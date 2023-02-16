Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками на производство боеприпасов 155-мм калибра

Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками – General Dynamics Ordnance & Tactical Systems и American Ordnance LLC, которые займутся производством боеприпасов 155-мм калибра. В рамках своих контрактных обязательств военно-промышленные компании выпустят артиллерийские снаряды 155 мм на общую сумму более 993 млн долларов (около 73,6 млрд рублей). Эту информацию подтвердили в пресс-службе американского оборонного ведомства.В то же время, отмечает военное ведомство, для производства каждой партии боеприпасов будет произведён отбор конкретного производителя из вышеупомянутых фирм на конкурентной основе. Завершить контракт планируют не ранее 14 февраля 2028-го года.Как писала ранее газета The New York Times, Пентагон решил нарастить производство снарядов такого типа более чем в 6 раз в ближайшие 2 года для увеличения поставок таких боеприпасов на Украину.Авторы публикации обратили внимание и на то, что, если ещё до начала спецоперации США выпускали до 14,4 тыс таких снарядов в месяц, то уже за прошедший год данный показатель составил до 90 тыс боеприпасов ежемесячно. Также важно и не забывать о том, что осуществление этой задачи требует модернизации имеющихся в распоряжении произdодственных площадей наряду с привлечением новых поставщиков. Как уточнило издание, такой производственный бум не наблюдался в стране уже лет 40.Как признал один из американских военных, из-за активной военной поддержки Киева запасы Вашингтона опустошаются стремительными темпами.