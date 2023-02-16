СМИ США: Вступление Украины в ЕС не принесет пользы ни ей, ни Европе

Сейчас киевские власти борются за сохранение контроля над Украиной. Но даже если бы украинцы не вели боевые действия, они не смогли бы быстро привести страну к стандартам, позволяющим ей вступить в Евросоюз.Такое мнение было высказано в статье, опубликованной американским агентством Bloomberg.СМИ США отмечают, что даже в мирное время процесс принятия Украины в ЕС был бы длительным, а в существующих условиях выполнить условия европейцев для вступления в союз практически невозможно.Но даже если в Брюсселе решат закрыть глаза на собственные правила и включить украинское государство в «семью европейских народов», это не принесет пользы Киеву. Никаких дополнительных преимуществ Киев не получит, зато факт членства Украины в Евросоюзе способен привести к обострению вооруженного конфликта.Собственно, вступление Украины в ЕС не принесет пользы ни ей, ни Европе. Ведь не совсем понятно, для чего ей нужен такой новый «член семьи» с разрушенной экономикой, многочисленным населением, рекордной коррупцией и неэффективными властными структурами. Поэтому, исходя из собственных интересов, европейцы снова откладывают решение данного вопроса на неопределенный срок.Похоже, Запад старается держать Украину на «коротком поводке». Он не отказывается от данных ей обещаний, но в то же время не спешит их выполнять. Видимо, членство Киева в Евросоюзе не планировалось изначально. Брюссель лишь создавал иллюзию того, что это когда-либо произойдет.