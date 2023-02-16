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The Times: Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

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The Times: Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

Франция и Великобритания сотни лет боролись за ведущую роль в Европе и осадок от этой борьбы остается и сегодня.


Как пишет британская газета The Times, вскоре французская армия может оказаться сильнейшей на европейском континенте, отодвинув британскую армию на второе место.

Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

— отмечает издание, ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований.

Газета пишет, что это может произойти, несмотря на то, что Великобритания расходует на оборону значительно больше, чем Франция. По данным Times, британский оборонный бюджет прошлого года превышал расходы французов на оборону на огромную сумму в 13 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако, отмечает британская газета, вооружённые силы Франции все же имеют ряд преимуществ – у них больше военнослужащих (примерно 200 000 против британских 150 000), фрегатов, самолетов и Франция может запускать ядерные ракеты и с подлодок, и с самолётов. При этом Франция уступает Великобритании в количестве танков и авианосцев, пишет Times. Для справки - у Франции 1 авианосец, а у Великобритании их 2, правда с одним из них никак не решаются технические проблемы.

Великобритания и Франция – это двее европейские члены НАТО, обладающие ядерным оружием. Напомним, что Франция является членом НАТО с 1949 года, а в 1966 году страна вышла из военной структуры альянса и вернулась в неё только в 2009 году.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Pierre-Yves Beaudouin
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15 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:33
    +2
    Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

    Вот, прям, как дети меряются, кто выше на стенку пи́сает... wassat
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:38
      +1
      Мерятся авианосцами а решают дроны и артиллерия )
    2. dorz
      dorz Сегодня, 10:38
      +2
      Хуже может быть только диарея и коронавирус. sad
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:49
      +2
      Цитата: Васян1971
      Вот, прям, как дети меряются, кто выше на стенку пи́сает...

      А пусть бы померялись в лобовом бодании. good
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:36
    +1
    The Times: Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе
    Да пофиг, их дела... шо те, шо другие, все равно ВРАГ.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:43
    +2
    Ну да, немчуру списали уже, а подросших пшеков не увидели.....
  4. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 10:47
    +1
    Вот кого надо стравить между собой.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:56
    +1
    Ага,"Жук и рак сошлись у речки Разговаривать словечки, Выясняли, кто сильней, У кого усы длинней"(с). laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    +1
    Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе
    Пока Франция и Британия борются за вымпел "Передовика производства", Польша уже дошивает свой - "Ударник НАТОвского труда". Правда поляки не имеют своего ЯО, но очень надеются, что его им дадут Сша.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:58
    +1
    и следом за этим готова уступить "пальму первенства" поставок вооружения на Украину laughing
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 11:02
    +1
    При этом Франция уступает Великобритании в количестве танков
    Вот это номер...
    - 227 танка «Челленджер 2» Британии, против
    - 222 французских «Леклерка», плюс на хранении до 100 французских AMX-30
    А кто то учитывает то, что Франция может самостоятельно их производить и на данный момент, а Британия вынуждена на старые корпуса ставить новое оборудования, что бы "произвести" новый танк. Так, что с этим тезисом не все норм
  9. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:09
    +2
    Надо же. А так-то большинство специалистов и 10, и 20 лет назад считало Францию страной, более мощной в военном отношении по сравнению с Великобританией. По крайней мере это относится и относилось к сухопутным войскам, ВВС и стратегическим ядерным силам. По ВМС возможны иные расклады.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:16
    0
    " и вернулась в неё только в 2009 году. "
    И здесь Лавров и К подули...
  11. Грац
    Грац Сегодня, 11:21
    0
    я бы не сказал что англичане последние лет тридцать были номинально сильнее французов
  12. Daishi
    Daishi Сегодня, 11:31
    0
    А где Германия?
    ой да забыл, они на подсосе у Поляков