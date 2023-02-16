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Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности Зеленского жертвовать жизнями украинцев

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Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности Зеленского жертвовать жизнями украинцев

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться столько времени, сколько президент страны Владимир Зеленский будет готов жертвовать жизнями своих сограждан. Об этом заявил в беседе с интернет-порталом democracynow.org американский журналист Сеймур Херш, который ранее обвинил власти США в организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».


Как утверждает аналитик, по имеющейся у него информации ситуация на Украине складывается «очень плохо» для киевского режима. Конец действующей системы на Украине – лишь вопрос времени, причем зависит этот срок от того, сколько жизней украинцев готов положить Зеленский за свои амбиции и интересы заокеанских покровителей.

Херш утверждает, что боевые действия на Украине продолжаются исключительно вследствие желания президента США Джо Байдена обязательно одержать победу.

В западном медийном пространстве данная позиция доминирует: искажая реальную ситуацию, западная пресса пытается выставить дело таким образом, что Украина близка к «победе». Сам Сеймур Херш отметил, что не понимает смысла поддержки Украины на таком уровне.

С американским обозревателем сложно не согласится. Мнимая «победа Украины» превратилась в навязчивую идею Запада. В это вкладываются колоссальные средства, раздувается настоящая истерия по поводу поддержки «борьбы за свободу», и это при том, что большинство американцев и даже европейцев до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине вряд ли вообще интересовались этой страной и задумывались о ее существовании.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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20 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:59
    +5
    Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности режима жертвовать жизнями украинцев

    Наивный какой то американский журналист пошел.....
    Сейчас по городам Украины отлавливают командиров танков и пилотов . Когда отлавливать будет некого ,в ход пойдут жинки та диты . Ну а потом и время поляков наступит .
    Пока ВПК США будет получать финансовую выгоду ,конфликту не будет конца. Тут что то должно произойти неординарное ,у американцев мозг забит деньгами. Только серьезная угроза их может остановить
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:17
      +3
      Цитата: APASUS
      Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности режима жертвовать жизнями украинцев

      Наивный какой то американский журналист пошел.....

      Херш утверждает, что боевые действия на Украине продолжаются исключительно вследствие желания президента США Джо Байдена обязательно одержать победу.

      Тоже мне, "Колумб". Отрыл свою Америку второй раз.
      Для него для одного секрет, что Байден и Европа ведут войну "до последнего украинца"? А потом будет "до последнего трибалта (румына, чеха, поляка, молдаванина)". А там ещё фины, шведы, норги и прочие датчане. Да и до немцев с французами дойдёт - Америке не жалко. Америке есть, кем воевать.

      Сам же волну про "Северные потоки" поднял - ему не жалко тех же немцев?
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:59
    +5
    Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности режима жертвовать жизнями украинцев
     Наверное сроки конфликта на Украине зависят от готовности Байдена жертвовать жизнями украинцев.Зеленский, пешка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:05
      +4
      И тому,и тому,на жизни людские плевать с высокой горки
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:45
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        И тому,и тому,на жизни людские плевать с высокой горки

        Гибнет то народ не Байдена и Зеленского, чего их жалеть.
  3. BAI
    BAI Сегодня, 10:00
    +3
    конфликт на Украине будет продолжаться столько времени, сколько президент страны Владимир Зеленский будет готов жертвовать жизнями своих сограждан.

    Да кто его спрашивает? Будет воевать сколько прикажут из Вашингтона. От него ничего не зависит. Вякнет против - его снесут и поставят нового.
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 10:01
    +2
    Они прекрасно понимают что небратья обречены на проигрыш,по гегемонии англосаксов в таком случае будет нанесен серьезный удар.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 10:04
    +2
    Не, у них все общество настроено. Боюсь , что это нас вводят в заблуждение. И народ и армия и правительство вполне мотивировано против нас, и не собирается сдаваться. Абсолютно. Уже год читаю про это. И все никак . Да и поддержка западом усиливается.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:11
    +4
    Оно согласное на всё , всех готов на убой...
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:12
    +2
    Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться столько времени, сколько президент страны Владимир Зеленский будет готов жертвовать жизнями своих сограждан.

