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Вице-спикер Совфеда Турчак сообщил об отправке президенту РФ доклада о деятельности Рабочей группы по СВО

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Вице-спикер Совфеда Турчак сообщил об отправке президенту РФ доклада о деятельности Рабочей группы по СВО

Доклад о деятельности парламентской координационной Рабочей группы по вопросам специальной военной операции направлен президенту России Владимиру Путину. Об этом написал возглавляющий группу первый вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.


Подробности о содержании доклада Турчак раскрывать не стал. Но нет сомнений, что в докладе рассказывается о действиях группы в направлении обеспечения спецоперации. Ранее, к примеру, Турчак сообщал о том, что парламентская группа отработала более 22 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей.

В числе приоритетных направлений, которые рассматривала группа – модернизация системы воинского учета граждан. Также группа занимается вопросами деятельности центров комплексной реабилитации участников специальной военной операции, поддержкой членов семей военнослужащих.

Поднимался вопрос и о сокращении сроков признания участников СВО пропавшими без вести с 6 до 3 месяцев. Также группа рассматривала вопрос выплаты пенсий пенсионерам ВС РФ, которые сейчас принимают участие в спецоперации.

Все прорабатываемые группой вопросы являются очень актуальными и затрагивают интересы не только непосредственно участников спецоперации, но и членов их семей, а также военнообязанных, военнослужащих срочной и контрактной службы, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Андрея Турчака
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7 комментариев
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  1. Arnok
    Arnok Сегодня, 10:59
    -2
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!

    Что-то типа такого в докладе будет?
    1. Комментарий был удален.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:05
    -2
    Положили на склады НЗ 300 тыс. комплектов обмундирования для ВС или снова все слили в коммерческие "военторги"?
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: Uprun
      Положили на склады НЗ 300 тыс. комплектов обмундирования для ВС или снова все слили в коммерческие "военторги"?

      Товарищ генерал, инфодиверсант.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 11:12
        -1
        Меня интересует, даст мне Родина штаны, когда призовет мой возраст.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 11:19
          0
          Цитата: Uprun
          Меня интересует, даст мне Родина штаны, когда призовет мой возраст.

          В таком возрасте свои пора иметь wassat (прикалываюсь)
          Ноги волосатые? Валенок не выдавать!!!
          А если по серьёзному, то гораздо продуктивнее было у какого ротного капитана спросить. А то загнали, понимашь, "первого вице-спикера Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»" в дерьме окопном ковыряться. Не царское это дело. Значит и доклад такой же будет.
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 11:31
            0
            Цитата: НДР-791
            В таком возрасте свои пора иметь

            good
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:31
            0
            Цитата: НДР-791
            А то загнали, понимашь, "первого вице-спикера Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»" в дерьме окопном ковыряться.

            Посылали бы уж сразу Абрамовича.
            Этот бы шустро "разобрался", доложил, очередные инициативы предложил.