денег, они просто купили газ у другой страны. Это называется: на зло маме отморожу уши.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 10:06
        0
        Дальше что? Мы лишились поступлений денег, они просто купили газ у другой страны.
        - просто так не купят, он из воздухе не возьмется. Есть контракты и в первую очередь цены. Те же америкосы свой спг не больно-то гонят. Вот когда цена ц них взлетит еще выше аот тогда с ними уже и будут говорить о поставках. Арабы тоже только в планах собираются поставлять.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:44
        -1
        Цитата: ColdWind
        Ну остановили. Дальше что? Мы лишились поступлений денег, они просто купили газ у другой страны. Это называется: на зло маме отморожу уши.

        Ну-у скажем так, "просто" заменить выпавшие объёмы газа у них не получится в силу того, что у них недостаточно мощностей для регазификации СПГ, а те что имеются не обладают необходимой разветвлённой сетью газораспределения для подачи газа в любую точку Европы, а стало быть газовозы с СПГ тупо будут простаивать на рейде в ожидании своей очереди на разгрузку. Что касается наших финансовых потерь на "газопроводе" то они компенсируются высокой ценой на "свопе" т.к. трубопроводный газ дешевле, чем СПГ на бирже. Мы же, поставляя газ по трубе, привязаны к объёмам и цене обозначенных в контракте. К тому же, за прокачку газа мы вынуждены осуществлять "транзитные" выплаты Куеву и тем самым, косвенно финансировать ВСУ. Оно нам надо? Разорвать контракт в инициативном порядке мы не можем т.к. на нас повесят штрафы и неустойки за невыполнение условий контракта. К тому же не надо забывать и про то, что работающие турбины это импорт и находятся они под санкциями, а стало быть запчастей и ремкомплектов на них не будет. Для того, что бы вывести их из под санкций в Европе необходимо создать такой дефицит топлива, что бы снятие санкций с газового сектора стало для них приоритетной задачей. Пока мы добросовестно исполняем взятые на себя обязательства, никакой движухи в этом направлении не будет. Зато, по прошествии некоторого времени, когда Европа реально сможет выстроить всю структуру по регазификации и распределению газа внутри ЕС и порешает вопросы по новой логистике с доставкой газа из Эмиратов и Катара, полностью исключив российский газ, тогда уже и турбины окончательно выработают свой ресурс, а решать вопросы по их тех.обслуживанию станет невозможно от слова никак.
        Слова Бербок, можно было использовать как форс мажор и остановить прокачку газа без риска попасть под судебные разборки.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:39
    0
    Да все у них будет нормально с газом и закачают и не остановятся .Но только цены теперь прежними не будут никогда .
    Дешевые русские энергоносители это теперь как мечта
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:17
      0
      да теперь наши ресурсы не дешёвые, а очень дешёвые!!! "налетай, торопись - покупай живопись" (ресурсы из России)
  9. solar
    solar Сегодня, 09:39
    +5
    Как стало известно, они значительно упали и хранилища заполнены лишь на 65 процентов.

    В статье, похоже, опечатка. На конец зимы правильно написать не лишь на 65 процентов, а аж на 65 процентов.
    Очень большой объем запасов газа в хранилищах остался на конец зимы. То ли потому что зима теплая, то ли потому что запасли много, то ли потому что сжиженный газ поставляли, а то ли потому что Газпром систематически увеличивает поставки газа через Украину.
    «Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину на 4% – с 29,5 млн куб. м в четверг, 2 февраля, до 30, 7 млн куб. м в пятницу, 3 февраля. Поставки идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом сообщил представитель компании, передает ТАСС. Двумя днями ранее поставки уже выросли на 20%, отмечает агентство.

    Теперь вот Газпром подал заявку на увеличение прокачки газа еще на 16 процентов.
    И если первые причины понятны, то последняя- загадка...
    Отбор газа из хранилищ идёт в значительных объемах, а темпы закачки падают.

    Сам по себе факт, что в конце зимы, в самых холодный месяц, вообще есть закачка газа в хранилища, хотя должен быть только отбор, говорит о многом.
  10. uralex
    uralex Сегодня, 09:40
    -3
    ЕС уже не могут, как раньше, безгранично расходовать голубое топливо и вынуждены его экономить
    Ну, ничего страшного.. с водой они уже давно оптимизируются, купаясь в ванной в одной воде всей семьей... теперь еще и руки греть будут, когда еду готовят.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:24
      +2
      откуда ж Вы с такой логикой беретесь? эта логика аналогична заявлениям, что "дикие русские" унитазы воруют, потому что это для них диковинка.. к правде- ровно также относится-никак..
  11. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 09:42
    +9
    Все лето и осень ждали зимы, со всех экранов говорили что нищая Европа замёрзнет, производство встанет, население с голоду помрёт и ЕС пинками загонит Украину на подписание позорного мира. Через 12 дней весна, через полтора месяца в Европе вполне уже будет тепло и радостно ...
    Лицемеры, за что молодые гибнут?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Gvardeetz77
      Лицемеры, за что молодые гибнут?

      Действительно, за что люди гибнут?
      1. Карат
        Карат Сегодня, 09:51
        0
        Цитата: ColdWind
        Действительно, за что люди гибнут?


        Наверное за сохранение Государства Российского. Или нет?
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 09:58
          -2
          Цитата: Карат
          Наверное за сохранение Государства Российского. Или нет?
          Что-то угрожает сохранению России? Напасть на другую страну что бы сохранить свою страну - очень странная логика.
          1. Карат
            Карат Сегодня, 10:07
            -2
            Цитата: ColdWind
            Что-то угрожает сохранению России?


