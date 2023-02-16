Армения подготовила и передала Азербайджану новый проект мирного соглашения

Вновь повторяю, что нужен такой договор, который станет гарантом долгосрочного и стабильного мира. Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор. Я готов взять на себя такую ответственность

Армения и Азербайджан все никак не подпишут мирный договор между странами, окончательного варианта соглашения, по-видимому, ожидать еще долго. Пока идет согласование отдельных положений проекта договора, который устроил бы обе стороны.На этот раз Ереван завершил работу над очередным этапом проекта документа и передал свои предложения Баку. Если азербайджанскую сторону устроят предложенные Арменией пункты будущего договора, то стороны перейдут к следующему этапу обсуждений. Как заявил на заседании правительства страны армянский премьер Никол Пашинян, проект также передан и в ОБСЕ.По словам премьера, Армения хочет получить договор, который исключал бы любой сценарий нарушения долгосрочного мира. Для этого в документ должна быть внесена система сдержек и противовесов, которая и будет гарантировать мирное сосуществование двух соседних стран. Однако, судя по тому, сколько времени этот договор не может быть подписан, стороны до сих пор не могут договориться даже по основным положениям.- заявил Пашинян.В Азербайджане подтвердили получение документов от Армении, но никаких комментариев по данному факту пока не прозвучало. Об этом сообщает азербайджанская пресса. Между тем в зоне Карабаха уже третий месяц продолжаются протесты "азербайджанских экоактивистов", требующих от Армении прекратить некую "незаконную деятельность". Армян обвиняют в добыче полезных ископаемых "на азербайджанской земле" и в "загрязнении экологии". Имеются претензии и к российским миротворцам, но машины ВС РФ пропускаются беспрепятственно. Ясно и понятно, что все это поддерживается спецслужбами Азербайджана и Турции. Баку кровь из носу необходимо вернуть земли Карабаха под свою власть, т.е. доделать то, что не получилось во время последней войны.