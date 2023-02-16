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ВС РФ изменили тактику штурма Марьинки: вместо атаки в лоб, идет охват города с севера и юга

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ВС РФ изменили тактику штурма Марьинки: вместо атаки в лоб, идет охват города с севера и юга

Российская армия удерживает и развивает инициативу по всей линии фронта, наиболее ожесточенные бои на Донбасских рубежах. За сутки артиллерия ВС РФ нанесла удары по десяткам мест дислокации противника. Оперативная суточная сводка из зоны СВО по данным из открытых интернет-источников.


Бойцы ЧВК «Вагнер« продолжают истреблять и продавливать оборону ВСУ в районе Артемовска (Бахмута). Бои здесь тяжелые, противник оказывает яростное сопротивление, постоянно пытаясь подбросить резервы, хотя делать это с каждым днем и даже часом становится все сложнее.

После отбитой накануне контратаки ВСУ в районе села Ивановское к западу от Артемовска «музыканты» в ответ сами начали штурмовые действия. Украинские военные во исполнении воли Зеленского с упорством обреченных героически гибнут за оборону Парасковиевки. Взятие села важно для дальнейшего окружения Артемовска с севера.



К западу от Бахмута бойцы Вагнера уже у Железнянского, попытки ВСУ контратаковать у Фёдоровки и Роздоловки отбиты. Также со стороны донецкой Белогоровки «оркестранты» стремятся выйти к Весёлому.

Изменилась тактика действий штурмовых подразделений ВС РФ в Марьинке. В лоб продавить украинскую оборону в западной части города не удается, поэтому начат обход населенного пункта с юга и севера. После артподготовки небольшое продвижение российские войска совершили и в сторону Первомайского. Завершена зачистка шиноремонтного завода, бои переместились в район улицы Чапаева, в северной части города сводные силы украинской теробороны и 79-й бригады ВСУ отодвинуты от улицы Геологичной и выбиты из района складов.

На Донецком направлении подразделения ВС РФ предприняли атакующие действия у Новомихайловки. После артподготовки небольшое продвижение российские войска совершили и в сторону Первомайского.

Под Угледаром очень активно работает артиллерия ВС РФ, поддерживая штурмовые группы «Вагнера» и морпехов ТОФ ВС РФ. Наши наступают в районе Пречистовки и вблизи южных окраин самого города. Под огнём Времевка и Золотая Нива. ВСУ огрызнулись ударами по Никольскому.

На Луганском направлении российские войска ведут наступательные действия на местную Белогоровку, Торское и Невское, к северу идут ожесточённые бои за Гряновку. На Купянском направлении за последние дни продвижение российских сил составило до нескольких километров. В районе Кременского заповедника происходит медленное и постепенное продавливание украинской обороны, противник контратакует, но безуспешно.

В Запорожской области ВС РФ нанесли удары по позициям противника в Гуляйпольском, Орехове и Новоандреевке.

После Соледара тактика окружения упорно сопротивляющихся гарнизонов ВСУ с перерезанием путей снабжения и отступления становится традиционной для российской армии. Это замедляет наступление, но, что более важно, сохраняет жизни наших бойцов. Так, при штурме Соледара потери ВСУ в семь раз превысили наши.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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32 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:48
    +1
    В Марьинке наши действуют так,как только можно в подобной ситуации.Если начали охватывать,значит нашли брешь.
  2. Слон
    Слон Сегодня, 12:51
    +6
    Ну наконец-то возобладал здравый смысл, в полном окружении враг не долго продержится
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:52
    -2
    До сих пор не пойму, почему не освободили кр рог.
    Все изменилось бы.
    Если бы да кабы...
    Не готовы мы оказались к преодолению"синдрома 41г"
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:55
    +1
    ВСУ везде дерётся с упорством обречённых,как им это удаётся?Вроде их силой отлавливают на передовую.Или у ВСУ по прежнему превосходство в численном составе.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:58
      +1
      Да у них по прежнему хватает войск и мотивация неизменна.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 13:25
        -1
        нудк полит сила жива призывает и пропаганду ведет и рекламу делает что запад поставляет технику !
    2. дядя влад
      дядя влад Сегодня, 12:59
      +1
      В химии у них преимущества, говорил же пленный-третьи сутки не спим.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:09
      +2
      Да,превосходство в численности л.с.И главное-психологическая обработка населения.Которая длилась в последние десяти лет,как минимум.Образ врага-орков,претендующих на "неньку"и все подобное.А до этого им вдалбливали в головы преимущества жизни на западе.Результат налицо.Когда мы опомнились,оказалось что сражаемся с яростным,подготовленным врагом.Добавлю,нам крайне необходимо иметь полумиллионный резерв.Дабы не случилась еще одна "осень 2022-го"
    4. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:09
      +4
      Цитата: tralflot1832
      ВСУ везде дерётся с упорством обречённых,как им это удаётся?Вроде их силой отлавливают на передовую.

