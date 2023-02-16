Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

Вооруженный конфликт на Украине, учитывая вовлеченность в него через поставки оружия и боеприпасов западных стран, привел к истощению запасов ракет, снарядов и патронов в арсеналах армий стран Североатлантического альянса. Такой вывод делается в публикации издания The Financial Times.
Как утверждает издание, в настоящее время штабы вооруженных сил стран НАТО информируют правительства государств о том, что на складах боеприпасов практически ничего не осталось. Это становится очень большой проблемой для Запада.
Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО
- утверждает издание.
Оказалось, что большинство европейских государств не готовы к столь масштабному вооруженному конфликту. Военная промышленность Европы полностью неподготовлена к необходимости срочного наращивания производства боеприпасов. Существующие производственные мощности не в состоянии предоставить странам НАТО столько боеприпасов, сколько требуется для поддержки украинских формирований.
По утверждению издания, сроки ожидания производства некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза. Что делать в такой ситуации, западные страны не знают.
На переустройство военно-промышленного комплекса могут уйти годы, и дело не только в подготовке производственных линий, но и, к примеру, в кадровом дефиците европейской промышленности: где брать инженеров, техников, квалифицированных рабочих в таких количествах?
Европейские правительства не могут ответить на этот вопрос. Присутствие миллионов азиатских и африканских мигрантов в странах Запада также не решит проблему: кто из них захочет работать на военных заводах? Да и квалификации необходимой у них нет.