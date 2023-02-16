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В ГК «Роскосмос» объявили тендер на создание бизнес-модели для новой Российской орбитальной станции

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В ГК «Роскосмос» объявили тендер на создание бизнес-модели для новой Российской орбитальной станции

В Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в структуру ГК «Роскосмос», объявили тендер на создание бизнес-модели новой Российской орбитальной станции (РОС). От подрядчика требуется не только это, но и полная разработка концепции, определяющей принципы эксплуатации космической станции, когда она будет создана.


Условия тендера описаны на сайте госзакупок.

Цель проведения мероприятий – подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС; выявление и анализ потенциальных заинтересованных сторон в реализации проекта

- говорится в документе.

Техзадание предполагает, что подрядчик самостоятельно определит назначение и цели станции, ориентируясь на мировые тренды в развитии космоса.

В условиях тендера указывается начальная стоимость 9,6 миллиона рублей, а претенденты на заключение контракта с РКК «Энергия» должны будут называть суммы ниже той, что указана заказчиком.

На данный момент Россия использует в своих космических программах МКС, но в перспективе планирует прекратить свое участие в этом международном проекте. Как ранее докладывал президенту РФ Владимиру Путину глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произойдет после 2024 года, но точная дата пока не определена.
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43 комментария
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  1. salat
    salat Сегодня, 09:40
    +7
    Как задолбали эти тендеры, щас сто лет тендериться будут, потом 50 млн потратят на модельку и всё притихнет
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 09:58
      +1
      К сожалению эти "тендеры" и прочие "конкурсы" придумали для оптимизации и для того, что бы было меньше воровства и быстрее происходило. Но на деле...
      Да и что разрабатывать?!... на базе той же станции "Мир" вполне можно сделать, обновив начинку.
      Китайцы себе построили и не жалуются. У Японцев вроде даже в загашнике , где-то была(копия).
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 10:04
      +1
      Просто пытаются найти принципы окупаемости там, где её не может просто быть. Это как заставить танк самоокупиться. Танк может самоокупировать :), а самоокупиться ну никак :)
      ЗЫ: конечно щас набИгут либералы с мирными тракторами... Вот им я предлагаю поставить на трактор пушку и дуть на СВО
    3. Комментарий был удален.
    4. zloybond
      zloybond Сегодня, 10:20
      -1
      Действительно - просто заказать у квалифицированной организации не получатся))) - Будут прокладки засовывать.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:32
        +2
        В ГК «Роскосмос» объявили тендер на создание бизнес-модели для новой Российской орбитальной станции
        отдаёт "нездоровьем"... "тендер"-минимальная цена-сроки с минимальным качеством. за "тендеры" уже расстреливать пора.точка.злой.
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 11:31
          -1
          Этот тендер очень хорошо показывает что ни Роскосмос ни руководство страны вообще не понимают зачем нам космическая станция и какие задачи она будет выполнять. Это все больше напоминает героев фильма "Тупой и еще тупее"
    5. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: salat
      Как задолбали эти тендеры, щас сто лет тендериться будут, потом 50 млн потратят на модельку и всё притихнет

      Чо тут разрабатывать? Давно всё придумано -


      Старый комсомольский принцип - "если не можешь бороться с явлением - возглавь и организуй его". Своими попытками "оптимизировать использование бюджетных средств" просто убивают на корню весь процесс.

      Я, как строитель, прекрасно знаю эти "тендеры" на строительство. Кто и почему их выигрывает, как строят, куда и сколько уходит бюджетных средств и сколько это стОит бюджету в итоге.
      Потому с бюджетным финансированием и не связываюсь. Правил куча, работать не дают (хорошо работать), работаешь чуть ли не за свои деньги (если хорошо работаешь), а спросить, претензии предъявить, в итоге, некому - всё "по закону".
      С частниками проще - работаешь за деньги. Плохо работаешь - попал на деньги. Хорошо работаешь - и дело сделано, и денег получил.
      Всё сделать частным - не вариант. В 90-е уже пробовали. Может, правила менять надо? Вместе с теми, кто следит за их выполнением и финансированием?
  2. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:42
    +3
    Меня терзают смутные сомнения А до сегодняшнего дня ничего не было? Никаких разработок, концепций вообще ничего?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: ALARI
      Меня терзают смутные сомнения А до сегодняшнего дня ничего не было? Никаких разработок, концепций вообще ничего?

