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Британская разведка: Россия сохранила 1500 боевых самолетов с экипажами даже в условиях спецоперации

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Британская разведка: Россия сохранила 1500 боевых самолетов с экипажами даже в условиях спецоперации

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации оперируют в специальной военной операции тем же количеством самолетов, как и прежде. Маловероятно, что российское командование собирается резко увеличивать число используемых воздушных машин. Об этом сообщает в очередном докладе разведывательная служба Великобритании.


По данным британской разведки, в последнюю неделю Воздушно-космические силы России увеличили количество боевых вылетов по сравнению с предыдущими неделями. Активность ВКС РФ в течение суток, впрочем, укладывается в ту среднесуточную норму, которая наблюдалась еще летом 2022 года.

Но самая интересная информация от британской разведки – то, что Россия сохранила 1500 самолетов с экипажами даже в условиях специальной военной операции. Это опровергает заявления ряда западных политиков о значительном уроне ВКС РФ из-за боевых действий.

В то же время, британская разведка подчеркивает, что российская военная авиация предпочитает наносить удары из воздушного пространства над контролируемой российскими войсками территорией. Это свидетельствует, по мнению разведчиков, о том, что командование ВКС РФ стремится свести к минимуму риски, связанные с работой украинских средств противовоздушной обороны.

Также российские самолеты были рассредоточены в целях предотвращения ударов ВСУ по аэродромам. Что касается потерь авиации, то в Великобритании называют количество в 130 самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции.

Впрочем, Украина в ходе спецоперации потеряла большую часть своей авиации, что и заставляет президента Владимира Зеленского «попрошайничать» по всей Европе, выпрашивая истребители.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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27 комментариев
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  1. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 12:20
    -7
    Впечатление, что в войнах 21 века авиация теряет свое значение. Неясно нужна ли она вообще в таких количествах.
    1. Shkodnik65
      Shkodnik65 Сегодня, 12:27
      +9
      Впечатление, что в войнах 21 века авиация теряет свое значение. Неясно нужна ли она вообще в таких количествах.
      То же самое говорили про ствольную артиллерию и танки. Но как оказалось - поторопились.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: Kvakosavrus
      Впечатление, что в войнах 21 века авиация теряет свое значение.

      Я бы сказал по-другому - если не подавить ПВО, то авиация теряет значение (эффективность). И без разницы в каком веке.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 13:06
        -1
        Я бы сказал по-другому - если не подавить ПВО,
        Верно.Боевая авиация в современной войне с равным противником это наконечник копья. а сама стрела,лук и прочее это разведка,анализ,средства рэб и прочие современные приблуды.У нас такого нет,так как есть только этот наконечник который и пылиться по большей степени в ангарах, так как готовились воевать видимо не с НАТО а с папуасами в тапках. Посмотрите на "тупых" Американцев где во главе угла стоит анализ разведка+ куча самолетов рэб и разведки и только в конце идёт ударная авиация, а с появлением ф35 она теперь ещё и малозаметная hi Разные подходы от этого разный и результат
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:21
    0
    Британская разведка
    Хоть она и считается самой сильной, но сродни БРИТАНСКИМ УЧЕНЫМ ! winked
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:26
      +4
      Цитата: Uncle Lee
      Британская разведка
      Хоть она и считается самой сильной, но сродни БРИТАНСКИМ УЧЕНЫМ ! winked

      Ракеты наши они уже "посчитали", ракеты у нас с марта прошлого года "заканчиваются".
      Теперь начали самолёты считать.

      Дать задание, что ли, на участки, чтобы бульдозеры с экскаваторами от грязи отмыли? Вдруг британцы их тоже у нас считать начнут?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:28
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        их тоже у нас считать начнут?

        Игорь hi Не пали контору ! laughing
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 12:34
      +1
      Хоть она и считается самой сильной, но сродни БРИТАНСКИМ УЧЕНЫМ !

      Устаревшая у вас информация. Она считалась "самой сильной" в эпоху правления Маргарет Тэтчер.
      А кроме того, любой аналитик разведки стремится докладывать то, что хочет услышать от него его начальство, в данном случае - кабинет министров Великобритании. И данный отчет появился в связи с вопросом: "а стоит ли нам ввязываться в аферу с поставками самолетов?". Судя по всему, британская разведка против. А "утечка" отчета в СМИ говорит о том, что британская разведка не хочет оказаться в роли "стрелочника" в этой ситуации.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:23
    +5
    британская разведка подчеркивает, что российская военная авиация предпочитает наносить удары из воздушного пространства над контролируемой российскими войсками территорией.

