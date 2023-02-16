Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности Зеленского жертвовать жизнями украинцев

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться столько времени, сколько президент страны Владимир Зеленский будет готов жертвовать жизнями своих сограждан. Об этом заявил в беседе с интернет-порталом democracynow.org американский журналист Сеймур Херш, который ранее обвинил власти США в организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».Как утверждает аналитик, по имеющейся у него информации ситуация на Украине складывается «очень плохо» для киевского режима. Конец действующей системы на Украине – лишь вопрос времени, причем зависит этот срок от того, сколько жизней украинцев готов положить Зеленский за свои амбиции и интересы заокеанских покровителей.Херш утверждает, что боевые действия на Украине продолжаются исключительно вследствие желания президента США Джо Байдена обязательно одержать победу.В западном медийном пространстве данная позиция доминирует: искажая реальную ситуацию, западная пресса пытается выставить дело таким образом, что Украина близка к «победе». Сам Сеймур Херш отметил, что не понимает смысла поддержки Украины на таком уровне.С американским обозревателем сложно не согласится. Мнимая «победа Украины» превратилась в навязчивую идею Запада. В это вкладываются колоссальные средства, раздувается настоящая истерия по поводу поддержки «борьбы за свободу», и это при том, что большинство американцев и даже европейцев до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине вряд ли вообще интересовались этой страной и задумывались о ее существовании.