      Очень на то похоже.
      Строить решили, осталось придумать зачем. hi
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:35
      +1
      Были. И концепции, и разработки и даже конкретные наработки. На сегодняшний день существует всего ДВЕ причины существования стационарной космической станции, причём обе причины в состоянии её реально окупить: 1. Получение в условиях микрогравитации сплавов металлов, и компаундов металл-неметалл, которые принципиально невозможны на поверхности планеты - закон Архимеда никто не отменял. 2. Выращивание сверхчистых кристаллов с идеальной структурой. Чем, кстати сказать, американцы и занимаются в своей части МКС. Как вы понимаете, нужда в подобных материалах есть только в области микроэлектроники, в других областях ПРОИЗВОДСТВА такие материалы пока не востребованы. Именно эти материалы позволяют получать процессоры с уникальными свойствами. Государственный сектор российской экономики пока подобные процессы не то что не тянет, он их даже осмыслить не в состоянии. Именно поэтому ищут ИНВЕСТОРА, готового с нуля поднимать российскую микроэлектронику и вкладываться в понятный для него бизнес-проект. В настоящее время мы имеем с МКС крохи и объедки от программы с которой янкесы снимают жирные пенки. Нашим обидно. И появляется вот такая дичь.
      1. Ady66
        Ady66 Сегодня, 10:49
        +1
        Наверно закон не Архимеда, а Ньютона.
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:09
          0
          На поверхности планеты кремний по вольфраму и алюминий по железу будут плавать именно по закону Архимеда и не смешаются. А в невесомости они проникают в структуру друг друга без проблем. В невесомости можно даже натрий с вольфрамом смешать, правда не знаю зачем, но сплав получается уникальнейший.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:42
    0
    На какие средства строить станцию? Когда на чекмейт и армату не нашли партнеров - спонсоров
  4. _просто
    _просто Сегодня, 09:43
    +5
    Не бороздить нам просторы Вселенной.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: _просто
      Не бороздить нам просторы Вселенной.

      Капитализм не вечен.
      1. Ady66
        Ady66 Сегодня, 10:51
        +1
        Товарисч верь, пройдёт она,
        так называемая гласность!
        И вот тогда госбезопасность,
        припомнит ваши имена!
      2. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: _просто
        Не бороздить нам просторы Вселенной.

        Капитализм не вечен.

        Капитализм тут совершенно ни при чём. Исключительно анатомия, физиология и принцип целесообразности. Итак, ближайшая к нам звезда (если не считать Солнце) Проксима Центавра (она же Летящая Барнарда) находится от нас в 4,2 световых годах. Предположим, что человечество достигло технического уровня создания корабля, который может это расстояние пролететь и вернуться обратно. Как вы думаете - сколько на это потребуется времени? Я вам чуть позже отвечу на этот вопрос, а пока примите как данность, что при ускорении в 1,8G у человека напрочь отключается пищеварение. Максимальное ускорение, которое человек может выдерживать длительное время без появление специфических патологий - 1,12G. То есть в идеале кораблик должен стремиться к скорости света с ускорением в 1G, для достижения скорости света ему потребуется 89 лет, после чего он какое-то время будет лететь со скоростью света а потом 98 лет тормозить. И это в одну сторону. Какое-то время доблестные космонавты побороздят просторы возле БЛИЖАЙШЕЙ к нам звезды и полетят обратно с теми же сложностями. Что-то мне подсказывает, что через 400-500 лет результаты этой экспедиции никому не будут нужны. Вся надежда на физиков - вдруг они нароют новые физические принципы бороздения (борожения... боронования) вселенной? Но их пока что-то не видно. И государство на поиск этих принципов денег не даёт... Грустно это.
  5. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:43
    +3
    Тендер, кто придумает лучшую модель для очередного распила государственных денег
  6. leks
    leks Сегодня, 09:50
    +2
    Так недавно новость была от РК, что в 2028 начнут собирать новую станцию на орбите.
    РиаНовости
    "Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, заявил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос".

    Ранее сообщалось, что запуск первого модуля может пройти в 2027-2028 годах.

    "Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" Научно-энергетического модуля", — сказал Соловьев.

    Затем она же выведет Узловой и Шлюзовой модули. Первый будет аналогичен модулю, который уже есть в составе Международной космической станции. Второй будет использоваться для выходов в открытый космос."
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: leks
      Так недавно новость была от РК, что в 2028 начнут собирать новую станцию на орбите.
      РиаНовости
      "Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года

      С нашей-то "разворотливостью" эту самую "концепцию" как раз к 2028-му и создадут. Всё есть - и деньги, и люди. Нет только желания сделать быстро и хорошо. Как в 90-е сделали "как у них", так до сих пор армию дармоедов тендерами да грантами и кормим.
  7. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:52
    +5
    БИЗНЕС-модель, это что??? Фактически - план ее самоокупаемости или что? Это даже не создание проектно-технической документации
    И что это ещё за тендер, разве этот план не сам Роскосмос должен написать? Откуда какие то другие лица могут знать о том, какие бизнес-цели будут у станции? Ну ведь просто все в этой закупке кричит о том , что прокуратура уже должна запросить всю документацию по ней!!!
    1. for
      for Сегодня, 10:05
      +2
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      БИЗНЕС-модель, это что??? Фактически - план ее самоокупаемости или что?

      По моем мнению космос это убыточенное дело в настоящем, но принесет прибыль в будущем, как вклад в будущее поколение
  8. kit88
    kit88 Сегодня, 09:53
    +5
    подрядчик самостоятельно определит назначение и цели станции, ориентируясь на мировые тренды в развитии космоса

    belay
    У нас государство не знает, зачем ему орбитальная станция?!
    Мировые тренды требуются?
    Вряд ли коммерсанта интересует фундаментальная наука, чьи труды находят практическое применение через 50-100 лет.
    А фильм снять и туриста прокатить - это другое дело, только в этом случае нужен коммерческий бочонок, с долей государства.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 10:30
      +2
      У нас государство не знает, зачем ему орбитальная станция?!

      Ну так мы в дальний космос не собираемся похоже.США и Китай используют эти станции для сбора опыта и информации для дальнейших полетов уже в глубокий космос, американцы уже летят на луну а Китай только проходит этот путь.У нас опыта навалом но дальше орбиты мы улететь не можем(на луне же пока нельзя строить дачу как в Геленджике?вот наши технологии и в опе ).Там частники собираются на орбите Отель строить или что то типо того.Вот что то подобное мы и построим.hi
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:54
    +3
    Объявят тендер. Его выиграет некая фирмочка из 3 человек, созданная 1 апреля 2023 года. Но фирмочка настолько компетентная, что ее возглавит сынок "доктора технических наук" Д.О.Рогозина, а может и он сам.
    Хотя у Ю.Борисова могут быть и своя номенклатура "докторов".
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:57
    0
    Надо боевую Российскую орбитальную станцию создавать, в купе с орбитальным оружием ("Звезду смерти", далее звучит музыка из Звёздных войн, сарказм), что бы, если что, ударить из космоса по территории ФША и НАТО или завалить что нибудь на орбите. Параллельно пусть над жуками и растениями издеваются в космосе...имхо
  11. for
    for Сегодня, 09:58
    +6
    Тендером хорошее дело не назовут..................................................................................
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: for
      Тендером хорошее дело не назовут.................

