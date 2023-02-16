В Госдепе США обвинили Москву в попытке «навязать свою волю суверенным государствам»

Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам

В Вашингтоне продолжают считать, что они имеют право учить мир тому, как жить, и обвинять в собственных грехах другие страны.На этот раз в Государственном департаменте США решили обвинить Россию в навязывании другим странам своей воли. В частности, такое мнение высказал на брифинге официальный представитель ведомства Нед Прайс.- сказал Прайс, комментируя вопрос в свой адрес о публичной критике российскими властями политики других стран.При этом, судя по вопросам журналистов, Россия даже не может обратиться с призывом к другим государствам, так как это расценивается непременно как навязывания своей воли. Так, в качестве примера этого один из американских журналистов назвал недавний призыв спикера Госдумы РФ к Армении не идти навстречу западным институтам.По словам же представителя Госдепа, ярким примером политики России по якобы навязыванию своей воли является ситуация на Украине, где Россия пытается «свергнуть правительство и лишить ее суверенитета, независимости и демократии». О том, что Россия предпринимает меры именно по той причине, что в дела независимых стран по всему периметру России, как и в дела самой России, с откровенной наглостью вмешиваются те же США, Прайс, конечно же, не сказал ничего. Да и никто, конечно, не позволил себе спросить.Жаль некому было задать Прайсу вопрос – а бомбёжки Ирака и Ливии, свержение правительств этих стран и убийство их руководителей – это что, если не навязывание своей воли суверенным государствам?