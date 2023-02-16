Сейчас в нашей повестке дня не стоит вопрос об отказе от нейтрального статуса, поскольку он закреплён в Конституции Республики Молдова (РМ). Что касается последних социальных опросов, то с уверенностью можно сказать о том, что большая часть населения выступает за его сохранение. Мы уважаем выбор наших граждан

Президент Молдавии Майя Санду, в эфире одного из румынских телеканалов, заявила о том, что страна не отказывается от нейтралитета, однако вопрос обеспечения национальной безопасности остаётся главным приоритетом нынешней власти.Вот как глава молдавского государства прокомментировала эту ситуацию:По словам молдавского лидера, проблема, которую в настоящее время необходимо решить, заключается в утверждении некоторых политиков о том, что нейтралитет республики не позволяет ей укреплять свою обороноспособность. По мнению Санду, в свете сегодняшних событий РМ должна самостоятельно обеспечить мир и безопасность в своей стране.Отметим, что власти республики, похоже, сами накаляют ситуацию, пугая общественность неким «российским вторжением», что само по себе является не более чем плодом больного воображения правящей партии. На эту тему уже как-то высказался и экс-президент Молдовы Игорь Додон, заявив недавно в эфире одного из частных молдавских каналов о том, что ни у России, ни у Румынии нет планов по захвату страны. Как уточнил бывший президент, правящее большинство, таким образом, пытается отвлечь внимание своих граждан от реальных социально-экономических проблем, с которыми они и так не справляются.