      Чёс с тендером напоминает почёсывание гондураса. laughing
  12. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:00
    +2
    8=8=%=:*-+8 я нарисовал бизнес модель, дайте денег
  13. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:01
    +7
    Вся глупость сегодняшней системы в одном тендере.
    У нас должна быть долгосрочная стратегия развития прикладных и фундаментальных наук. На основании этой стратегии должны быть определены потребности к роскосмосу вообще и к орбитальной станции в частности. Никто не мешает также дополнить эти потребности пожеланиями других министерств.
    Но это, разумеется, если бы там, наверху, делом занимались. А поскольку маемо шо маемо - вот такие тендеры
    1. С.Викторович
      С.Викторович Сегодня, 11:31
      0
      Одно понятно, Роскосмос не знает, зачем и кому нужна эта самая орбитальная станция. Нужен тендер на изменение структуры Роскосмоса и на привлечение в него специалистов на место нынешних "эффективных менеджеров".
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:03
    +3
    Сколько уже прорабатывали эти модели ,сколько трепу было .Выпускать сверхчистую субстанцию для лекарств ,получать материалы с супер характеристиками ,а заканчивается все чисто - киношки снимать и бабки пилить !!!
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 10:10
      +1
      не ну а чо схема то рабочая))) рот раззявил на бобрыню и федора филок вагон нагреб и на алик за прототипами шасть очень удобно
  15. слава1974
    слава1974 Сегодня, 10:05
    +3
    Как же Королев Сергей Палыч без бизнес-модели смог в космос полететь? request
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:57
      0
      Королев и другие в Космос летели используя бюджет. Бюджет же верстался исходя из хлеба-воды для народа и всего для военных, а также престижных/витринных проектов которые покажут превосходство идей СССР.

      Сегодня можно сделать аналогично. Только народ восстанет в массе своей.
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:06
    +1
    Ух ты!
    Прикольно...
    Знают, что надо в космос что-то запустить, а что? и, главное, для чего?.. фиг знает.
    "Давай спытаемо у нимця" (Т.Г. Шева)
    О! У меня предложение: давай там (на станции) "МакДрайв" создадим?!
    И современно. И круто. И быстро окупится.
  17. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:09
    0
    тут баблишко в бюджет хотели единоразово с коммерсов поиметь а те сразу в позу да вы шо аткуда деньги какие сверхдоходы сами последний несоленый смокчем слезами запиваем))))Шохин чуть православным не стал от изумления wassat а вы тут о каких то звездах смерти затележиваете
  18. m.cempbell
    m.cempbell Сегодня, 10:20
    +2
    Т.е. Роскосмос сам не знает что делать с космической станцией? belay Маркетологи отупели раньше инженеров "вот это поворот". Охренеть, так продайте китайцам или индусам, как все сейчас продаёте, они моментом придумают зачем она им am
  19. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:25
    0
    Это просто рукалицо!
    Премию Дарвина в студию авторам сего тендера.
    Фамилию автора очень хочется узнать!
    А о скольких подобных тендерах мы даже не подозреваем?...
    Все гнило в Датском королевстве.
  20. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:27
    0
    Самокупаемость? Это типо, строим и катаем туристов до посинения? Всё-бизнес план готов. Где касса денежку за разработку плана получить?
  21. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:33
    0
    Цитата: salat
    Как задолбали эти тендеры, щас сто лет тендериться будут, потом 50 млн потратят на модельку и всё притихнет

    еще иногда вспоминают,
  22. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:34
    0
    Цитата: evgen1221
    Самокупаемость? Это типо, строим и катаем туристов до посинения? Всё-бизнес план готов. Где касса денежку за разработку плана получить?

    уже напор делается не на науку, а на бизнес....
  23. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 10:35
    0
    Рогозин с Мантуровым уже руки потирают. Один всех на батут пошлёт, другой сделает свёртку и будет всем счастье, кроме народа.