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Российская ПВО сбила 2 украинских БПЛА у Севастополя и ракету в Белгородской области

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Российская ПВО сбила 2 украинских БПЛА у Севастополя и ракету в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать объекты на территории пограничных российских регионов. Об этом сообщают сразу два губернатора – севастопольский Михаил Развожаев и белгородский Вячеслав Гладков.


Над Севастополем средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили два беспилотных летательных аппарата. До города они не долетели, были сбиты еще над Черным морем. Сейчас системы противовоздушной обороны продолжают работать, отражая атаку беспилотников. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Белгородской области украинские формирования также предприняли попытку нанесения удара. В Ивнянском районе средства ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей, по предварительным данным, нет. Оперативные службы изучают обстановку.

Таким образом, мы видим, что украинские формирования пытаются наносить удары по российской территории. Нет сомнений, что отвечать на них нужно не только эффективной работой сил ПВО. Каждая такая выходка киевского режима должна встречать ответную реакцию со стороны российских вооруженных сил, причем в большем масштабе.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины в свое время стали довольно достойной ответной мерой на украинские провокации. Ведь действия украинских формирований уже сделали невозможной мирную жизнь в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей.
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8 комментариев
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  1. FreamiL
    FreamiL Сегодня, 09:53
    +5
    Каждый раз, когда атакуют Крым, белгородскую или курскую область - это преподносится , как что-то невообразимое и выделяется отдельно от постоянных атак Донецкой, Луганской, Херсонской области, что являются тойже Россией.
    "Таким образом, мы видим, что украинские формирования пытаются наносить удары по российской территории". Т. Е . Белгородская область это более Российская территория? А может это делается специально??? Может авторы статей, журналисты,министры, депутаты - ципсо?? Извиняюсь за эмоциональность , просто бесит каждый раз (не житель вновь присоединённых областей)
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 10:18
      +2
      Убивает в этом всем слово _"безрезультатно" - Периодически от этих обстрелов гибнут, получают ранения жители России. Разрушаются дома. Как будто убитые или раненные граждане не в счет.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:59
    +2
    А где ответка?
    "По центрам принятия решений" (с)...
    Слабо?!
    1. FreamiL
      FreamiL Сегодня, 10:11
      +1
      Да, дело уже не в том, куда ответка, а в том, что получается (во-всяком случае из этой статьи) , что ответка только за удары по бел., кур. областям, Крыму, иначе ответка должна была быть каждый день (за удары по донецкой, Луганской , Херсонской, Запорожской областям)
  3. эгссп
    эгссп Сегодня, 10:12
    0
    Видимо, войска ПВО охраняющие Севастополь и приграничные области наконец-то поняли что и как им делать, настроили систему.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:53
      0
      войска ПВО охраняющие Севастополь и приграничные области наконец-то поняли что и как им делать
      Посмотрим когда кол-во атакующих будут сотни.
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:25
    0
    Сегодня, где-то в 05.15, звук взрыва со стороны входных молов, минут через тридцать-сорок, слышен был, как-будто залп из 3-4 ракет из РСЗО или РБУ. Движение катеров через бухту временно прекратили. Давненько Севастополь таким образом не "будили"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:30
    +1
    К сожалению попытки ударов в глубь российской территории будут продолжаться. Автор прав в том, что на каждый необходимо отвечать более массированным по украинской инфраструктуре. У них работает ТВ, радио, функционируют типографии, ж/д депо не чувствуют угрозы, да много еще чего кроме трансформаторов на подстанциях и отдельных цехов со складскими помещениями.