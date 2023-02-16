Вице-спикер Совфеда Турчак сообщил об отправке президенту РФ доклада о деятельности Рабочей группы по СВО

Доклад о деятельности парламентской координационной Рабочей группы по вопросам специальной военной операции направлен президенту России Владимиру Путину. Об этом написал возглавляющий группу первый вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.Подробности о содержании доклада Турчак раскрывать не стал. Но нет сомнений, что в докладе рассказывается о действиях группы в направлении обеспечения спецоперации. Ранее, к примеру, Турчак сообщал о том, что парламентская группа отработала более 22 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей.В числе приоритетных направлений, которые рассматривала группа – модернизация системы воинского учета граждан. Также группа занимается вопросами деятельности центров комплексной реабилитации участников специальной военной операции, поддержкой членов семей военнослужащих.Поднимался вопрос и о сокращении сроков признания участников СВО пропавшими без вести с 6 до 3 месяцев. Также группа рассматривала вопрос выплаты пенсий пенсионерам ВС РФ, которые сейчас принимают участие в спецоперации.Все прорабатываемые группой вопросы являются очень актуальными и затрагивают интересы не только непосредственно участников спецоперации, но и членов их семей, а также военнообязанных, военнослужащих срочной и контрактной службы, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб.