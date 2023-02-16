Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

Свободные люди в свободных обществах должны знать как можно больше о том, что замышляет Пекин

Китайские аэростат, обнаруженный 1 февраля в небе над США и сбитый через несколько дней у побережья Южной Каролины, вызвал волну антикитайской истерии не только в политических и военных кругах, но и в американском обществе. Высокопоставленные представитель разведки ВМС США заявил газете Navy Times, что китайский воздушный шар пробуждает обычных американцев к осознанию угрозы со стороны правительства КНР мировому порядку.Издание отмечает, что в течение многих лет представители национальной безопасности и военные трубили о надвигающейся угрозе, которую Китай представляет для мирового порядка, возглавляемого США. При этом опросы показывали, что обычных американцев все это время волновали больше внутренние проблемы страны. Теперь ситуация резко меняется.Глава Управления военно-морской разведки контр-адмирал Майкл Студеман сообщил на пресс-конференции, что хотел бы, чтобы инцидент с китайскими разведывательными зондами «был связан с более серьезными проблемами, когда мы говорим о Китае». По его словам, Пекин использует «10 000 способов» для ведения шпионажа, но лишь теперь американцы поняли это и осознали степень угрозы.Студман считает, что власти КНР продавливают мнение, что пролет якобы гражданского аэростата на большой высоте над территорией других стран не является вторжением в их суверенное воздушное пространство. Следом Пекин намерен добиться пересмотра правил судоходства в международных водах Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря для включения этих акваторий под свою юрисдикцию, уверен контр-адмирал. Как связаны между собой эти две темы, Студман не объяснил.Глава Управления военно-морской разведки призвал своих американских коллег к большей открытости в публикации информации о действиях Пекина, направленных на подрыв суверенитета и международного доминирования США. Он считает, что гласность поможет показать простым американцам, какую на самом деле угрозу представляет Китай для Соединенных Штатов.— резюмировал Студеман.Политологи отмечают, что тема «новой китайской угрозы» может неожиданным образом отрицательно сказаться на беспрецедентной поддержке Вашингтоном киевского режима. Администрация Байдена, учитывая общественное мнение и давление республиканцев, вынуждена сместить вектор внешнеполитической деятельности на большее противостояние КНР. В связи с этим, тема Украины рискует оказаться не столь важной, что заставит политические элиты США больше сил и средств уделять сдерживанию Китая, чем помощи Киеву.