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Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками на производство боеприпасов 155-мм калибра

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Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками на производство боеприпасов 155-мм калибра

Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками – General Dynamics Ordnance & Tactical Systems и American Ordnance LLC, которые займутся производством боеприпасов 155-мм калибра. В рамках своих контрактных обязательств военно-промышленные компании выпустят артиллерийские снаряды 155 мм на общую сумму более 993 млн долларов (около 73,6 млрд рублей). Эту информацию подтвердили в пресс-службе американского оборонного ведомства.


В то же время, отмечает военное ведомство, для производства каждой партии боеприпасов будет произведён отбор конкретного производителя из вышеупомянутых фирм на конкурентной основе. Завершить контракт планируют не ранее 14 февраля 2028-го года.

Как писала ранее газета The New York Times, Пентагон решил нарастить производство снарядов такого типа более чем в 6 раз в ближайшие 2 года для увеличения поставок таких боеприпасов на Украину.

Авторы публикации обратили внимание и на то, что, если ещё до начала спецоперации США выпускали до 14,4 тыс таких снарядов в месяц, то уже за прошедший год данный показатель составил до 90 тыс боеприпасов ежемесячно. Также важно и не забывать о том, что осуществление этой задачи требует модернизации имеющихся в распоряжении произdодственных площадей наряду с привлечением новых поставщиков. Как уточнило издание, такой производственный бум не наблюдался в стране уже лет 40.

Как признал один из американских военных, из-за активной военной поддержки Киева запасы Вашингтона опустошаются стремительными темпами.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:31
    +1
    Это к статье ниже.Где американский прорицатель Макгрегор рассказывает о иссякании запасов боеприпасов в США
  2. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 10:31
    0
    Пентагон решил нарастить производство снарядов такого типа более чем в 6 раз в ближайшие 2 года для увеличения поставок таких боеприпасов на Украину.
    Ну, это только ширма.
    Но то, что это против нас, однозначно.
  3. Альф
    Альф Сегодня, 10:40
    +1
    Как уточнило издание, такой производственный бум не наблюдался в стране уже лет 40.

    Одну из целей сталкивания России и Украины Америка выполнила-очистила арсеналы от залежей старья и заменяет их новыми+разгоняет промышленность, т.е. реальное производство, а не дутую "сферу услуг". Одновременно ослабляя Европу.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:09
      0
      В Европе аналогичные программы приняты если что. И деньги уже идут. Также ВПК ЕС - загружается и перепрофилируется обратно, под актуальные задачи, с мультиков-противобабахов-красивых и дорогих игрушек для арабов. Поэтому вы заблуждаетесь. Правильнее будет сказать - ЕС и США внезапно поняли, что большая война реальна и они к ней неготовые. И вот сейчас экстренно, вливая сотни миллиардов долларов/евро в промку пытаются выправить ситуацию. Только ВПК Европы по внутренним контрактам (для МО) ожидает нагрузки до 800 млрд евро в период до 30 года.
  4. Альф
    Альф Сегодня, 10:41
    0
    Авторы публикации обратили внимание и на то, что, если ещё до начала спецоперации США выпускали до 14,4 тыс таких снарядов в месяц, то уже за прошедший год данный показатель составил до 90 тыс боеприпасов ежемесячно.

    В 6 раз больше. Однако...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Пентагон решил нарастить производство снарядов такого типа более чем в 6 раз в ближайшие 2 года для увеличения поставок таких боеприпасов на Украину.
    Значит перед этим пришлось решать задачку про бассейн и две трубы (втекает, вытекает). Хотя сегодня из американского "бассейна" вытекает по двум трубам: свои нужды и украинский ресурс.