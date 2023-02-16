Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о важности Артемовска для всей СВО

Военкор Семен Пегов взял интервью у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Беседа, в ходе которой журналист задал много вопросов, проливающих свет на работу и задачи российской частной военной компании, проходила непосредственно на передовой.
Одна из обсуждаемых тем, которая сегодня интересует многих наших сограждан, касалась «миллиона американских добровольцев» и прекращения набора осужденных в ряды ЧВК.
Евгений Пригожин пояснил, что окончание набора связано с завершением существовавшей ранее программы, включавшей в себя не только «прием на работу» осужденных, но и их усиленную подготовку к выполнению поставленных задач. Последняя, как отметил глава ЧВК, длится до полутора месяцев и занимает до 20 часов в день.
Касательно миллиона американцев, желающих вступить в ряды российской ЧВК и воевать против ВСУ и НАТО, Пригожин «намекнул», что это была шутка.
Они очень хотят поехать рисковать своей жизнью в зоне СВО, но только в компьютерной игре
- добавил глава ЧВК «Вагнер».
Также в ходе беседы Пегов задал вопрос, почему в организации Пригожина не рассказывают о своих успехах, подобно Минобороны РФ.
Счастье любит тишину
- ответил Евгений Викторович.
К слову, об успехах. Как пояснил глава российской ЧВК, информация об окружении и скором взятии Артемовска не совсем соответствует действительности. Безопасные пути, ведущие в город еще остались, ВСУ не блокированы.
Между тем, Пригожин рассказал о важности Артемовска для всей СВО, добавив, что его быстрое освобождение не является сейчас первостепенной задачей.
Глава ЧВК «Вагнер» пояснил, что Артемовск сегодня выполняет роль своеобразного «магнита», куда ВСУ постоянно перебрасывают свои резервы, восполняя колоссальные потери. Это позволяет ВС РФ параллельно проводить операции на других участках, которые украинскому командованию не удается усилить.
В конечном счете, со слов Пригожина, Артемовск будет взят. Но, как выразился Евгений Викторович, это большой город и брать его «в лоб» - нецелесообразно. Поэтому бойцы ЧВК прямо сейчас производят его охват с флангов.
Наконец, глава российской частной военной компании рассказал, в чем заключается идеология его организации.
ЧВК «Вагнер» - это коллектив, в котором есть идеальное управление. Каждый командир слышит своего бойца снизу. Есть возможность расти вверх, пока в потолок не упрешься. Идеология в том, что ты человек с повышенным количеством адреналина, который (человек) нужен своему коллективу и своей стране
- заявил Евгений Пригожин.
Видео полного интервью - с Евгением Пригожиным.