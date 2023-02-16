В ГК «Роскосмос» объявили тендер на создание бизнес-модели для новой Российской орбитальной станции

Цель проведения мероприятий – подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС; выявление и анализ потенциальных заинтересованных сторон в реализации проекта

В Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в структуру ГК «Роскосмос», объявили тендер на создание бизнес-модели новой Российской орбитальной станции (РОС). От подрядчика требуется не только это, но и полная разработка концепции, определяющей принципы эксплуатации космической станции, когда она будет создана.Условия тендера описаны на сайте госзакупок.- говорится в документе.Техзадание предполагает, что подрядчик самостоятельно определит назначение и цели станции, ориентируясь на мировые тренды в развитии космоса.В условиях тендера указывается начальная стоимость 9,6 миллиона рублей, а претенденты на заключение контракта с РКК «Энергия» должны будут называть суммы ниже той, что указана заказчиком.На данный момент Россия использует в своих космических программах МКС, но в перспективе планирует прекратить свое участие в этом международном проекте. Как ранее докладывал президенту РФ Владимиру Путину глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произойдет после 2024 года, но точная дата пока не определена.