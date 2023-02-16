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Западные аналитики заявили, что Россия потеряла в спецоперации якобы почти половину своих танков

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Западные аналитики заявили, что Россия потеряла в спецоперации якобы почти половину своих танков

Россия якобы потеряла в спецоперации почти половину своих основных боевых танков. Западные аналитики утверждают, что за девять месяцев с момента начала СВО потери российских танковых войск составили 40 процентов боевых машин от их численности на февраль прошлого года.


Такие данные предоставили специалисты британского Международного центра стратегических исследований (IISS).

Они отмечают, что в начале конфликта Вооруженные силы РФ располагали 2927 единицами танковой техники, а через девять месяцев конфликта у россиян якобы осталось лишь 1800 машин. Западные аналитики утверждают, что потери наиболее активно применяемых в конфликте на Украине российских танков достигает половины. Из-за этого, заявляют они, Москве приходится использовать хранящиеся на складах боевые машины советской эпохи.

В то же время, заявляют британские эксперты, численность танковых войск Украины за время боевых действий выросла. Это произошло, утверждают они, за счет поставок Киеву от восточноевропейских государств танков, сделанных в СССР. Помимо этого, заявляют британцы, ВСУ в ходе конфликта захватили некоторое количество российской военной техники, в том числе танковой.

Подводя итог исследования, руководитель аналитического центра IISS Джон Чипман заявил, что спецоперация стала для России «политическим и военным провалом». По его мнению, военные действия вскрыли недостатки как в руководстве ВС РФ, так и в вооружении российской армии.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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71 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:40
    +16
    Улыбнуло,про выросшее число танков у ВСУ,ну да ладно..Про вскрытие недостатков?А вот это верно.О потерях ВС РФ.Возможно они посчитали всю бронетехнику за танки
    1. Венд
      Венд Сегодня, 12:49
      +19
      И половину танков мы потеряли, и ракеты у нас закончились, и еже мы уже с голоду едим laughing они там видно в дурости соревнуются laughing laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:52
        +2
        Цитата: Венд
        и еже мы уже с голоду едим они там видно в дурости соревнуются

        В последнем - "дурости", сомневаться не приходится, её у Запада, больше чем у остальных стран взятых вместе.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:55
        +11
        Ежиков поели мы уже.Остались матерые ежи-шатуны зимой.Но эти страшнее медведей... wassat
      3. REY3003
        REY3003 Сегодня, 14:28
        +1
        Танков действительно много было оставлено при Харьковской "перегруппировке"
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 13:00
      +10
      Цитата: dmi.pris1
      они посчитали всю бронетехнику за танки

      Возможно, да и цифра совпадает с другими источниками.
      Но в РФ вовсе не около 3 тыс. танков, а около 12 000. По данным тех же британских источников. Или они запамятовали, шельмы? И если большинство танков на базах хранения, это не значит, что их нет.
      Да и потери бывают разные. Безвозвратные и временные, средний и капитальный ремонт никто не отменял.
      В общем, пишут то, что от них хотят услышать.
      500 танков отжали? Это не бред, а вражеская пропаганда. Зачем же тогда Залужный слезно просил у запада 300 для "решения всех проблем". Их всего в частях первой линии, верно, не больше пятиста.
      1. Submariner971
        Submariner971 Сегодня, 13:25
        +2
        Видимо имели ввиду общее кол-во танков, принявшее участие в СВО в начальной фазе.
      2. KunyLi
        KunyLi Сегодня, 14:16
        -1
        А че бы им не просить танки? У тебя странная логика. Точнее у тебя нет логики, одна только боль. А на счет потерь есть куча статей:
        https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zpw_ry7apoXphz3Xz-ve1gTVblcLqQYGQx3IicEpXH0/edit#gid=182224980
    3. обыватель
      обыватель Сегодня, 13:04
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Улыбнуло,про выросшее число танков у ВСУ,ну да ладно.

