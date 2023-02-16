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Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

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Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

Вооруженный конфликт на Украине, учитывая вовлеченность в него через поставки оружия и боеприпасов западных стран, привел к истощению запасов ракет, снарядов и патронов в арсеналах армий стран Североатлантического альянса. Такой вывод делается в публикации издания The Financial Times.


Как утверждает издание, в настоящее время штабы вооруженных сил стран НАТО информируют правительства государств о том, что на складах боеприпасов практически ничего не осталось. Это становится очень большой проблемой для Запада.

Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

- утверждает издание.

Оказалось, что большинство европейских государств не готовы к столь масштабному вооруженному конфликту. Военная промышленность Европы полностью неподготовлена к необходимости срочного наращивания производства боеприпасов. Существующие производственные мощности не в состоянии предоставить странам НАТО столько боеприпасов, сколько требуется для поддержки украинских формирований.

По утверждению издания, сроки ожидания производства некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза. Что делать в такой ситуации, западные страны не знают.

На переустройство военно-промышленного комплекса могут уйти годы, и дело не только в подготовке производственных линий, но и, к примеру, в кадровом дефиците европейской промышленности: где брать инженеров, техников, квалифицированных рабочих в таких количествах?

Европейские правительства не могут ответить на этот вопрос. Присутствие миллионов азиатских и африканских мигрантов в странах Запада также не решит проблему: кто из них захочет работать на военных заводах? Да и квалификации необходимой у них нет.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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16 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:02
    +1
    Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО
    Да и топлива на украине тоже не осталось, уже почти как год.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:07
      0
      Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

      О журналюгах издания The Financial Times ещё Пушкин писал:
      ...Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!
      1. Azim77
        Azim77 Сегодня, 11:16
        0
        Да, вероятно дезинформация. Иначе может быть так, что как в "Кавказской пленнице" приписки большие или как в "Операции Ы" просто украли все. То, что европейская бюрократия уже не такая, как прежде, в наше время удивительных историй и назначений можно поверить.

        Но еще может быть такой вариант, что в бюджете на оборонку выделяли средства, а по факту использовали, закрывали дырки по другим статьям. Угрозы войны нет, а вот социальные программы горят. Главное, чтобы баланс общий сходился.
  2. Комментарий был удален.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:03
    -1
    Что делать?Вывезти оставшихся hohlov и боеприпасов для них не потребуется
    1. dorz
      dorz Сегодня, 11:09
      0
      Конфликт на Украине опустошил ...

      последние извилины все знают кому. Америка скоро обанкротится, Калифорния станет независимой, а Техас вернется в состав Мексики.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    +1
    Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО
    Только сегодня уже третья статья на эту тему. Кроме этого две статьи о том, что Сша заключили договоры на изготовление снарядов калибра 155 мм и планируют наращивать их выпуск, а Украина наладила совместное производства с европейскими странами по выпуску мин к минометам. Содержание пяти статей изложил в одном, коротком комментарии.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:07
      0
      Сша заключили договоры на изготовление снарядов калибра 155 мм и планируют наращивать их выпуск, а Украина наладила совместное производства с европейскими странами по выпуску мин к минометам.
      Маховик ВПК недружественных стран будет раскручен, когда с Россией закончат, их ждет серьезная схватка с Китаем.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:04
    +2
    Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

    Не верю! Обычная трепотня!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:11
      0
      Не верю! Обычная трепотня!
      Это из разряда, не спрашивайте почему жить стало тяжелее, деньги нужны на снаряды, Русские идут.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:05
    0
    Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО
     Когда осуществляли помощь,наверное думали,что арсеналы-волшебный горшочек.Горшочек,вари,горшочек,не вари. А горшочек-то и не варит.
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:06
    +2
    Какой кошмар!!! НАТО избавилось от горы старья и опробовало перспективные образцы оружия за счет Украины и РФ. А с кем НАТО собралось воевать в ближайшие 5-лет? С НЛО? Кого им собственно боятся?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:09
    +1
    Не нужно серьезно относится к этим опусам журналистов, заполнение первой полосы для продажи СМИ. Кто же им даст реальный расклад - это гостайна любой страны.
  9. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 11:13
    0
    Присутствие миллионов азиатских и африканских мигрантов в странах Запада также не решит проблему: кто из них захочет работать на военных заводах?
    А почему они не должны хотеть там работать?! Вообще такие статьи с лета наверное тут публикуются. Арсеналы все истощаются, только конца СВО по-прежнему не видно
  10. HAM
    HAM Сегодня, 11:13
    0
    Крокодил льёт слёзы.....точно "крокодиловы слёзы"....такой несчастный... sad пожалейте,поймите,простите.....
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:14
    0
    да по сусекам поскребут, наскребут.... ясен пень....
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:20
    0
    Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО
    разные мнения высказывают я по поводу, вообще...
    Вроде как наращивание выпуска вооружений, это стимул для экономики государств... но ведь и здесь не все так однозначно!!! Производители вооружений в шоколаде, работники предприятий при деле, НО, платить за вооружения кто то должен!!!
    Для любого государства, это нагрузка на финансы, резко отрицательная... постовлять вооружения несостоятельному агенту/государству, эт тоже не подарок! На кого то эти расходы необходимо повесить!
    Можно "напечатать" бумажки, которые не обеспечены материальным наполнением, но тогда "здравствуй инфляция" и прочие сопутствующие "ништяки" ...
    В общем, если разобраться... разбираться надо тщательнее!
    А с нашей стороны... для нас, ничего хорошего не светит, если не будем реализовывать свои ПЛАНЫ, по своему ПЛАНУ!!! Независимо от того, шо там творится за бугром.
    У нас такие возможности ЕСТЬ!!!