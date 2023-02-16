Генсек НАТО: Военная помощь Молдове и Грузии со стороны военного альянса будет увеличена

В ходе заседания министры обсудили консолидацию наших усилий для оказания военной поддержки наиболее уязвимым с точки зрения безопасности странам, таким как Молдова, Грузия, а также Босния и Герцеговина. Все эти меры направлены, главным образом, на усиление их обороноспособности

В ходе обсуждений министры коснулись и темы безопасности критически важной инфраструктуры. В этой связи, они обратились к военным властям НАТО с просьбой предоставить им рекомендации относительного того, какие шаги мы можем ещё предпринять для сотрудничества с частным сектором. В настоящее время мы занимаемся оборудованием в штаб-квартире альянса координационного центра по защите подводной инфраструктуры который возглавит немецкий военный офицер

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса, прошедшего накануне в Брюсселе, заявил об увеличении военной помощи Молдове и Грузии со стороны военно-политического блока.Вот что он высказал по этому поводу:Также в ходе встречи министры обороны стран-членов блока утвердили новую концепцию оборонного планирования НАТО, с учётом новых реалий, угроз и вызовов.Как отметил Столтенберг, приоритетной задачей стран североатлантического альянса стало наращивание производства боеприпасов 155-мм калибра. По его словам, это позволит решить проблему нехватки артиллерийских снарядов с тем, чтобы пополнить собственные запасы для продолжения их поставок на Украину в рамках военной помощи этой стране.Также в задачи военно-политического блока входит и усиление охраны подводной инфраструктуры в связи с диверсиями, произошедшими на газопроводах СП и СП-2.– добавил Столтенберг.Напомним, что принятие решения о новом повышении военных расходов НАТО намечено на июль нынешнего года во время проведения саммита стран-членов блока, который пройдёт в Вильнюсе.