      Если даже у всу-шников количество танков выросло, так это за счет того, что у младоевропейцев сильно убыло. Учитывая, что война идет фактически с "западом", (украинское там только мясо), то и это тоже не плохо.
    4. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:08
      -2
      А что собственно Вас улыбнуло то? Ну ВСУ их как бы сотнями поставляли и продолжают поставлять.

      А насчет потерь, ну кто же скажет правду то. Хотя первый вопрос был бы сколько вообще их обозначенных 2927 едениц вообще принимали участие в конфликте на Украине. А так учитывая все вомзожные потери, в том числе и поломки половина от учавствовавших за 9 то месяцев не зувучит так уж фантастично.
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 13:14
        -1
        потеряла 1100, или почти половину основных боевых танков

        —-Многовато насчитали. Последние 4 месяца это позиционные бои, скажем не больше половины потерь/месяц предыдущих 8/месяц (ну, Угледар помним..) Итак, 8х + (4*х/2)=10х=1100

        —-Или 110 танков/месяц по Октябрь , и 55 танков/месяц с Ноября… на коленке… Многовато получается. Возможно, но маловероятно.

        —-Думаю, что потери не меньше половины заявленного. Или для упрощения - 60 танков/месяц по Октябрь, и 30 танков/ месяц с Ноября. 600 танков.

        —-Ну, реалистичнее где-то 800 танков. Все равно много, от 3 до 2 танков в сутки… 500<Потери ОБТ первый год СВО<850.
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 13:22
      -2
      они говорят наши молчат правда где то между !
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 13:38
        -1
        они говорят наши молчат правда где то между !


  2. YaWMa
    YaWMa Сегодня, 12:41
    -29
    500 танков украинцы отжали. Интересно сколько танков иракская армия отжала у США во время войны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:43
      +6
      Про эти,"отжатые"поподробнее,пжст..
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:45
        +13
        Про эти,"отжатые"поподробнее,пжст..
        Вы на самом деле хотите познакомиться с потоком его сознания?)
        1. YaWMa
          YaWMa Сегодня, 12:50
          -25
          поток моего сознания тщательно задукоментирован на всем известном сайте. Иракцы во время войны в заливе отжали у США 0 танков, а украинцы отжали более 500 танков у второй армии мира, почувствуйте разницу. wassat
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 12:53
            +12
            поток моего сознания тщательно задукоментирован на всем известном сайте.
            На сайте электронных медицинских карт пациентов?
            1. Пленник
              Пленник Сегодня, 13:00
              +8
              Вряд ли медицина. Скорее этот поток ассенизаторы документируют. По их части данная субстанция. Не обращать внимание на таких лучший вариант.
            2. YaWMa
              YaWMa Сегодня, 13:03
              -15
              ну конечно laughing там даже т90м целёхенький показан в камуфляже, не имеющий аналогов laughing
          2. Закиров Дамир
            Закиров Дамир Сегодня, 13:05
            +5
            Цитата: YaWMa
            поток моего сознания тщательно задукоментирован на всем известном сайте. Иракцы во время войны в заливе отжали у США 0 танков, а украинцы отжали более 500 танков у второй армии мира, почувствуйте разницу.

            Главное - это утверждать уверенно! Может и сойдёте за авторитета!
            И в России говорят "сопоставьте разницу", а "почувствуйте разницу" у вас - "заднеприводных".
          3. Дилетант
            Дилетант Сегодня, 13:10
            +2
            поток моего сознания тщательно задукоментирован на всем известном сайте.

            Ну точь-в-точь Жорж Милославский
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:52
          +4
          Нет,не охота копаться в потоке лжи.Про "те "танки.Были брошенные,подбитые,которые ушли на восстановление.Но не в таком количестве
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:53
          +4
          Цитата: Trapp1st
          Вы на самом деле хотите познакомиться с потоком его сознания?

          Я бы этого не советовал делать.
      2. KunyLi
        KunyLi Сегодня, 14:19
        +1
        А смысл тебе что то доказывать? Ну ок, смотри сам https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:43
      +5
      500 танков украинцы отжали.
      +100500 если быть точным.
      Интересно сколько танков иракская армия отжала у США во время войны.
      +/- столько же и звезду смерти
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:58
      +2
      еще какой то идиот выскочил)))) где такие берутся
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:09
        +6
        еще какой то идиот выскочил)))) где такие берутся
        После ухода остатков великой цивилизации, начался неконтролируемый процесс деградации окраин, с самовоспроизводством большого количества деградантов.
      2. wty7777
        wty7777 Сегодня, 13:34
        +2
        азербайджанец, они на фейсбуке соревнуются кто большиий русофоб - украинцы, грузины и азербайджанецы
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 14:31
          0
          азербайджанец, они на фейсбуке соревнуются кто большиий русофоб - украинцы, грузины и азербайджанецы
          Это не азербайджанец.
    4. kot423
      kot423 Сегодня, 12:58
      +3
      Цитата: YaWMa
      500 танков украинцы отжали.

      А чё не все? И самолёты, РСЗО, артиллерию. А по гейропе зеля с протянутой рукой и раком перед всеми встаёт просто для понта. А да, забыл, ведь х.о.х.л.опитеки даже всю стрелковку отобрали, солдаты с ветками вместо стволов из отморозей груз 200 делают...
      1. YaWMa
        YaWMa Сегодня, 13:11
        -7
        СВО идёт по плану, потерь в ВС РФ нет. bully помню это заявление, тоже в медицинской карте было указанно laughing
        1. kot423
          kot423 Сегодня, 13:33
          +2
          Цитата: YaWMa
          тоже в медицинской карте было указанно

          Вашей, из куевской больницы имени Павлова ? В этом никто из здравомыслящих людей на этом сайте (вы, и такие как вы к ним не относитесь) не сомневается...
        2. Эдик
          Эдик Сегодня, 13:45
          +2
          Ты подумай, тем что там у тебя есть и расскажи нам сказку,как и при каких обстоятельствах возможно бросить 500 танков?Не десять ,не пятьдесят,а пятьсот? В твоей голове вообще помещается,какая это мощь и сила и какую группировку войск она могла сдержать?Это примерно столько,сколько у всей армии Азербайджана!
          1. KunyLi
            KunyLi Сегодня, 14:23
            +1
            А что тебя смущает? Только под Харьковом было захвачено около 70 танков и куча другой техники. И это только по видеоданным.
        3. 30 вис
          30 вис Сегодня, 14:24
          0
          Цитата: YaWMa
          СВО идёт по плану, потерь в ВС РФ нет. bully помню это заявление, тоже в медицинской карте было указанно laughing

          Цыплёнок ! Спой песенку , порадуй публику !--Cip-cip cücələrim,
          Cip-cip, cip-cip cücələrim,
          Mənim qəşəng cücələrim,
          Tükü ipək cücələrim.---Джип джип джуджалярим tongue
          Джип джип джип джип джуджалярим
          Мяним гэшенгь джуджалярим
          Тюкю ипекь джуджалярим tongue
    5. Alex DHG
      Alex DHG Сегодня, 12:58
      +3
      "Пиши поболе! Чего их, басурман, жалеть?"(с)
    6. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: YaWMa
      500 танков украинцы отжали.

      У европейцев.
      И скорее отканючили чем отжали.
    7. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: YaWMa
      Интересно сколько танков иракская армия отжала у США во время войны.

      Раз интересно, то пожалуйста.
      В операции "Буря в пустыне" участвовало более 2000 танков «Абрамс» и только 23 были повреждены или уничтожены.
      В иракской армии было уничтожено более 3000 танков, 1400 бронетранспортеров и 2200 артиллерийских орудий,
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:42
    -1
    спецоперация стала для России «политическим и военным провалом». По его мнению, военные действия вскрыли недостатки как в руководстве ВС РФ, так и в вооружении российской армии
    Британские аналитики в своем репертуаре)) Спасибо Кэп!
    1. for
      for Сегодня, 12:52
      +4
      Цитата: Trapp1st
      «политическим и военным провалом».

      Может это не совсем так, но победой это не назовёшь.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:42
    +4
    Не знаю - цифр у нас нет. Насколько знаю, с танками в нас не так все плохо - куда хуже с танковыми экипажами. У моего коллеги друга призвали - офицер - военный юрист - отправили в танковую часть по частичной мобилизации. На танк. Переучивают. Пока в резерве где в южных областях. Это говорит о многом.
    1. frei67
      frei67 Сегодня, 13:29
      0
      это может говорить только о том что военкоматы несут чушь.Либо коллега вам гонит
    2. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 13:51
      0
      Командиром хоть? Или мехводом? Вообще, в теории, у всех офицеров из специализированных ВУЗов (юристы, инязы, начальники клубов и замполиты, начфины, начпроды и прочие ГСМ и т.п.) ВУСы по идее - командир мотострелкового взвода. Во всяком случае меня по нему готовили в ЯВВФУ.
    3. edmed
      edmed Сегодня, 14:22
      -1
      Цитата: nellyjuri
      У моего коллеги друга призвали - офицер - военный юрист - отправили в танковую часть по частичной мобилизации. На танк. Переучивают. Пока в резерве где в южных областях. Это говорит о многом.

      Не о чем это не говорит, кроме о тупости воен/бюрократии ,одноклассник недотянул одного прыжка до " Мастера по парашютному спорту" ,и где оказался, в Монголии, в саперах.82-83г. Вот как надо пр... ресурс ,почему не в ВДВ в качестве инструктора?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:43
    +4
    Да еж твою! Мы еще не успели отпраздновать годовщину того, что у нас все ракеты кончились - она только в марте, как теперь и танки кончились...
    Как жидь...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:49
      +2
      Партнёры запишут в поражение и появление в сопогах-"БЕРЦЫ Кончились".
      А портянки вместо носков-личное унижение путина.
      Болтать запад журналюгам-лишь ьы не мешки ворчать
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:52
        0
        Кстати, американцы в прошлом году(Global Firepower) у нас насчитали 12 000 только танков. Вот прям интересно - где и как мы ухитрились потерять 6 000 танков? Да там на востоке мелкой Окраины они стоять должны впритык тогда горелые, чаще чем телеграфные столбы!
        1. НиколайДС
          НиколайДС Сегодня, 13:28
          -2
          Кстати, американцы в прошлом году(Global Firepower)

          Вы ссылаетесь на рейтинговые подсчеты сайта Global Firepower, а это не авторитетная информация. Задумайтесь - по их рейтингам в 2020-м году итальянская армия занимает по мощи 10-е место в мире (Турция 11-е; Пакистан - 7-е; Индонезия - 13-е; Украина - 15-е). Вот это "цена" их мнения.
          Здесь же информация от довольно серьезного аналитического центра с Эрандел-Стрит (штат более 130 человек). Джон Мигель Уорвик Чипман - профессиональный разведчик, специалист по безопасности стран Африки, кавалер орденов святого Михаила и святого Георгия. .
          Это все равно что сравнивать сообщения телеканала "Звезда" с журналом "Мурзилка".
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:10
            0
            Цитата: НиколайДС
            а это не авторитетная информация

