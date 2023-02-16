Российская ПВО сбила 2 украинских БПЛА у Севастополя и ракету в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать объекты на территории пограничных российских регионов. Об этом сообщают сразу два губернатора – севастопольский Михаил Развожаев и белгородский Вячеслав Гладков.Над Севастополем средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили два беспилотных летательных аппарата. До города они не долетели, были сбиты еще над Черным морем. Сейчас системы противовоздушной обороны продолжают работать, отражая атаку беспилотников. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В Белгородской области украинские формирования также предприняли попытку нанесения удара. В Ивнянском районе средства ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей, по предварительным данным, нет. Оперативные службы изучают обстановку.Таким образом, мы видим, что украинские формирования пытаются наносить удары по российской территории. Нет сомнений, что отвечать на них нужно не только эффективной работой сил ПВО. Каждая такая выходка киевского режима должна встречать ответную реакцию со стороны российских вооруженных сил, причем в большем масштабе.Удары по энергетической инфраструктуре Украины в свое время стали довольно достойной ответной мерой на украинские провокации. Ведь действия украинских формирований уже сделали невозможной мирную жизнь в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей.