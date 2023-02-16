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СМИ США: Вступление Украины в ЕС не принесет пользы ни ей, ни Европе

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СМИ США: Вступление Украины в ЕС не принесет пользы ни ей, ни Европе

Сейчас киевские власти борются за сохранение контроля над Украиной. Но даже если бы украинцы не вели боевые действия, они не смогли бы быстро привести страну к стандартам, позволяющим ей вступить в Евросоюз.


Такое мнение было высказано в статье, опубликованной американским агентством Bloomberg.

СМИ США отмечают, что даже в мирное время процесс принятия Украины в ЕС был бы длительным, а в существующих условиях выполнить условия европейцев для вступления в союз практически невозможно.

Но даже если в Брюсселе решат закрыть глаза на собственные правила и включить украинское государство в «семью европейских народов», это не принесет пользы Киеву. Никаких дополнительных преимуществ Киев не получит, зато факт членства Украины в Евросоюзе способен привести к обострению вооруженного конфликта.

Собственно, вступление Украины в ЕС не принесет пользы ни ей, ни Европе. Ведь не совсем понятно, для чего ей нужен такой новый «член семьи» с разрушенной экономикой, многочисленным населением, рекордной коррупцией и неэффективными властными структурами. Поэтому, исходя из собственных интересов, европейцы снова откладывают решение данного вопроса на неопределенный срок.

Похоже, Запад старается держать Украину на «коротком поводке». Он не отказывается от данных ей обещаний, но в то же время не спешит их выполнять. Видимо, членство Киева в Евросоюзе не планировалось изначально. Брюссель лишь создавал иллюзию того, что это когда-либо произойдет.
Автор:
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9 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 11:14
    +1
    Польза от этой недостраны будет только тогда, когда оно перестанет существовать как недогосударство.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:16
    +2
    Руководство ЕС не в адеквате, примут назло России раньше Турции, расхлебывать потом будут за счет общака, а вот там будет самое интересное, потому, что на этот общаг много постоянных претендентов в очереди.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:25
      0
      Именно так!Зачем ЕС Македония или Словения,скажем?Ради экономики?А с Украины есть что взять,даже в таком состоянии.Ну,и сделать противовес России.
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 11:18
    +1
    Довольно давно уже на топваре стало много статей, в которых достаточно прочитать заголовок, все остальное понятно без чтения.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:23
    0
    Ведь не совсем понятно, для чего ей нужен такой новый «член семьи» с разрушенной экономикой, многочисленным населением, рекордной коррупцией и неэффективными властными структурами.

    А почему бы не принять Руину в Евросоюз ? Сейчас "гонцы попрошайки" сидят в Европе на паперти, а так будут сидеть в Европарламенте, и ежечасно будут выпрашивать денег и средств у Европы, а Евросоюз не сможет отказать своему "члену". Пусть историю почитают, как Советский Союз посадил себе на шею УССР и что из этого вышло.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:23
    0
    Похоже, Запад старается держать Украину на «коротком поводке». Он не отказывается от данных ей обещаний, но в то же время не спешит их выполнять.
     Так же как и с Турцией,ни одно уже десятилетие обещают принять,но не принимают.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    Сейчас киевские власти борются за сохранение контроля над Украиной. Но даже если бы украинцы не вели боевые действия, они не смогли бы быстро привести страну к стандартам, позволяющим ей вступить в Евросоюз.
    . Гейропейские стандарты... это даже не смешно!
    Там давно уже гейропейских рейх формируется, в худшем его варианте... и можно подумать, журналисты этого не знают, если хоть чутка нос свой высовывают из своего уютного мирка!!!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    0
    вступление Украины в ЕС не принесет пользы ни ей, ни Европе
    Сегодня в Европе сами готовы вступить в очередное дерьмо (принять Украину в ЕС) лишь бы наперекор и, как они думают, во вред России. Обожает Европа садо-мазо, что поделаешь.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:29
    0
    опасаются, что краина ЕС изнутри развалит... на это она мастак...