            Это как раз авторитетная информация, оценивающая мощь армий. Пакистан -региональная держава, у Италии только авианосцев - 2 штуки, причем один сравнительно недавно построен. А частная лондонская контора, заточеная изначально на оценку распространения ЯО в мире - вообще непрофильтная организация. Со штатом в 130 человек, вместе с уборщицей.
            Ту же Италию ВЕЗДЕ и все выше Германии например ставят - во всех рейтингах
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:45
    0
    Что-то на ВО бритских разведчиков и аналитиков стало много, 10 минут назад они рассуждали, что ВКС неплохо сохранился, здесь - стратегическое и военное поражение. Походу, для своих "буратин" пишут.
  7. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 12:46
    -2
    Если всё так уныло у рашки и прелестно у свинарни, то почему Дуда бьется в падучей и Бордель скулит до кровавых соплей?
    1. Shkodnik65
      Shkodnik65 Сегодня, 13:13
      +6
      Если всё так уныло у рашки
      Наша страна называется Россия или Российская Федерация. Рашкой её называют всякие у-т-ырки за кордоном проживающие или туда, за кордон, сбежавшие, типа Галкина. Так что фильтруйте разговор.
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:46
    0
    Соседний заголовок от британских ученых...тьфу, от британских экпертов гласит,что России удалось сохранить 1500 самолетов с экипажами ! Вот ,так -то !!!
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:49
    -2
    Очередной аналитический мечтатель англосаксонского розлива. И вот такие диванники пишут для ведущих западных сми и получают за эту чушь деньги. Вот и вся их, западная ценность, деза и фейки хороводят, а правдивые материалы на замке.
  10. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 12:50
    -3
    смИшно читать комменты, ну а если это так даже с учетом другой бронетехники?
  11. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:55
    +5
    .........По его мнению, военные действия вскрыли недостатки как в руководстве ВС РФ, так и в вооружении российской армии...........

    Единственное, что можно подчеркнуть из данной статьи
  12. akropin
    akropin Сегодня, 12:57
    +1
    Текст больше похож на вброс для обывателя, чем на толковый анализ.
  13. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 13:02
    -2
    Ну уж английские учёные они такие.Это тебе не изучение экстаза у божьих коровок
  14. Комментарий был удален.
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:24
    0
    Российская армия потеряла много танков из-за некомпетентности, измены или того и другого вместе. Должны быть образцовые казни
  16. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 13:29
    0
    Брехня на брехне. Неужели в это кто-то верит?
  17. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 13:35
    -1
    "Военные действия вскрыли недостатки как в руководстве ВС РФ, так и в вооружении российской армии"

    Последний обзац 100% правда! И не просто недостатки, а просто глобальные проблемы. И это позор.
  18. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:35
    0
    Ага, ракеты кончились уже давно, а вот и танки закончились, что следующее? Интересно, а как они считают, может по количеству траков?
    1. REY3003
      REY3003 Сегодня, 14:30
      -1
      Мне вот интересно, был ли ты в сво или кто то из твоих родственников?
  19. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 13:37
    0
    Этот центр IISS - "кузница кадров" для пресс-секретариата НАТО и гос.секретариата США (по вооружениям).
  20. GAndr
    GAndr Сегодня, 13:37
    +2
    Не знаю, сколько и чего там потеряла Россия, но именно благодаря СВО -ВПК начал хоть что то делать и в количествах, в разы превышающих то, что было раньше. По факту запад добился только одного -разбудил спящего медведя и это реально только начало...
  21. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 13:39
    0
    Такие брехуны, ну конечно они никогда не признают, что все их усилия по накачивания Украины оружием, пошли прахом - почти все украинские танки были сожжены, но партнёры продолжают врать, что это не украинские танки (поставленные НАТО) а российские - имиджевых потери нести не хотят, а придется, ведь НАТО капитально обгадилось вна украине
  22. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:47
    0
    Опять английская разведка ,анализирует информацию переданную ВСУ ?
  23. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 13:52
    0
    Ну если так терять танки как под белогоровкой и угледаром, то вполне может быть.
  24. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:02
    0
    если и соврали, то не сильно, что-то около того и потеряли по всем косвенным признакам, а настоящие цифры нам никто не скажет
  25. Роман_2022
    Роман_2022 Сегодня, 14:26
    0
    Наши молчат, враги преувеличивают. Как всегда. Реальные данные вряд ли узнаем даже после войны. Главное научиться хорошо воевать, наладить производство и ремонт. Это для победы очень важно. А опыт поможет в создании новых образцов