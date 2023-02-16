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Армения подготовила и передала Азербайджану новый проект мирного соглашения

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Армения подготовила и передала Азербайджану новый проект мирного соглашения

Армения и Азербайджан все никак не подпишут мирный договор между странами, окончательного варианта соглашения, по-видимому, ожидать еще долго. Пока идет согласование отдельных положений проекта договора, который устроил бы обе стороны.


На этот раз Ереван завершил работу над очередным этапом проекта документа и передал свои предложения Баку. Если азербайджанскую сторону устроят предложенные Арменией пункты будущего договора, то стороны перейдут к следующему этапу обсуждений. Как заявил на заседании правительства страны армянский премьер Никол Пашинян, проект также передан и в ОБСЕ.

По словам премьера, Армения хочет получить договор, который исключал бы любой сценарий нарушения долгосрочного мира. Для этого в документ должна быть внесена система сдержек и противовесов, которая и будет гарантировать мирное сосуществование двух соседних стран. Однако, судя по тому, сколько времени этот договор не может быть подписан, стороны до сих пор не могут договориться даже по основным положениям.

Вновь повторяю, что нужен такой договор, который станет гарантом долгосрочного и стабильного мира. Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор. Я готов взять на себя такую ответственность

- заявил Пашинян.

В Азербайджане подтвердили получение документов от Армении, но никаких комментариев по данному факту пока не прозвучало. Об этом сообщает азербайджанская пресса. Между тем в зоне Карабаха уже третий месяц продолжаются протесты "азербайджанских экоактивистов", требующих от Армении прекратить некую "незаконную деятельность". Армян обвиняют в добыче полезных ископаемых "на азербайджанской земле" и в "загрязнении экологии". Имеются претензии и к российским миротворцам, но машины ВС РФ пропускаются беспрепятственно. Ясно и понятно, что все это поддерживается спецслужбами Азербайджана и Турции. Баку кровь из носу необходимо вернуть земли Карабаха под свою власть, т.е. доделать то, что не получилось во время последней войны.
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:17
    +1
    Тот случай, когда обе стороны омерзительны.
    Ну а нашим надо помнить, что оказаная услуга - ничего не стоит, и держаться НАД конфликтом. Пусть Пашиняна его любимый хозяин Сорос спасает. Они ж орали "русские вон из Армении"? Ну так теперь разгребайте сами. Сами шейте, сами
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: Bingo
      Тот случай, когда обе стороны омерзительны.
      Ну а нашим надо помнить, что оказаная услуга - ничего не стоит, и держаться НАД конфликтом. Пусть Пашиняна его любимый хозяин Сорос спасает. Они ж орали "русские вон из Армении"? Ну так теперь разгребайте сами. Сами шейте, сами

      И никакого мира они не заключат. Пещерный нацизм там. С обеих сторон.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:19
    +4
    В ОБСЕ отправил, а они там каким боком? Пиши сразу в Спортлото......
  3. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:20
    +5
    До Армении не дошло видимо что их будут скоро резать как свиней. На что надеются? На помощь запада в таком случае? Когда последний раз сатанинский запад вставал на защиту христиан??? Включат морду кирпичом и сделают вид что ничего не происходит, как на 404ой. Побежали туркам гумпомощь отвозить, гадают где бы еще лизнуть османский зад лишь бы Армению не стерли с лица земли как досадное государственное недоразумение между братскими мусульманскими народами Азербайджана и Турции.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:40
      +1
      Цитата: ДушаРоссии87
      лишь бы Армению не стерли с лица земли как досадное государственное недоразумение между братскими мусульманскими народами Азербайджана и Турции.

      Армения должна помнить, где находится гора Арарат, озеро Ван крупнейшее озером Турции и колыбель армянского народа, да и про Святыни горы Немрут, памятники армянской дохристианской культуры, тоже должны помнить.
      Вот только сейчас это территория Турции, как и две трети всей Армении.
      Хороший народ армянский, да вот только все время делает ставки - "не на ту лошадь".
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:25
    +2
    Вновь повторяю, что нужен такой договор, который станет гарантом долгосрочного и стабильного мира. Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор.

    Никакого толка от этой "говорильни" не будет. Армения не хочет потерять Карабах, из своей зоны влияния, хотя он не включен в Армению. Азербайджан никогда не пойдет на поводу у Армении, пока не заберет Карабах ( мирным путем, или военной силой). Так что это надолго, но миром не закончится и Армения должна это понять.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:45
      0
      Цитата: tihonmarine
      Никакого толка от этой "говорильни" не будет. Армения не хочет потерять Карабах, из своей зоны влияния, хотя он не включен в Армению. Азербайджан никогда не пойдет на поводу у Армении, пока не заберет Карабах ( мирным путем, или военной силой). Так что это надолго, но миром не закончится и Армения должна это понять.

      Жадность и глупость победили Пашиняна . Был вариант решить все мирным путем . И начиналось то все с просьбы отдать азербайджанские земли ,те что не входили в Карабах.
      Рассмотреть предложение Баку даже не собирались.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    0
    С обсуждением проектов договора будут тянуть долго, а пока азербайджанская сторона будет нагнетать обстановку с помощью своих "экоактивистов", просто "активистов" опираясь на Турцию. Даже если подпишут мирный договор этот мир может продержаться не долго. Территориальные споры и конфликты вокруг них дело очень затяжное. И в такой ситуации Пашинян пытается заручиться поддержкой именно Запада, а его "активисты" стараются выдавить российскую базу даже не соображая, что наличие ее на территории Армении дает гарантии существованию страны.