    Какая глубокая логическая схема . Наверно можно было зайти со стороны Румынии ,Польши или Болгарии ,но как то не хорошо получится
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    0
    "В Великобритании называют количество в 130 самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции" - это личный счет "призрака куева"?
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:33
    +2
    Выявлять ПВО врага- является первоочередной задачей, а после- массированными, беспощадными бомбардировками уничтожать войска, центры принятия решений, инфраструктуру, заводы, фабрики, ТЭЦ, ГЭС, обесточить АЭС. Всё равно, когда будем брать, всё будет разрушено в уличных боях. Придётся восстанавливать в новых-старых губерниях заново.
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:44
    0
    Британская разведка: Россия сохранила 1500 боевых самолетов с экипажами даже в условиях спецоперации
    Если кто в курсе, удалось ли решить проблему с кадрами для ВВС РФ? В интернете были статьи о том, что после Сердюковской реформы дефицит лётного состава достиг отметки в 1 300 человек. Мне удалось найти самую позднюю статью по этой теме лишь за 2019 год.
    https://svpressa.ru/war21/article/225966/?ysclid=le6wlbm2u6169033498 hi
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 13:37
      -1
      А её кто-то решал? Не слышал что восстанавливали лётные училища да и денежное довольствие лётному составу не поднимают.
      Когда "оптимизировали" число лётных училищ, никто не учёл что мало кто из военных лётчиков остаётся в строю до 50 лет. И вовсе не потому, что по здоровью списывают, таких мало.
      Просто к 30 годам военный лётчик уже имеет минимум выслуги для получения пенсии. К 36 уже выбран максимум по выслуге и это без учёта горячих точек. И какой смысл продолжать службу, если карьера не сделана, а у большинства именно так. При этом как лётчик уже состоялся.
      Вот и выбор, или продолжать службу со всеми рисками за сравнительно небольшие деньги, или уходить в гражданскую авиацию. И выбор, как правило, за вторым вариантом.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:10
        0
        О, кто-то из живущих в ̶с̶т̶р̶а̶н̶е̶ ̶р̶о̶з̶о̶в̶ы̶х̶ ̶п̶о̶н̶и̶ рыночной экономики справедливой конкуренции и прочее, прочее с минусами поспешил отметится. laughing
        1. Gomunkul
          Gomunkul Сегодня, 14:13
          0
          О, кто-то из живущих в ̶с̶т̶р̶а̶н̶е̶ ̶р̶о̶з̶о̶в̶ы̶х̶ ̶п̶о̶н̶и̶ рыночной экономики справедливой конкуренции и прочее, прочее с минусами поспешил отметится.
          Не удивляйтесь, тихушники ставящие минуса без пояснения, на ВО с 2014 года бегают, когда сайт из дискуссионного превратился в арену политических баталий. laughing
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:45
    0
    Война-то идет с НАТО, а наличие у нас ВКС - это главный останавливающий НАТО от ввода войск фактор... Если не считать ЯО, но там сразу переход к апокалипсису. Потому и не бросают "мосты разрушать", как воют недалекие любители методичек
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:06
      -1
      Цитата: Bingo
      наличие у нас ВКС - это главный останавливающий НАТО от ввода войск фактор

      Понятно! Над Украиной не летают и не бьют мосты, только потому чтобы потом над НАТОй летать... и там показать свою настоящую эффективность? А вы чертовски догадливый!

      А вы не задумывались над тем, что если уж туземцы из соседней страны свели на нет эффективность нашей авиации, то почему в войне с блоком НАТО будет по-другому?
  8. Комментарий был удален.
  9. polinet
    polinet Сегодня, 12:58
    0
    Цитата: Shkodnik65
    Впечатление, что в войнах 21 века авиация теряет свое значение. Неясно нужна ли она вообще в таких количествах.
    То же самое говорили про ствольную артиллерию и танки. Но как оказалось - поторопились.

    почему тогда ФАБы не бросаем на укрепления?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:01
      +1
      Бросают, еще как бросают. Причем с самого начала
  10. Brancodd
    Brancodd Сегодня, 13:01
    +3
    Официальная информация МИД Украины о количестве вооружений ВСУ на 1 января 2022 г. : 1970 танков, 3575 бронетранспортеров, 2376 боевых машин пехоты, 3182 артиллерийских орудия, 488 боевых самолетов, 102 ударных вертолета, 215000 личного состава в боевых частях ВСУ.
    Из 1970 танков 80% это Т-64. Сейчас по информации с фронта Т-64 редкий гость. Интересно куда они делись?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
    0
    командование ВКС РФ стремится свести к минимуму риски, связанные с работой украинских средств противовоздушной обороны.
    А британские, американские и др. ВВС разве не стремились бы к этому? Это ВВС ВСУ посылают своих летчиков наверное для тренировок катапультирования, правда не всем удается это благополучно проделать.
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:17
    -1
    российская военная авиация предпочитает наносить удары из воздушного пространства над контролируемой российскими войсками территорией
    Это свидетельствует только о том, что украинская система ПВО ещё не подавлена.
    Хотя в теории (и в мировой практике) это должно было произойти ещё в первые недели СВО.
    Вывод: или ПВО неубиваемая, или подавлялка ещё не выросла, или "концепция такая"...
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:21
    0
    У российской авиации очень мало потерь, особенно вертолеты, работающие в условиях повышенного риска, а украинская авиация уничтожена.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:08
      -2
      Да что толку от этой авиации, надеемся воздушные бои вести с натовскими ф35 и ф16??? Как легко наших лампасоф обвести вокруг пальца, они видимо готовятся к 2м.в. до сих пор...
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:41
    +2
    В прошлое должны уходить не пилотируемая авиация, а свободнопадающие АБ и прочие "радости" для использования которых нужно влезать в зону ПВО.
  15. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 13:44
    +2
    Авиация сама по себе мало что может. Она эффективна в купе с многими родами войск и видами. В взаимодействии. При сопряжении и обмене информацией в режиме онлайн между всеми компонентами. Тогда авиация очень эффективна. А когда этого всего нет, то и авиация не бог всемогущий.
  16. Бомба
    Бомба Сегодня, 13:50
    -2
    Россия сохранила авиацию, а украина ПВО, победила дружба =)