            Представьте, угрожает. И даже не замалчивается. Говорят в открытую.
            1. советник 2 уровня
              советник 2 уровня Сегодня, 10:27
              0
              кто говорит? а главное-что именно - делается для этого? и зачем это нужно вообще им-что они с этого больше, чем сейчас заработают? только пожалуйста- конкретику, а не истории 20-30 летней давности..
            2. spirit
              spirit Сегодня, 10:49
              0
              Представьте, угрожает. И даже не замалчивается. Говорят в открытую.

              У Европы уже боеприпасы все на исходе.Хорошо оно готовились напасть на Россию)Цезарь под конец жизни от скуки решил войти в историю а вляпался в омно.Вот за это и умирают наши солдаты пока он сидит в бункере
          2. Single-n
            Single-n Сегодня, 10:59
            -1
            Вы это блоку НАТО и США объясните. А мы что , лысые что ли? Идем по стопам идеала демократии и человечества. В чем суть претензий?
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:47
    +2
    значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.

    Они украине танки, а мы им газ? В одной старинной крепости ждут, пока западные самолеты, переданные укронацикам, начнут бомбить Москву?
    Россияне очень терпеливый народ. Но и его терпение может рано или поздно окончиться.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 10:54
      -1
      Цитата: Дилетант
      Но и его терпение может рано или поздно окончиться.

      Какая структура напрямую подчинена путину ?
  13. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 09:49
    +3
    А кто-то верил, что европа замерзнет этой зимой? Так зима скоро закончится, а они чего то даже не торопятся мерзнуть what
  14. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:50
    +2
    Это называется дешёвая манипуляция, когда зима в Европе уже почти закончилась, а запасы газа "всего лишь" 65%, а значит европейцы вот-вот "замёрзнут". Ребята, если транслируете бред из администрации президента, то хоть убедительно это делайте
  15. BAI
    BAI Сегодня, 09:51
    +2
    значительно возросла прокачка газа из России через Украину. Заявки на прокачку подскочили на 16% по данным за вчерашние сутки.

    Вот за что я люблю наше правительство - за безмерную доброту за чужой счет. Они нам санкции и убийства наших солдат, а мы им газ, и побольше, чтобы они захлебнулись в нем.
  16. U-58
    U-58 Сегодня, 09:51
    +4
    Ну и зачем писать эти асаны?
    Зиму Европа пережила без особых потрясений, к апрелю- маю настанет период пополнения хранилищ на следующий период, которые к октябрю так или иначе будут заполнены под завязку. Газ в мире есть.
    Думать, что европейцы выстрелили себе в ногу, не приходится.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 10:00
      -2
      Цитата: U-58
      Зиму Европа пережила без особых потрясений, к апрелю- маю настанет период пополнения хранилищ на следующий период, которые к октябрю так или иначе будут заполнены под завязку.


      Всё бы оно так, но есть другие но. В эту зиму они закачали много ещё до подрывов северных потоков, а что будет следующей зимой? А этим летом? Газ ведь используется для выработки электроэнергии, а взять его толком неоткуда. А лето жаркое, кондёры гребут лопатой мегаватты. На американцев надежды слабые. А собственная добыча в Европе падает с каждым месяцем. Делайте выводы ...
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:33
        +1
        Цитата: Карат
        Всё бы оно так, но есть другие но. В эту зиму они закачали много ещё до подрывов северных потоков, а что будет следующей зимой? А этим летом? Газ ведь используется для выработки электроэнергии, а взять его толком неоткуда. А лето жаркое, кондёры гребут лопатой мегаватты. На американцев надежды слабые. А собственная добыча в Европе падает с каждым месяцем. Делайте выводы ...

        главным поставщиком газа в 2022 году, еще до подрыва СП-уже были США, именно их газа- больше, чем российского в хранилищах. При сохранении нынешних тенденций в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%, а доля «Газпрома» на рынке ЕС окажется в два раза меньше, чем у США. Сейчас трубопроводный газ поступает в ЕС из России, Норвегии, Азербайджана (через Турцию по Трансадриатическому газопроводу), а также из Алжира и Ливии (по газопроводу Магриб – Европа) и США танкерами. Является ли такой уже сверхкритичной при всем этом - зависимость от российского газа на сегодня? Делайте выводы.. а чтоб попробовать "рухнуть" ЕС- нужно было в марте - прекратить поставки вообще, а не давать им время перестроиться...
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:01
        +1
        Вангую. Все у них буде норм. Малость ужмутся в бытовом плане. Так как мы же им газ и продаем. Ах да. Страны посредники офигенно обогатятся, покупая у нас со скидкой, а им продавая с наценкой.
  17. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:11
    -1
    Комуто демилитаризация в лоб. комуто прибыль. Комуто предприятия около азов-стали в собственность. (Новость вчера прошла)
  18. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:18
    +2
    значительно возросла прокачка газа из России через Украину.

    Да, кто бы сомневался! "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки."© request
  19. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:23
    0
    Меня больше интересует другой вопрос!
    Поддержит ли Россия рост военной промышленности и производства в странах ЕС своими бесперебойным поставками дешёвых энергоносителей?

    Тяжёлое машиностроение очень энергоемкая отрасль.
    Будет ли власть-олигархи РФ помогать "партнёрам" стоить новые танки и арт снаряды для войны и убийства русских вна Украине????
  20. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:25
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    Зима на исходе, а хранилища переполнены.
    Волнуются, как сохранить высокие цены на следующую зиму, чтобы продать эти 60% газа через год без больших убытков.