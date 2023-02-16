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Глава израильского МИД впервые с начала российской СВО посетил Украину, пообещав возобновить работу в Киеве посольства Израиля

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Глава израильского МИД впервые с начала российской СВО посетил Украину, пообещав возобновить работу в Киеве посольства Израиля

В последнее время отношения между Израилем и Киевом были несколько напряжёнными, особенно после того, как Израиль отказался поставлять Украине оружие, а Киев не проголосовал против предложения Палестины в ООН.


Вероятно, чтобы сгладить атмосферу, а также подчеркнуть свою приверженность общей западной линии на поддержку Украины, туда отправился глава израильского МИД.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл сегодня на поезде в украинскую столицу. О своём прибытии в Киев Коэн написал у себя в аккаунте.

По словам министра, он намерен провести встречи с президентом Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой.

Стоит отметить, что с начала украинского конфликта израильский чиновник такого ранга впервые посещает Украину. Как написал сам Коэн, он посетит Бучу и Бабий Яр, а также вновь откроет израильское посольство в Киеве. Эта информация может косвенно свидетельствовать о том, что никакой опасности для украинской столицы в Израиле не видят...

Обозначил глава МИД Израиля и цель своего визита (по крайней мере, официальную) –

Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту

- отметил министр, говоря о целях своей поездки.

Ранее израильский посол в Киеве заявлял о готовности его страны быть посредником в потенциальных российско-украинских переговорах. В этой связи эксперты высказывают предположение о том, что визит Коэна не просто визит для возобновления работы посольства, а посещение с целью обозначить Киеву «конкретную переговорную позицию».
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД Израиля
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10 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:16
    0
    Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту

    - отметил министр, говоря о целях своей поездки.

    Эли Коэн скажи проще -"Израиль поддерживает своего человека Зеленского".
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:29
      0
      На данный момент Израиль блокирует даже евроспайки. Собственно отсюда и вылезла проблема по поставкам, у той же Германии-Голландии-Испании есть евроспайки и все. Поэтому, по исчерпанию Фаготов - пришлось слать музейно-складские Миланы с тухлыми ракетами. Именно по Миланам фидбек открытый, довольно негативный (а по Тоу позитивный кстати).

      Если бы не позиция Израиля, то евроспайки были бы очень массовые, прямо с заводов.
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:17
    +1
    Нацизм- когда убивают евреев, а когда убивают славян- это не нацизм.
  3. anjey
    anjey Сегодня, 11:18
    0
    Евреи -це Наци, чи ни? А, це малэсенько... laughing am
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    0
    чтобы сгладить атмосферу, а также подчеркнуть свою приверженность общей западной линии на поддержку Украины, туда отправился глава израильского МИД.
    Что тут комментировать особенно после этого
    Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту
    Все понятно и доходчиво разъяснено министром иностранных дел Израиля. Танцуем дальше забыв обо всем.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:24
    0
    по приезде зиганул? belay ............... не впервой Христа предавать...
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 11:26
    0
    Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту

    Израильское руководство не глупые люди , поэтому пока что видим одни декларации . Они прекрасно знают , что такое жить в постоянном напряжении , в состоянии войны с соседями . Так что реагировать нам на такие вбросы надо умеренно . Далее будем посмотреть .
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Израильское руководство не глупые люди , поэтому пока что видим одни декларации . Они прекрасно знают , что такое жить в постоянном напряжении , в состоянии войны с соседями . Так что реагировать нам на такие вбросы надо умеренно . Далее будем посмотреть .

      Посмотреть-то мы, конечно, будем... Но только в чём тут "вброс"? Позицию объяснил вполне доходчиво
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:29
    0
    Какой позор!
    Или я чего-то не понимаю... или нас всех обманули и еврейский народ такой же всеядный, как и все остальные?..
  8. sheridans
    sheridans Сегодня, 11:31
    0
    Надо же вывозить свой генофонд из Бандерланда.