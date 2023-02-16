Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек НАТО: Военная помощь Молдове и Грузии со стороны военного альянса будет увеличена

15
Генсек НАТО: Военная помощь Молдове и Грузии со стороны военного альянса будет увеличена

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса, прошедшего накануне в Брюсселе, заявил об увеличении военной помощи Молдове и Грузии со стороны военно-политического блока.


Вот что он высказал по этому поводу:

В ходе заседания министры обсудили консолидацию наших усилий для оказания военной поддержки наиболее уязвимым с точки зрения безопасности странам, таким как Молдова, Грузия, а также Босния и Герцеговина. Все эти меры направлены, главным образом, на усиление их обороноспособности

Также в ходе встречи министры обороны стран-членов блока утвердили новую концепцию оборонного планирования НАТО, с учётом новых реалий, угроз и вызовов.

Как отметил Столтенберг, приоритетной задачей стран североатлантического альянса стало наращивание производства боеприпасов 155-мм калибра. По его словам, это позволит решить проблему нехватки артиллерийских снарядов с тем, чтобы пополнить собственные запасы для продолжения их поставок на Украину в рамках военной помощи этой стране.

Также в задачи военно-политического блока входит и усиление охраны подводной инфраструктуры в связи с диверсиями, произошедшими на газопроводах СП и СП-2.

В ходе обсуждений министры коснулись и темы безопасности критически важной инфраструктуры. В этой связи, они обратились к военным властям НАТО с просьбой предоставить им рекомендации относительного того, какие шаги мы можем ещё предпринять для сотрудничества с частным сектором. В настоящее время мы занимаемся оборудованием в штаб-квартире альянса координационного центра по защите подводной инфраструктуры который возглавит немецкий военный офицер

– добавил Столтенберг.

Напомним, что принятие решения о новом повышении военных расходов НАТО намечено на июль нынешнего года во время проведения саммита стран-членов блока, который пройдёт в Вильнюсе.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Столтенберг
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:43
    +2
    Когда вас тварей поглотит геенна огненная , а ваших американских хозяев Йеллоустон накроет вулканическим пеплом? Наверное праздник на планете по этому поводу будет продолжаться месяц не меньше.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:21
      0
      На счёт ожидания "гиены огненной" на головы англосаксов и их вассалов.

      Из нашей не такой далёкой истории можно вынести один (из многих), но важный вывод - если не прилагать усилия (деньги, средства, помощь) к достижению своей цели никогда этой цели не достигнешь.
      Так, например, СССР не гнушался и не комплексовал в оказании помощи по избавлению различных стран мира от колониальной зависимости стран западной Европы, США, Японии и прочих. И даже, что уж делать из этого секрет, плотно работал в самих странах-колонизаторах.
      Но это было в прошлом, а то что Россия делает последние 30 лет в том же направлении что ранее делал СССР, это даже делом не назвать а просто хилыми потугами и не более. Вот по этому и распоясались англосаксы с их вассалами у наших границ.
      Мы всё выражаем им нашу озабоченность и желаем им кары небесной, в то время как они шлют нам одного за другим огненного петуха и смеются над нашей беззубой реакцией.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:26
      0
      уже
      https://topwar.ru/211088-posledstvija-krushenija-poezda-s-vinilhloridom-v-amerikanskom-shtate-ogajo-sravnivajut-so-vzryvom-atomnoj-bomby.html
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:44
    +1
    Также в задачи военно-политического блока входит и усиление охраны подводной инфраструктуры в связи с диверсиями, произошедшими на газопроводах СП и СП-2.

    Охранять от самих себя, - это уже диагнозом попахивает.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:04
      0
      Также в задачи военно-политического блока входит и усиление охраны подводной инфраструктуры в связи с диверсиями, произошедшими на газопроводах СП и СП-2.

      Охранять от самих себя, - это уже диагнозом попахивает.

      Паранойя называется.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:46
    +2
    Это просто издевательство, после "СП" назначить немецкого офицера на координационный центр по защите подводной инфраструктуры, да там умеют глумится...... , да и шмольцу не впервой утираться.......
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    +2
    Военная помощь Молдове и Грузии со стороны военного альянса будет увеличена
    Когда же вы надорветесь? Киев после таких обещаний грузинам и молдованам насторожился зная принцип, что если где-то прибавилось значит где-то в этот момент убавилось.
    усиление охраны подводной инфраструктуры в связи с диверсиями, произошедшими на газопроводах СП и СП-2
    Ну это уже цинизм чистой воды.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 13:53
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Когда же вы надорветесь?


      С чего им вдруг надрываться?
      У них совокупный ВПК объемнее российского на пару порядков.
      Так что кто скорее надорвётся - вообще не вопрос. hi
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 14:01
        +1
        С чего им вдруг надрываться?
        У них совокупный ВПК объемнее российского на пару порядков.

        Вообще-то в классике одним порядком считается 10, пара порядков это 100. Вы считаете что ВПК НАТО в 100 раз больше российского?
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:53
    +1
    Чудны дела твои, Господи .
    Это как один из основных антивоенных деятелей Норвегии ,вдруг стал самым ярым поборником войны !
    Переобулся в воздухе ......................
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:56
    +1
    Помощнички. С невинным лицом ребёнка хотят втянуть в конфликт ещё и Молдову с Грузией.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:01
    0
    Пустая затея Грузию и Молдавию накачивать оружием, первое и самое главное это то, что население этих стран НЕ ВОИНЫ и НЕ ЗАЩИТНИКИ !!! Второе в силу малых территории их просто размажут, ну и экономика построенная на производстве только крепленых вин никуда не сгодится для военного конфликта.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: Silver99
      экономика построенная на производстве только крепленых вин

      Какое-то у вас предубеждение против крепленых вин.
  8. Alex242
    Alex242 Сегодня, 14:03
    0
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Также в задачи военно-политического блока входит и усиление охраны подводной инфраструктуры в связи с диверсиями, произошедшими на газопроводах СП и СП-2.

    Охранять от самих себя, - это уже диагнозом попахивает.

    так могут делать только шакалье....
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:35
    0
    О чём и речь, молдаване следующие в размен пойдут...