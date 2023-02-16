Военное обозрение
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На Кировоградской и Кременчугской ТЭЦ после ракетных ударов вспыхнули сильные пожары

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На Кировоградской и Кременчугской ТЭЦ после ракетных ударов вспыхнули сильные пожары

В Кировоградской области продолжается пожар на ТЭЦ. Об этом сообщают украинские паблики в социальных сетях и ряд средств массовой информации


Как пишет украинская пресса, по объекту энергетической инфраструктуры был нанесен ракетный удар. Из-за него и произошел пожар. Судя по имеющейся информации, ТЭЦ серьезно повреждена. Вряд ли сейчас имеет смысл говорить о быстром восстановлении этого объекта, подчеркивают украинские источники.

Аналогичная ситуация – и в Кременчуге. Здесь также горит местный энергетический объект. Скорее всего, пишут украинские СМИ, речь идет об одной из ТЭЦ Кременчуга. Ранее по ней тоже был нанесен ракетный удар, сбить ракету украинским силам противовоздушной обороны не удалось.



Кременчуг может на некоторое время остаться без света, поскольку повреждения объекта энергетической инфраструктуры тоже очень серьезные.

Ранее стало известно, что ночью по территории Украины были нанесены ракетные удары. Сообщается о «прилетах» в Львовской и Полтавской областях. Помимо ракет, в атаке на объекты энергетической инфраструктуры Украины были задействованы и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что ВС РФ подвергают массированным ударам энергетическую инфраструктуру Украины с октября 2022 года. Первые удары стали наноситься по критически важным объектам после того, как украинские спецслужбы осуществили теракт на Крымском мосту. В качестве ответной меры Россия приступила к уничтожению объектов военной и энергетической инфраструктуры Украины.
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Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 11:49
    +12
    С нетерпением жду распада единой энергетической системы фашистского государства!
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 12:13
      0
      Ну на пару дней.. их светом теплым обеспечили)
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 12:48
      -1
      Беспокоит только то, что это всё происходит только сейчас. Спустя год! Год блин! Но прогресс позитивный несомненно.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:50
    +12
    Если ударили по котлотурбинным цехам,то это фактически капец ТЭС.Восстанавливать даже для мирного времени проблемно.Побольше таких новостей
  3. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 11:52
    +2
    "сбить ракету украинским силам противовоздушной обороны не удалось" - вы всё врёте !! Как это не удалось ? Быть не может ! Это тогда впервые в истории окраины !
    1. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 12:42
      +2
      Как это не удалось
      ?
      ТЭЦ подпрыгнула низенько-низенько и сбила ракету.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:52
    +3
    Могут быть обманки- кучи покрышек, а инфу с фото специально выложили как дезу. Сейчас в паблики укpы мало что выкладывают, боясь набутыливания своими доблестными СБУ.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 11:58
      0
      Ну если был удар, то наверное он всё же достиг плюс-минус цели и вопрос только о степени повреждений, кстати сильный пожар тоже может об этом ничего не сказать.
  5. МЮД
    МЮД Сегодня, 11:58
    +11
    А почему по Кременчугскому НПЗ не ударили? То же красиво бы горел.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:29
      +7
      Цитата: МЮД
      А почему по Кременчугскому НПЗ не ударили? То же красиво бы горел.

      Да и НПЗ горит лучше, чем ТЭС и тем более зрелищнее. Но вот вопрос - "почему не горит", остается.
  6. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:58
    0
    Как так не смогли сбить ... быть такого не может. ВСУ обычно сбивает больше ракет, чем ВС РФ запускает.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: ratoborets
      Как так не смогли сбить ... быть такого не может. ВСУ обычно сбивает больше ракет, чем ВС РФ запускает.

      Так это упала зенитная ракета ВСУ, которая сбила российские ракеты.
  7. Геннадий Загуменов
    Геннадий Загуменов Сегодня, 12:14
    0
    да нету нас ракет , ну кончались , а что взрывается ?? так батюшка не 40 мороза эти штуки греются и взрываются , то есть сами , САМИ
  8. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:38
    +4
    укропитеки успешно адаптировались к перебоям с электричеством и даже с его полным отсутствием. Массово были завезены бензиновые и дизель генераторы которые ставят во дворах и питают целые многоэтажки. А топливо им услужливо подвозят танкерами османские партнеры.

    Вот пример питания работы лифта от такого генератора.



    Эти удары все равно что пытаться черпать океан дуршлагом. Пока 404 не отрезана блокадой от всех источников помощи все бесполезно и пустая трата боеприпасов.
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 12:51
      +2
      Да лифты /дома пусть питают, тут важно чтобы промпредприятия встали. Все. И транспорт электрический особенно жд.
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 12:59
        0
        ЖД там цветет и пахнет пока что! Только на Львов ежедневно 10 поездов из Киева отправляются. И это чисто пассажирские! Еще удивляемся тому как легко и быстро добираются натовские игрушки до фронта...
    2. cadaver
      cadaver Сегодня, 13:22
      +1
      Киев сегодня запустил 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов (на линии вышло 186 троллейбусов и 157 трамваев) по словам боксера. Отключений света нет уже пятые сутки. Можете минусовать, так как правду здесь не любят, но мне кажется это яркий показатель результативности ударов.
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:14
    +1
    Российские ракетные войска сажают Зеленского на веревки, разрушают его экономику, другие рода войск не могут сравниться по эффективности с ракетными войсками. Но это оружие способно решить войну в пользу России, если обычная армия хотя бы способна защищаться на статичных и укрепленных позициях.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:30
    0
    В Кировоградской области продолжается пожар на ТЭЦ. Об этом сообщают украинские паблики в социальных сетях и ряд средств массовой информации
    Свет и тепло в каждый украинский дом, самое главное свет !!! good drinks
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:47
    +1
    Отопительный сезон объявляется закрытым.
    Министерство обороны РФ