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Украинский чиновник: Российские войска значительно увеличили число атак, эти атаки к западу от Кременной идут постоянно

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Украинский чиновник: Российские войска значительно увеличили число атак, эти атаки к западу от Кременной идут постоянно

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай продолжает, находясь (естественно) вне региона, раздавать интервью украинским журналистам и рассказывать о ситуации к западу от линии Сватово-Кременная. По словам Гайдая, российские войска значительно увеличили число атак.


Ставленник киевского режима в регионе:

Атаки идут постоянно. Противник постоянно подключает тяжёлую технику и авиацию.

Далее Гайдай, не сообщая в своём интервью о потере ВСУ нескольких десятков квадратных километров территорий и о пересечении ВС РФ границы с Харьковской области, повторяет, словно пытаясь убедить самого себя: «Наши воины отбивают эти атаки, ситуация контролируемая». И тут же добавляет:

Единственно, тяжело, потому что их (российских военных) много.

Гайдай умолчал о том, что украинские сил были разбиты на двух передних линиях к западу от Кременной и об отступлении с потерями украинских отрядов в направлении Ямполя и Красного Лимана.

Сейчас противник усиливает третью линию обороны, активно минирует подходы к ней, пытается использовать противотанковые ракетные комплексы для того, чтобы остановить российское наступление. При этом случается и так, что минные поля ВСУ становятся своеобразной заградительной линией для их же отступающих «побратимов».
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1 комментарий
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  1. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 11:33
    0
    Ну так Хотели вас на повоевать кинуть. И кинули.Уже поздно. Фсё. Денацификация и Демилитаризация неизбежны.