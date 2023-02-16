ВС РФ изменили тактику штурма Марьинки: вместо атаки в лоб, идет охват города с севера и юга

Российская армия удерживает и развивает инициативу по всей линии фронта, наиболее ожесточенные бои на Донбасских рубежах. За сутки артиллерия ВС РФ нанесла удары по десяткам мест дислокации противника. Оперативная суточная сводка из зоны СВО по данным из открытых интернет-источников.Бойцы ЧВК «Вагнер« продолжают истреблять и продавливать оборону ВСУ в районе Артемовска (Бахмута). Бои здесь тяжелые, противник оказывает яростное сопротивление, постоянно пытаясь подбросить резервы, хотя делать это с каждым днем и даже часом становится все сложнее.После отбитой накануне контратаки ВСУ в районе села Ивановское к западу от Артемовска «музыканты» в ответ сами начали штурмовые действия. Украинские военные во исполнении воли Зеленского с упорством обреченных героически гибнут за оборону Парасковиевки. Взятие села важно для дальнейшего окружения Артемовска с севера.К западу от Бахмута бойцы Вагнера уже у Железнянского, попытки ВСУ контратаковать у Фёдоровки и Роздоловки отбиты. Также со стороны донецкой Белогоровки «оркестранты» стремятся выйти к Весёлому.Изменилась тактика действий штурмовых подразделений ВС РФ в Марьинке. В лоб продавить украинскую оборону в западной части города не удается, поэтому начат обход населенного пункта с юга и севера. После артподготовки небольшое продвижение российские войска совершили и в сторону Первомайского. Завершена зачистка шиноремонтного завода, бои переместились в район улицы Чапаева, в северной части города сводные силы украинской теробороны и 79-й бригады ВСУ отодвинуты от улицы Геологичной и выбиты из района складов.На Донецком направлении подразделения ВС РФ предприняли атакующие действия у Новомихайловки. После артподготовки небольшое продвижение российские войска совершили и в сторону Первомайского.Под Угледаром очень активно работает артиллерия ВС РФ, поддерживая штурмовые группы «Вагнера» и морпехов ТОФ ВС РФ. Наши наступают в районе Пречистовки и вблизи южных окраин самого города. Под огнём Времевка и Золотая Нива. ВСУ огрызнулись ударами по Никольскому.На Луганском направлении российские войска ведут наступательные действия на местную Белогоровку, Торское и Невское, к северу идут ожесточённые бои за Гряновку. На Купянском направлении за последние дни продвижение российских сил составило до нескольких километров. В районе Кременского заповедника происходит медленное и постепенное продавливание украинской обороны, противник контратакует, но безуспешно.В Запорожской области ВС РФ нанесли удары по позициям противника в Гуляйпольском, Орехове и Новоандреевке.После Соледара тактика окружения упорно сопротивляющихся гарнизонов ВСУ с перерезанием путей снабжения и отступления становится традиционной для российской армии. Это замедляет наступление, но, что более важно, сохраняет жизни наших бойцов. Так, при штурме Соледара потери ВСУ в семь раз превысили наши.