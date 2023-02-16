Украинский чиновник: Российские войска значительно увеличили число атак, эти атаки к западу от Кременной идут постоянно

Атаки идут постоянно. Противник постоянно подключает тяжёлую технику и авиацию

Единственно, тяжело, потому что их (российских военных) много.

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай продолжает, находясь (естественно) вне региона, раздавать интервью украинским журналистам и рассказывать о ситуации к западу от линии Сватово-Кременная. По словам Гайдая, российские войска значительно увеличили число атак.Ставленник киевского режима в регионе:Далее Гайдай, не сообщая в своём интервью о потере ВСУ нескольких десятков квадратных километров территорий и о пересечении ВС РФ границы с Харьковской области, повторяет, словно пытаясь убедить самого себя: «Наши воины отбивают эти атаки, ситуация контролируемая». И тут же добавляет:Гайдай умолчал о том, что украинские сил были разбиты на двух передних линиях к западу от Кременной и об отступлении с потерями украинских отрядов в направлении Ямполя и Красного Лимана.Сейчас противник усиливает третью линию обороны, активно минирует подходы к ней, пытается использовать противотанковые ракетные комплексы для того, чтобы остановить российское наступление. При этом случается и так, что минные поля ВСУ становятся своеобразной заградительной линией для их же отступающих «побратимов».