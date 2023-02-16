Глава израильского МИД впервые с начала российской СВО посетил Украину, пообещав возобновить работу в Киеве посольства Израиля

В последнее время отношения между Израилем и Киевом были несколько напряжёнными, особенно после того, как Израиль отказался поставлять Украине оружие, а Киев не проголосовал против предложения Палестины в ООН.
Вероятно, чтобы сгладить атмосферу, а также подчеркнуть свою приверженность общей западной линии на поддержку Украины, туда отправился глава израильского МИД.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл сегодня на поезде в украинскую столицу. О своём прибытии в Киев Коэн написал у себя в аккаунте.
По словам министра, он намерен провести встречи с президентом Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой.
Стоит отметить, что с начала украинского конфликта израильский чиновник такого ранга впервые посещает Украину. Как написал сам Коэн, он посетит Бучу и Бабий Яр, а также вновь откроет израильское посольство в Киеве. Эта информация может косвенно свидетельствовать о том, что никакой опасности для украинской столицы в Израиле не видят...
Обозначил глава МИД Израиля и цель своего визита (по крайней мере, официальную) –
Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту
- отметил министр, говоря о целях своей поездки.
Ранее израильский посол в Киеве заявлял о готовности его страны быть посредником в потенциальных российско-украинских переговорах. В этой связи эксперты высказывают предположение о том, что визит Коэна не просто визит для возобновления работы посольства, а посещение с целью обозначить Киеву «конкретную переговорную позицию».