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Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

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Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

Китайские аэростат, обнаруженный 1 февраля в небе над США и сбитый через несколько дней у побережья Южной Каролины, вызвал волну антикитайской истерии не только в политических и военных кругах, но и в американском обществе. Высокопоставленные представитель разведки ВМС США заявил газете Navy Times, что китайский воздушный шар пробуждает обычных американцев к осознанию угрозы со стороны правительства КНР мировому порядку.


Издание отмечает, что в течение многих лет представители национальной безопасности и военные трубили о надвигающейся угрозе, которую Китай представляет для мирового порядка, возглавляемого США. При этом опросы показывали, что обычных американцев все это время волновали больше внутренние проблемы страны. Теперь ситуация резко меняется.

Глава Управления военно-морской разведки контр-адмирал Майкл Студеман сообщил на пресс-конференции, что хотел бы, чтобы инцидент с китайскими разведывательными зондами «был связан с более серьезными проблемами, когда мы говорим о Китае». По его словам, Пекин использует «10 000 способов» для ведения шпионажа, но лишь теперь американцы поняли это и осознали степень угрозы.

Студман считает, что власти КНР продавливают мнение, что пролет якобы гражданского аэростата на большой высоте над территорией других стран не является вторжением в их суверенное воздушное пространство. Следом Пекин намерен добиться пересмотра правил судоходства в международных водах Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря для включения этих акваторий под свою юрисдикцию, уверен контр-адмирал. Как связаны между собой эти две темы, Студман не объяснил.

Глава Управления военно-морской разведки призвал своих американских коллег к большей открытости в публикации информации о действиях Пекина, направленных на подрыв суверенитета и международного доминирования США. Он считает, что гласность поможет показать простым американцам, какую на самом деле угрозу представляет Китай для Соединенных Штатов.

Свободные люди в свободных обществах должны знать как можно больше о том, что замышляет Пекин

— резюмировал Студеман.

Политологи отмечают, что тема «новой китайской угрозы» может неожиданным образом отрицательно сказаться на беспрецедентной поддержке Вашингтоном киевского режима. Администрация Байдена, учитывая общественное мнение и давление республиканцев, вынуждена сместить вектор внешнеполитической деятельности на большее противостояние КНР. В связи с этим, тема Украины рискует оказаться не столь важной, что заставит политические элиты США больше сил и средств уделять сдерживанию Китая, чем помощи Киеву.
Автор:
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:31
    +2
    Главное быстрее переводить стрелки,громко кукарекать по пустоту,наводить тень на плетень..Что там еще из поговорок по этому поводу?
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 10:07
      0
      Есть китайская: 画虎类犬 — Рисовать тигра похожим на собаку.

      В ответ: Не буди лиха, пока тихо. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. 狡兔三窟 — У хитрого зайца три норки.

      По его словам, Пекин использует «10 000 способов» для ведения шпионажа, но лишь теперь американцы поняли это и осознали степень угрозы.




      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:37
        +1
        Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР
        Сегодня, 09:27

        всё штаты..вы-сгнили, вас шарики с неба в кому вогнали. это ещё китайская диаспора,не запустила массово к дню какого нибудь праздника,несколько тысяч своих "светильников"...ваша штатовская пво свихнулась бы... а может это и будет. гы...
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:36
    +2
    представитель разведки ВМС США заявил газете Navy Times, что китайский воздушный шар пробуждает обычных американцев к осознанию угрозы со стороны правительства КНР мировому порядку.

    Ха ха ха Главное громко кричать ,что китайский шарик представляет глобальную угрозу безопасности США ,а не американский теракт с подрывом газопровода. Американский терроризм ,это же на благо мира !
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: APASUS
      Главное громко кричать ,что китайский шарик представляет глобальную угрозу безопасности США

      Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

      Они и в самом деле не видят разницы между "мировым порядком" и "американским порядком". Для них это так же естественно, как для немца рыгнуть за столом.
      Что делать - привыкли они с Бреттон-Вудса к этому. А как может быть иначе - они не по злой воле, а просто ментально не готовы представить.
      А уж если национальную особенность умножить на злую волю в степени жадности - то и получаем
      Цитата: APASUS
      Американский терроризм ,это же на благо мира !
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:40
    +2
    Угрозу мировому порядку принесли США страна -террорист , думаю в разы похлеще ИГИЛ.
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 09:45
    0
    Ну начинают расчеловечивать Китай. Значит: либо интел скоро завершит строительство фабрик чипов... А точно в 2024. Тогда СШП и устроят на Тайване войнушку со сносом Тиэсэмси с лица земли. И станут тупо единственными ребятами с передовыми микропроцессорами. А китайцы как Тайваня так и с материка будут долго ещё всё отстраивать. Имхо как-то так
  5. HAM
    HAM Сегодня, 09:54
    0
    Вот звездоболы:"Свободные люди в свободных обществах должны знать...","...угрозе, которую Китай представляет для мирового порядка...".....
    Про "мировой порядок" можно даже и всплакнуть.....скорее- американский мировой беспорядок.Хоть в одной стране янки действительно создали "порядок"??За Китай взялись,хотят и там навести "порядок"....
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 09:57
    0
    это был шарик для ослика ИА на день рождение, а эти бичи его сбили!!! нелюди
  7. Задира
    Задира Сегодня, 09:58
    -1
    Ну а если посмотреть в корень проблемы. Чем отличается спутник-шпион от воздушного шара-шпиона? Отличается довольно условным параметром - высотой полета. Если высота полета шара/спутника не создает проблем для воздушного сообщения, то о чем собственно спор. И если можно сбивать воздушный шар-шпион, то почему нельзя сбивать спутник-шпион?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:59
    0
    Историю с китайским воздушным шаром американские СМИ "раздули" до размеров, значительно превосходящих сам аэростат. Как всем известно, "самые неполживые" американские СМИ без соответствующей оплаты "даже пИсать не ходят"
    Вопрос. Зачем и кому нужен этот скандал и от чего на самом деле хотят отвлечь внимание?
  9. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:07
    0
    В далёкой далёкой галактике... Звёздные войны. Скрытая угроза.
  10. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 10:22
    0
    Наверное, он даже не знает, что над СССР сбивали американские разведывательные воздушные шары - зонды...
    60 лет назад, в феврале 1956 года, ЦРУ запустило над территорией СССР огромное количество разведывательных зондов. Так началась спецоперация Genetrix. По грандиозности и размаху это был один из самых масштабных проектов, какие только осуществляли американские спецслужбы.

    Взяв за основу метеорологические аэростаты, янки слегка модифицировали их, снабдив высокочувствительной и сверхточной фотоаппаратурой. А затем начали производить их запуски в сторону СССР с сопредельной территории. Цель была очевидна: заснять на фотопленку все, над чем будут пролетать шары. Таким образом, ЦРУ планировало вычислить стратегические и секретные объекты, оборонные заводы, железнодорожные узлы, гидротехнические сооружения, месторасположение полигонов, воинских частей, аэродромов и, если повезет, — космодромов, которые строились ударными темпами. Напомним, что еще с 1948 года на полигоне Капустин Яр полным ходом шли испытания ракеты Р-1. А до запуска первого в мире, советского спутника оставалось всего несколько месяцев. И американцы догадывались о том, что в СССР уже занимаются космической тематикой.
    Чтобы не промахнуться, отправляли аэростаты в воздушное плавание с пяти разных точек из-за западной границы стран Варшавского договора: с базы ВВС США в турецком Инджирлике, из шотландской деревушки Эвантон, со столичного норвежского аэропорта Гардермоен (крупнейшего в стране) и двух западногерманских поселков: баварского Гибельштадта и мюхенского Оберпфаффенхофена (будущего аэрокосмического центра Германии). Поэтому «в поле зрения» фотоаппаратуры попадали также и наши восточноевропейские союзники, — рассказывает военный историк, подполковник в отставке Николай Романов...
    https://svpressa.ru/post/article/144593/
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    0
    китайский воздушный шар пробуждает обычных американцев к осознанию угрозы со стороны правительства КНР мировому порядку.
    А действия Сша в мире не побуждают американских граждан к осознанию угрозы, которую несет их страна?
    Свободные люди в свободных обществах должны знать как можно больше о том, что замышляет Пекин
    А еще они должны знать на каком основании Сша совершили теракт на "СП", с какой истинной целью вооружают Украину, зачем рассредоточили свои биолаборатории вокруг России и много еще чего.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:58
    0
    Походу на планете Земля проблемы с воздушными шариками только у двух стран, у полосатых с китайскими и на окраине с российскими, у других стран все хорошо, проблем нет. Шизофрения?
  13. Magellan
    Magellan Сегодня, 11:12
    0
    Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

    Может всё-таки "побуждает"? laughing
  14. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 11:37
    0
    Там все серьезнее было, практически целая мини войнушка.
    Страшно подумать, что будет когда индусы подключатся.
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