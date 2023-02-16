На Кировоградской и Кременчугской ТЭЦ после ракетных ударов вспыхнули сильные пожары

В Кировоградской области продолжается пожар на ТЭЦ. Об этом сообщают украинские паблики в социальных сетях и ряд средств массовой информацииКак пишет украинская пресса, по объекту энергетической инфраструктуры был нанесен ракетный удар. Из-за него и произошел пожар. Судя по имеющейся информации, ТЭЦ серьезно повреждена. Вряд ли сейчас имеет смысл говорить о быстром восстановлении этого объекта, подчеркивают украинские источники.Аналогичная ситуация – и в Кременчуге. Здесь также горит местный энергетический объект. Скорее всего, пишут украинские СМИ, речь идет об одной из ТЭЦ Кременчуга. Ранее по ней тоже был нанесен ракетный удар, сбить ракету украинским силам противовоздушной обороны не удалось.Кременчуг может на некоторое время остаться без света, поскольку повреждения объекта энергетической инфраструктуры тоже очень серьезные.Ранее стало известно, что ночью по территории Украины были нанесены ракетные удары. Сообщается о «прилетах» в Львовской и Полтавской областях. Помимо ракет, в атаке на объекты энергетической инфраструктуры Украины были задействованы и беспилотные летательные аппараты.Напомним, что ВС РФ подвергают массированным ударам энергетическую инфраструктуру Украины с октября 2022 года. Первые удары стали наноситься по критически важным объектам после того, как украинские спецслужбы осуществили теракт на Крымском мосту. В качестве ответной меры Россия приступила к уничтожению объектов военной и энергетической инфраструктуры Украины.