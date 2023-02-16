Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о важности Артемовска для всей СВО

Они очень хотят поехать рисковать своей жизнью в зоне СВО, но только в компьютерной игре

Счастье любит тишину

ЧВК «Вагнер» - это коллектив, в котором есть идеальное управление. Каждый командир слышит своего бойца снизу. Есть возможность расти вверх, пока в потолок не упрешься. Идеология в том, что ты человек с повышенным количеством адреналина, который (человек) нужен своему коллективу и своей стране