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Пентагон заявил, что «почти решил» проблему с двигателями вертолетов Chinook

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Пентагон заявил, что «почти решил» проблему с двигателями вертолетов Chinook

Армия США завершает процедуру замены негерметичной детали в двигателях вертолета CH-47 Chinook. Пентагон заявил, что «почти решил» проблему, которая привела к ряду возгораний силовых установок в данных винтокрылых машинах, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление офицера по техническому обслуживанию авиационного отделения Армейского авиационного и ракетного командования США Патрика О'Нила.


Как заявил военнослужащих, армия рассчитывает отремонтировать все вертолеты Chinook, имеющие вышеупомянутый дефект, уже к концу февраля.

К слову, о дефекте. В материале говорится, что неисправность связана с уплотнительным кольцом на двигателе T55 для Chinook производства Boeing. Летом прошлого года было обнаружено, что во время планового технического обслуживания вертолетов, армейские ремонтники установили уплотнительные кольца, которые не соответствовали спецификациям и не были поставлены компанией Honeywell.

В статье говорится, что вышеупомянутая компания предоставляла запасные части для технического обслуживания двигателя T55 до февраля 2019 года. После этого армия взяла обслуживание силовой установки вертолетов Chinook на себя.

В итоге были установлены уплотнительные кольца, которые не являются дефектными, а просто не предназначены для данного агрегата.

Как пишет Defense News, в настоящее время Пентагон заключил контракт на закупку 200 подходящих уплотнительных колец из остатков на складе Honeywell и работает с компанией, а также ее единственным поставщиком CE Conover, над возможностью закупки дополнительных партий данной детали.

Единственной проблемой, со слов О'Нила, является то, что армия не знает, сколько двигателей получили «неправильную» деталь. Ведь уплотнительные кольца не имеют серийного номера и не отслеживаются по бортовым номерам. Следовательно, данную деталь теперь придется заменить на всех имеющихся вертолетах Chinook.
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6 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:50
    +2
    Единственной проблемой, со слов О'Нила, является то, что армия не знает, сколько двигателей получили «неправильную» деталь. Ведь уплотнительные кольца не имеют серийного номера и не отслеживаются по бортовым номерам.
    Следовательно

    Следовательно в ВС США воруют не меньше. Но это правда называется лоббизм по американски .....................
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:53
    0
    Единственной проблемой, со слов О'Нила, является то, что армия не знает, сколько двигателей получили «неправильную» деталь. Ведь уплотнительные кольца не имеют серийного номера и не отслеживаются по бортовым номерам. Следовательно, данную деталь теперь придется заменить на всех имеющихся вертолетах Chinook.
    Кто-то там зная об отсутствии серийного номера прекрасно наверное на этом наварился.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Gomunkul
      Кто-то там зная об отсутствии серийного номера прекрасно наверное на этом наварился.

      Обычная в США вещь. Они так Дримлайнер собирали - все на аутсорсинге, в США только крупноузловая сборка. Когда начали выяснять, почему не совпадают даже посадочные места для болтов в секциях - начали разбираться. Итог - примерно для 7% комплектующих, в т.ч. электроники там валом - не смогли даже установить производителя! Вообше!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:57
    0
    В Пентагоне опять заявили, что немного беременны...
    Ну они и гиперзвуковые ракеты почти сделали, и Ф-35 почти боеготов... Только по факту нет нихрена, а Жирный Дристун не полностью боеспособен, и серийно до сих пор не производится, так как армейская приемка Пентагоном провалена и не возобновляется, самолеты шлепают "предсерийных партий" с маркировкой LRIP, то есть - "опытная модель". Кстати, у них тоже с двигателями анус, в прошлом году 15% всех самолетов стояли на земле без двигла, по их же данным.
    А так - все хорошо, прекрасная маркиза
  4. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 13:59
    +1
    неисправность связана с уплотнительным кольцом на двигателе T55 для Chinook производства Boeing.

    Это все разговорчики в рамках подготовки военного бюджета США на 2023 год. Не думаю, что что-то там у них решится. Просто Пентагон вынужден сейчас активно оправдываться за все свои "косяки" и доказывать потребность в финансировании по второму кругу тех же самых контрактов..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:00
    0
    Пентагон заявил, что «почти решил» проблему
    Осталось только заменить уплотнительные кольца на всех эксплуатируемых вертолетах.