    Значит, пока украинцы не кончатся... Да и потом поляцких "волонтёров" подвезут.
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:16
    +3
    Почитал комментарии уважаемых коллег. Ок, посмеялись над тем, как маньяк-Зеленский отлавливает последних хлопцев на улицах украинских городов. Ок, пусть так.
    А если по сути обсуждать - что если они готовы реально воевать до последнего украинца. Пусть с заградотрядами, угрозами, тюремными сроками, не важно! Но - готовы!
    Важнее понимать, что это многомиллионная страна с огромнейшим мою.резервом, который все время получает боевой опыт. Нам самим нужно понимать то, как мы будем решать эту проблему и не только сейчас, но и в определенной временной перспективе. И уверения -"да всех перемолем, уже последние резервы уничтожаем" и тп - это, конечно, звучно, красиво, но абсолютно не серьезно.
    Причем, запад эти резервы будет и дальше по нарастающей снабжать вооружением, данными, деньгами и т.д.
    Это реально серьезная проблема к решению которой необходимо относится крайне серьезно.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:31
      +2
      Это проблемой стало уже "вчера", это проблема есть сейчас, это проблемой будет оставаться и... на многие годы вперёд.
      Всё есть жёстко, кроваво и таковым будет оставаться... даже представить сложно, сколь долго потом!
      Ещё, это потребует напряжения ВСЕХ НАШИХ СИЛ, БОЛЬШИХ ЖЕРТВ и ПОТЕРЬ.
      Если все наше общество не сплотиттся в единое целое, мощное, нацеленное на победу, то.... правильно, как надо, не получится.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:39
        +1
        Все так. Но и ответ на последний абзац вашего поста, думаю, уже давно ясен. Немного перефразируя Эйнштейна уже смело можно сказать, что большой глупостью будет считать, что все те же люди, все на тех же постах сделают что то реально достойное того, что бы общество объединилось.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:30
          +1
          Разделение на тех кто делает правильно и тех, кто даже не мешает специально, а делает все в своих интЭрЭсах, было, есть и будет всегда...
          Вопрос в том, чей вклад больше, кто, как говорится, у руля/штурвал...
          В данный момент, как то всё, соотношение не айс!!!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    +4
    сколько жизней украинцев готов положить Зеленский за свои амбиции и интересы заокеанских покровителей.
    При таком отношении сколько потребуют покровители. Характерный коллаж объясняющий многое
  10. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 10:20
    0
    Конец действующей системы на Украине – лишь вопрос времени, причем зависит этот срок от того

    Извиняюсь но я эту фразу целый год слышал. Что вот вот киевский режим рухнет что народ восстанет и война закончится, ничего не случилось
    Oтдельныe, единичные случаи перебега всу на сторону РФ не в учете.
    Лично для меня самый ефективный способ повалить киевский режим это удар по верховной зраде и офису президентa, других вариантов нет.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:22
    +1
    Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности Зеленского жертвовать жизнями украинцев
    . Серьёзно??? От земли что то зависит?
    Это, даже, не смешно.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:26
    +2
    Даже на западе уже все поняли, что режим зе и К это махровая диктатура с нацистским перекосом, но если падет "свободная" и "демократическая" окраина, по мнению урсуло-бареллек-маковшких - падут и все ценности "демократического" западного мира, так что население окраины приговорено "демократическим" западом. Ну а у обкома свой профит - бабки ВПК и энергокомпаний + технологии и промышленность из ЕС. Моральные плюшки от конфликта - ЕС, материальные - полосатым.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: Uprun
      Даже на западе уже все поняли, что режим зе и К это махровая диктатура с нацистским перекосом, но если падет "свободная" и "демократическая" окраина

      Эта диктатура Западу нужна так же, как и нужна была гитлеровская диктатура, для "дранг нах остен".
  13. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:37
    +1
    Мнимая «победа Украины» превратилась в навязчивую идею Запада. В это вкладываются колоссальные средства, раздувается настоящая истерия по поводу поддержки «борьбы за свободу», и это при том, что большинство американцев и даже европейцев до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине вряд ли вообще интересовались этой страной и задумывались о ее существовании.

    с этим можно согласиться на 100 процентов...