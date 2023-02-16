Военное обозрение
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Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО

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Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО

Страны НАТО открыто признаются, что из-за беспрецедентных объемов поставок вооружений на Украину их собственные арсеналы близки к критической отметке наполняемости. При этом предприятия западного ВПК оказались не готовы к быстрому увеличению производства боеприпасов даже для удовлетворения текущих расходов ВСУ на поле боя. Украинские военные сообщают, что испытывают нехватку снарядов как советского, так и натовского калибра.


В связи с этим, западные военные инструкторы вынуждены даже пересмотреть программу обучения украинских военнослужащих на своих полигонах. Теперь бойцам ВСУ рекомендуется больше применять тактику маневрирования, а дефицитные снаряды постараться расходовать меньше.

Решить проблему с боеприпасами самостоятельно пытаются и киевские власти. Представитель государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад сообщила на пресс-конференции, что предприятие наладило производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО. По ее словам, снаряды создаются согласно всем современным стандартам. Производственные мощности находятся в разных местах, часть из них расположена в одной из европейских стран, входящей в Североатлантический альянс. В каком именно, Сад не уточнила.

Мы долгое время достигали договоренностей, разрабатывали план графиков реализации этих договоренностей, и наконец можем показать, как выглядит эта кооперация на практике

— сообщила представитель госконцерна, добавив, что появление этой мины является первым продуктом совместной кооперации со страной Североатлантического союза.

По словам Сад, мины калибром 120 мм являются сейчас самым нужным средством поражения. Дальность полета снаряда составляет до восьми километров, площадь поражения живой силы достигается в радиусе 25-60 метров, а разлет осколков происходит на расстояние четверти километра. При этом снаряд способен уничтожить легкобронированную технику и инженерные сооружения, сообщила представитель «Укроборонпрома».

Ранее украинский оборонный концерн сообщал, что наладил выпуск 82-мм минометных выстрелов на одном из европейских предприятий. Отмечается, что если эти снаряды производятся сотрудниками «Укроборонпрома», то 120-мм мина — это первый продукт полной кооперации с западными союзниками.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал «Укроборонпрома»
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:17
    +4
    Да,они если и не выводят производство в Польшу,Чехию,Словакию,то пытаются рассредоточить..Корпуса можно вытачивать на любом мало мальском машиностроительном предприятии.Взрывчатка,заряд,взрыватели могут идти и из за бугра
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Да,они если и не выводят производство в Польшу,Чехию,Словакию,то пытаются рассредоточить..Корпуса можно вытачивать на любом мало мальском машиностроительном предприятии.Взрывчатка,заряд,взрыватели могут идти и из за бугра

      Раз "совместно со странами НАТО" значит все производства выведены.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:34
        0
        Раз "совместно со странами НАТО" значит все производства выведены.

        Это не есть хорошо. Запад выполняет роль Урала в период ВОВ, притом неприкосновенного, благодаря рыхлости наших элит
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 10:28
      +1
      Искать по Украине этот завод сложно и долго. Может быть ВСЮ украину обесточить?
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:23
    +2
    Ранее украинский оборонный концерн сообщал, что наладил выпуск 82-мм минометных выстрелов на одном из европейских предприятий. Отмечается, что если эти снаряды производятся сотрудниками «Укроборонпрома», то 120-мм мина — это первый продукт полной кооперации с западными союзниками.

    Маркиза Наталья де Сад сообщила, что украинские гастарбайтеры на заводах в Чехии производят мины советского калибра?
    Тоже мне, секрет выдала...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Тоже мне, секрет выдала...

      Конечно выдала. Самую главную буржуинскую тайну!!!
      120-мм мина — это первый продукт полной кооперации с западными союзниками.

      Гастарбайтеров на фронт отослали, полная кооперация в действии!!!
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 10:23
    0
    Значит нашей разведке предстоит узнать места где производят те или иные части этих мин и далее дело за ракетчиками. Только так. Ну а если всё производство находится в странах НАТО тогда хуже.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:27
      0
      Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО
      локацию уточните...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:24
    0
    Судя из комментария Сад, что-то продолжает изготавливаться на территории Украины. Осталось подождать когда кто-то из мэров в очередной раз похвастается. А пока работа для разведки с последующим нанесением удара.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:27
    0
    Ну прямо навели тень на плетень ?
    Неизвестно где мины производят в НАТО ,ну просто чудеса. Из Португалии их возят грузовиками ,а в Болгарии завод стоит хахаха
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:27
    0
    Долго тянуть будем, они перестроятся и жертв будет гораздо больше, так что все заверения, что время работает на Москву, не соответствуют действительности. hi
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:35
    0
    Интересна сама схема совместного производства, а вот эта кооперация и не раскрыта. Походу, просто очередное словоблудие на фоне информационного вброса о снарядном голоде.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:03
      0
      Рассредоточение - то есть нет мегапредприятия, есть несколько. Кто-то крутит рубашку, кто-то хвостовик, кто-то все собирает (причем сборочных цехов может быть много).

      Из-за рубежа привозят чувствительные части (например точно выверенные заряды - от чего напрямую зависит точность, взрыватель-инициатор, и т.п.). Вообще мина это предельно простой боеприпас, который изготовляют всякие бабахи в сирийских гаражах. А до этого, например, мины наладили с ноля в Одессе, когда была оборона города в 41.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:44
    0
    Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО
    . Понятно, наращивают производство боеприпасов, соответственно снабжение ими ВСУ должно увеличится...
    Ничего хорошего в этом нет... для наших военных, эт точно.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:00
    0
    Поступать, как делает Израиль...Место производства должно быть установлено и уничтожено независимо от того, точат ли там корпуса или собирают готовые изделия.
    Сегодня у России карт-бланш на уничтожение всего, что приносит ущерб её гражданам.
    ВСЕГО!!!
    Потому что правила в мире устанавливает сильнейший. Играть по чужим правилам - признать себя рабом...
  10. Goldmitro
    Goldmitro Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: Ил-18
    Искать по Украине этот завод сложно и долго. Может быть ВСЮ украину обесточить?

    Проще прекратить все эти поставки боеприпасов, техники раздолбав мосты и всю транспортную инфраструктуру на западной границе Украины!
    Об этом уже тысячу раз говорено в т.ч. и военспецами, но воз и ныне там и по прежнему продолжается "перемалывание" на "передовой" всего, что поставляется с Запада и наши потери при этом!
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:32
    0
    А где расположено это СП неизвестно?