Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский эксперт об иранской подземной авиабазе: Тегеран извлек уроки из войн второй половины XX века

7
Американский эксперт об иранской подземной авиабазе: Тегеран извлек уроки из войн второй половины XX века

Буквально на прошлой неделе иранские власти объявили о вводе в эксплуатацию подземной авиационной базы Oghab 44. На объекте могут размещаться самые разные средства боевой авиации, начиная с БПЛА и заканчивая бомбардировщика.


Стоит отметить, что новый «Орел 44» (а именно так переводится название на русский) является не единственным подобным объектом в Иране. Тегеран владеет и другими подземными базами, позволяющими ВВС страны проводить внезапные операции, которые якобы должны застать противника врасплох.

В связи с этим, обозреватель журнала Forbes Пол Иддон в своей недавней статье выразил мнение, что Тегеран извлек уроки из Шестидневной войны 1967 года и ирано-иракской войны 1980-1988 годов - войн второй половины XX века.

Как пишет американский эксперт, массовое уничтожение Израилем египетских ВВС на земле во время Шестидневной войны, видимо, напрямую повлияло на решение Ирана укрепить свои авиабазы. Со слов Иддона, последнее оказалось крайне своевременным, так как в ходе войны 1980-1989 годов иракские ВВС пытались уничтожить авиацию Ирана на земле, но потерпели неудачу.

В итоге, по мнению обозревателя, Тегеран продолжает придерживаться вышеупомянутой стратегии и строит подземные базы, где его авиация будет практически недосягаема.

В то же время, американский эксперт выдвинул еще одно предположение, для чего Ирану понадобилась база Oghab 44.

С его слов, Тегеран может разместить в ней некоторое количество истребителей-бомбардировщиков дальнего радиуса действия F-4 Phantom. Последние в дальнейшем могут быть использованы для атаки на движущиеся морские и важные наземные цели.

По мнению эксперта, это может быть связано с пока еще ограниченной точностью ракетного арсенала Ирана (речь о баллистических ракетах).

Напоследок Иддон добавил, что санкции, введенные США против Тегерана с 1979 года, существенно повлияли на способность Ирана поддерживать свой относительно большой парк самолетов дореволюционной постройки. Между тем, эксперт отметил, что F-4 Phantom 1960-х годов все еще являются основой иранских ВВС.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мистер Раз Два
    Мистер Раз Два Сегодня, 15:49
    +3
    Стоит продать Ирану самолёты ПВО и прочее
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:16
      +2
      В конце декабря прошлого года Израиль сообщил, что в ближайшее время Россия поставит Ирану 24 истребителя Су-35, изначально предназначавшихся Египту, от которых Каир отказался под давлением США. Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты. Возможно, что речь идет о зенитных системах, в том числе С-400.

      https://topwar.ru/208770-iran-vpervye-oficialno-priznal-zakupku-rossijskih-mnogofunkcionalnyh-istrebitelej-su-35.html
      Движение в эту сторону идёт полным ходом .
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:54
      0
      Уже идет сотрудничество. Но. Это не снимает потребность закапываться.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:58
    +4
    В Иране,и на чужих ошибках учатся ,и на своих.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 16:06
    0
    Молодцы Иранцы.Хоро что у незалежной нет таких продвинутых генералов.Если бы сейчас у них были укреплённые ангары, то никакие крылатые ракеты их бы не пробили и голова бы у них сейчас не болела где разместить в случае чего западные самолёты. hi
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:55
      0
      Нам тоже нужно закапывоться. Это снимает всякое авантюрное желание попытаться прорвать ПВО.
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 17:14
    0
    Больше беспокоит, что в Крыму не построили укрытий для самолетов. А это одна из причин, по которым оставили Херсон, а именно отсутствие поддержки авиации из Крыма, после ударов по аэродромам.
    А ведь были от МО РФ сообщения, задолго до начала СВО, о необходимости строительства укрытий для авиации. Как ни странно, своевременно этого сделано не было.