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В Госдепе США обвинили Москву в попытке «навязать свою волю суверенным государствам»

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В Госдепе США обвинили Москву в попытке «навязать свою волю суверенным государствам»

В Вашингтоне продолжают считать, что они имеют право учить мир тому, как жить, и обвинять в собственных грехах другие страны.


На этот раз в Государственном департаменте США решили обвинить Россию в навязывании другим странам своей воли. В частности, такое мнение высказал на брифинге официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам

- сказал Прайс, комментируя вопрос в свой адрес о публичной критике российскими властями политики других стран.

При этом, судя по вопросам журналистов, Россия даже не может обратиться с призывом к другим государствам, так как это расценивается непременно как навязывания своей воли. Так, в качестве примера этого один из американских журналистов назвал недавний призыв спикера Госдумы РФ к Армении не идти навстречу западным институтам.

По словам же представителя Госдепа, ярким примером политики России по якобы навязыванию своей воли является ситуация на Украине, где Россия пытается «свергнуть правительство и лишить ее суверенитета, независимости и демократии». О том, что Россия предпринимает меры именно по той причине, что в дела независимых стран по всему периметру России, как и в дела самой России, с откровенной наглостью вмешиваются те же США, Прайс, конечно же, не сказал ничего. Да и никто, конечно, не позволил себе спросить.

Жаль некому было задать Прайсу вопрос – а бомбёжки Ирака и Ливии, свержение правительств этих стран и убийство их руководителей – это что, если не навязывание своей воли суверенным государствам?
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Госдепа США
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:01
    +4
    В Госдепе США обвинили Москву в попытке «навязать свою волю суверенным государствам»


    Чья бы корова мычала,а американская молчала.США чемпион мира по навязыванию своей воли суверенным государствам от лжи их СМИ до откровенных агрессий начиная от времён Вьетнама до Ирака,Югославии, Афганистана,Ливии.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:02
      +3
      Лучше было бы заткнуться и сопеть в две дырки am
    2. Карат
      Карат Сегодня, 16:07
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      .США чемпион мира по навязыванию своей воли суверенным государствам


      Не только по навязыванию своей воли, но и превращению в своего вассала, где они творят всё что захотят.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 16:33
      +3
      Это в Европе то суверенные государства laughing Да их там уже давно нет, одни холуи США остались laughing
    4. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      США чемпион мира по навязыванию своей воли суверенным государствам

      Почему-то вспомнилась детская дразнилка:
      "Один американец засунул в попу палец
      и вытащил оттуда дерьма четыре пуда."
  2. Карат
    Карат Сегодня, 16:03
    +4
    Жаль некому было задать Прайсу вопрос – а бомбёжки Ирака и Ливии, свержение правительств этих стран и убийство их руководителей – это что, если не навязывание своей воли суверенным государствам?


    Вы не понимаете, это другое. laughing
  3. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 16:10
    +4
    Демократия в действии, все что не по амерски - в утиль, все, кто мешает косить бабло амерам - тираны...! А у них политика - светоч будущего, по культурному - "антропофагия"...
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:15
    +1
    США обвинили Москву в попытке «навязать свою волю суверенным государствам»

    Ну до чего интересно!??? Прямо даже удивительно как наглосаксы врать научились за время своего владычества и грабежа народов мира...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:15
    +1
    Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам
    Это Нед Прайс пусть обьяснит, югославам, ливийцам, афганцам, иракцам и еще много каким странам включая Европу и Украину.
    Штатовская наглость предела не имеет.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:16
    +1
    Нам , в оличие от вас, есть что предложить...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:18
    +1
    В США взаимовыгодные отношения с странами отсутствуют,они должны доминировать.А тут бамс и Россия нарисовалась.
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:23
    +1
    Вот есть выражение : - Каждой бочке затычка.
    Так вот это про ФША. Вот прям из кожи лезут.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:30
    0
    Это он на фоне недавних заявлений в США о том, что СП подорвали именно США?
  10. Altmann
    Altmann Сегодня, 16:39
    0
    США делают то, в чем они обвиняют других, с момента основания США. Ну, они делают это хорошо. Помните АЛАМО, они пример героизма. Аламо был началом завоевания, оккупации и аннексии Техаса. Индийские колонии — это ситуация, как, например, в Чехии. Я так чувствую. Упитанный индеец-чех, медленно теряющий родной язык, забывает, что он такой же славянин, как и русский. Им не надо учить свою историю, народ доволен, народ совсем тупой, но даже из США мы знаем о восстаниях на территории Индии. Европа пока спит, но когда я проснусь, это будет большой удар. am
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:44
    0
    империя лжи все лжот и лжот )))) сша без лжи и убийств и грабежей других стран не было бы той страной чем шас является сша )
  12. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:46
    0
    Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам

    Да мы ещё не начинали...
  13. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:51
    0
    А США уже давно перешагнули этот рубеж... не навязивают, попросту приказывают... yes и попробуй не подчинись.....
  14. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 16:59
    0
    А как же Югославия, Ливан, Ирак и т. д. Разве США не навязывали свою "демократию"?
  15. dump22
    dump22 Сегодня, 16:59
    0
    бомбёжки Ирака и Ливии, свержение правительств этих стран и убийство их руководителей – это что, если не навязывание своей воли суверенным государствам?


    Безусловно да.
    Поэтому Россию может критиковать только страна, которая за последние сотню лет ни на кого не нападала и даже не угрожала силой другим странам. Ну например Швейцария или Швеция.
    А уж никак не США.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: dump22
      Поэтому Россию может критиковать только страна, которая за последние сотню лет ни на кого не нападала и даже не угрожала силой другим странам. Ну например Швейцария или Швеция.


      Это с какой стороны посмотреть. Швейцарские зенитки калибра восемь-восемь, были единственными в войсках вермахта, чем можно было отплёвываться от наших тридцатьчетверок на начальном этапе войны.
      А Швеция в обоих мировых помогала Германии всем чем могла.