      Заставить драться того, кого УЖЕ отловили - не фокус, так практиковалось исключительно давно. Психологическая обработка не вчера придумана, кроме того, чисто физически сдернуть - не так просто - тебе кто сказал, что тебя не пристрелят чужие или свои?!!! Это считай ты гарантировано выходишь под ствол в любом случае - много пойдет в рост под ствол?
      Ну а идеологическая накачка за 30 лет... Если человеку 100 раз повторить, что он свинья, то он захрюкает. А там далеко не 100 000 раз повторили, они уже не хрюкать просто не умеют
      Вообще, в отношении пропаганды неплохо почитать Мост Ватерлоо Лазарчука - есть о чем подумать. Там тоже никто не бежал
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:17
        +1
        Тут я полностью согласен с Вами.Часто проходят вопросы-они что,под химией?Да нет же.Они так подготовленны к бою.Нет,возможно встречаются стимуляторы,наркота.Но долго под химией не навоюешь.Так,на бой,два.Потом организм откажет
      2. haron
        haron Сегодня, 13:54
        +3
        Цитата: Bingo
        Если человеку 100 раз повторить, что он свинья, то он захрюкает. А там далеко не 100 000 раз повторили, они уже не хрюкать просто не умеют

        Из свиньи плохой воин. Свинья если чует смерть начинает визжать и ломится прочь "через стены". Как-то на кафедре патфиза кололи им фенамин... ни капли геройства, но вот силы и желания свалить от смерти куда больше. Свинья не будет защищать себя и близких.... ни под какой наркотой.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 14:01
          +1
          Цитата: haron
          Свинья не будет защищать себя и близких.... ни под какой наркотой.

          А они что, себя и близких защищают? По мирняку в зоне б/д заметно, и про радостные всхрюки, что кто-то там в подвалах сидеть будет помню. Да что даже это - на Майдане еще четко орали - безвиз и свалить нахрен в Европу, не было, чтоль?
    5. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:13
      0
      У них мотивации выше крыши. Для них это Отечественная война. Кроме того, у них все очень жестко с теми, кого мы обожаем. А именно, с теми кто призывает вешать командиров, бежать с фронта солдат, повернуть штыки на Москву и т.д. Для них мы агрессор, которого надо уничтожить. Их руководство, в отличии от нашего, не заключало договорняки и не оставляло целые области врагу. С ними все НАТО. Мы для них лузеры, которым что-то временно удается.
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:57
    +1
    чтобы изменить тактику понадобилось почти год войны, не многовато ли для генералов закончивших академию генштаба, видно я совсем ничего не понимаю
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:16
      -3
      Тактика не изменилась.
      Эти обходы силами малых групп пехоты, без бронетехники, мало что дают.
      А техника подрывается на минных полях.

      Приближается годовщина СВО.
      И Генштабу нужно отчитаться перед Кремлем хотя бы о каком-то взятом городке.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:16
      0
      В ВОВ для этого понадобилось два года. И год чтобы тупо сравняться с немецкой промышленностью по обьемам выпуска оружия.
  6. Кронос
    Кронос Сегодня, 12:57
    0
    О, опять новости пошли, что вот-вот Марьинку возьмут.
  7. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 13:11
    0
    О, спустя год решили сменить тактику, наверное еще через год марьинка (то что от неё останется) будет взята.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:21
    0
    Изменилась тактика действий штурмовых подразделений ВС РФ в Марьинке. В лоб продавить украинскую оборону в западной части города не удается, поэтому начат обход населенного пункта с юга и севера.

    Похоже наши стратеги следуют принципу


    Обходить по чистому полю та еще идея....
  9. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 13:23
    -2
    Ну надо же как догадались как надо было воевать!
  10. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 13:24
    -1
    Ещё год побьемся лбом, может дойдём до того, что если взять Запорожье, с Донбасса сами уйдут.
  11. Krilion
    Krilion Сегодня, 13:28
    -1
    прошел год.. военная мысль додумалась до охватов и окружений..
  12. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 13:32
    -1
    Как бы к 24 у большого отца кумандира Суворов в пустой голове не проснулся
    и не погнал солдат штурмовать город,так сказать, подарок главному слелать
  13. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 13:35
    0
    С тактикой "продавливания", а попросту брать в лоб по несколько десятков метров в день, кардинальных изменений достичь невозможно. Пока неделями/месяцами "продавливают" одну линию укреплений, те выстраивают следующие...
    И опять все по новой...
    Так ещё несколько лет можно "продавливать" только на Донбассе...
  14. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:38
    0
    Цитата: антивирус
    До сих пор не пойму, почему не освободили кр рог.
    Все изменилось бы.
    Если бы да кабы...
    Не готовы мы оказались к преодолению"синдрома 41г"


    Вот Вы, почему Вы не освободили Кривой Рог? stop
  15. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 13:41
    0
    Цитата: voyaka uh
    Тактика не изменилась.
    Эти обходы силами малых групп пехоты, без бронетехники, мало что дают.
    А техника подрывается на минных полях.

    Приближается годовщина СВО.
    И Генштабу нужно отчитаться перед Кремлем хотя бы о каком-то взятом городке.


    Взятые города значения не имеют. Имеет значение только уничтожение боевой машины ВСУ stop
  16. Cronus
    Cronus Сегодня, 14:00
    0
    А количество солдат в ВСУ 1-2 миллиона? о каком перемалываний идет речь с таким количеством.Даже потери в тысячу это ничтожно.Нужны обхватывающие окружения численных войск под 100к как во времена ВОВ.Но нет тумана войны и нет столько ресурсов и решимости,а время играет не на нас.Я не вижу перспективы в ближайшие годы,пока война не истощит кого-то.
  17. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:01
    0
    вместо атаки в лоб, идет охват города

    А до этого тупо в лобовую ходили?
    И много ходили? Сколько народу положили?
    Мне чисто интересно, у нас в академиях военных для генералитета чему учат?
    Как правильно освоить миллиард и при этом пойти не на нары, а на повышение? А военное искусство - это для лузеров. А лузер в принципе не может дослужиться до генерала, потому что он лузер.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:18
      0
      А до этого тупо в лобовую ходили?
      И много ходили? Сколько народу положили?
      Мне чисто интересно, у нас в академиях военных для генералитета чему учат?

      ВС РФ столкнулись с хорошо организованной артиллерийской обороной, которую без победы в контрбатарейной борьбе не преодолеть, только с большими потерями. А уничтожить артиллерийскую оборону можно авиацией, которой у нас нет. Вот год и топчемся в Марьинке. Поэтому и обход по полям ничего не даст кроме потерь. Заблокировать связь в управлении системы обороны мы тоже не можем.
      1. Barit
        Barit Сегодня, 14:36
        0
        А то что артиллерию надо снабжать БК, людей продовольствием и мед.обслуживанием.. это ни в счет??))
  18. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 14:02
    +1
    Стандартные действия - окружения и клещи . По другому очень сложно
  19. Barit
    Barit Сегодня, 14:34
    0
    Да наконец-то дошло до тостожoпых начальников...))) Если раньше писали что после этих населенных пунктов идет степная зона. то вообще в чем смысл штурма городов и поселков. Надо по свободным пространствам отрезать эти укрупненные пункты и ждать через какое время они падут от истощения.. В чем проблема?