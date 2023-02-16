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Лукашенко назвал условие присоединения Белоруссии к проводимой на Украине российской спецоперации

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Лукашенко назвал условие присоединения Белоруссии к проводимой на Украине российской спецоперации

Минск не планирует вводить войска территорию Украины, Москва никогда не просила Белоруссию присоединиться к ней в рамках проводимой специальной военной операции. На сегодняшний день белорусские власти допускают присоединение к боевым действиям только в одном случае. Об этом рассказал Александр Лукашенко.


Белорусский лидер провел встречу с представителями белорусских и иностранных СМИ, где ответил на ряд задаваемых вопросов, часть из которых касалась Украины и возможного присоединения к российской СВО белорусской армии. Лукашенко сразу заявил, что Минск не планирует вводить войска на Украину, а также присоединяться к России в спецоперации. По его словам, боевые действия против ВСУ начнутся только в случае агрессии против Белоруссии, Украину ждет "жесточайший ответ".

Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер

— подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер пояснил, что находящаяся на территории республики группировка российских войск входит в состав совместных сил, задачей которых является прикрытие границ Союзного государства со стороны стран НАТО, в частности, Польши, Литвы и Латвии. Задействовать белорусскую армию в рамках российской СВО не планируется. По словам Лукашенко, Белоруссия прикрывает Россию от удара в спину со стороны Североатлантического альянса.

В Киеве, в свою очередь, не исключают, что часть белорусских войск присоединится к российским и ударит в сторону столицы Украины, поэтому перекрывают белорусское направление эшелонированной обороной.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/ru
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16 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:36
    +1
    Думаю Лукашенко зря это сказал.Набрать змагаров и отправить со стороны Украины вообще ничего не стоит. А потом Зедибоба будет молить НАТО о предоставлении танков и самолетов ,только уже с экипажами
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 14:00
      -1
      Ляксандр Рыгорыч строго в своем репертуаре - свой трон стережет прежде всего.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:04
      -3
      А если представить, что солдаты придут не с Украины, а из Польши - что вполне реально и вписывается в англосаксонскую стратегию войны на чужой территории чужими руками - что тогда будет делать Лукашенко?
      Вопрос то не тривиальный, когда под боком у тебя стоит блок НАТО, развязавший за свой короткий срок существования ни одну войну под надуманным предлогом.
    3. Sith
      Sith Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: APASUS
      Думаю Лукашенко зря это сказал.Набрать змагаров и отправить со стороны Украины вообще ничего не стоит. А потом Зедибоба будет молить НАТО о предоставлении танков и самолетов ,только уже с экипажами

      Танки и самолёты даже с экипажами погоды не сделают ... ибо часть экипажей уже текущих танков это наёмники поляки и прочие
      Пилоты так в целом редкий и экзотический вид наёмников
      Отставники в основном уходят по здоровью и не факт , что их прям так много будет гореть желанием взлететь 1 раз в одну сторону
      Насажать и в танки и в самолёты наёмников не получится , а регулярные войска побоятся ... ибо вдруг резко самим понадобятся)
      ЧВК по типу армии и по вооружению пока есть только у нас ...
      У остальных они оснащены в разы хуже
  2. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 13:44
    +6
    "Гена, давай я понесу чемодан, а ты понесёшь меня."
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: НатальяЮрьевна
      "Гена, давай я понесу чемодан, а ты понесёшь меня."

      И так уже Запад, несет Зелю вместе с его "чемоданом без ручки".
  3. Мистер Раз Два
    Мистер Раз Два Сегодня, 13:47
    +5
    Батька,такой шалунишка. Либо крестик сними,либо трусы надень.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:48
    +3
    Вообще то в Польше и Дитве готовят недоумков-боевиков из Белоруссии.И строят определенные планы по их использованию.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 13:49
    +2
    Хм... С учетом того, что белорусские пограничники постоянно жалуются на провокации, можно предположить, что в итоге украинские власти могут нажить себе еще одного военного врага. Впрочем, Зеленский от такого вряд ли расстроиться. У него теперь другие близкие друзья.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:54
    0
    В Киеве, в свою очередь, не исключают, что часть белорусских войск присоединится к российским и ударит в сторону столицы Украины

    Более вероятный сценарий (Вашингтона) - Киев и Варшава ударят по Минску.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:56
    +2
    Если вдруг... вот тогда... Вообще-то, честно говоря это словоблудие. При агрессии со стороны Украины, Польши и др. Лукашенко, как президент и Верховный главнокомандующий просто обязан защищать свою страну. Это очевидно записано и в Конституции.
  8. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 13:57
    +2
    Союзное государство? не не слыхали))а ОДКБ это вообще что за чудо юдо такое если закорешиться только крепко а не как с Арменией))) то с Ираном КНДР несмотря на все ее недостатки тоже норм шагают Вьетнам просто необходим ЮАР норм та же Родезия Замбия все давние наши кенты Мозамбик все рядом главное не кидать их больше через бубуку как ссср сделал
  9. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:57
    0
    Скакаусы до сих пор в целом считают белоруссов своими "братьями" хоть и задавленными под пятой Батьки. Считаю такое их братание надо давить на корню!!! А как? ПОЛНОЦЕННЫМ участием Белоруссии в СВО!
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:13
    -2
    Как показала практика, все слова и договоренности в нынешнем мире ничего не стоят!
    Сначала Порошенко сознался, что Минские соглашения были нужно для перевооружения. Потом в том же сознались Оланд, Меркель, Макрон. Тут примечательно, что налицо преемственность, конкретно во Франции. А в Германии и вовсе пошли дальше, глава МИД заявила в Европарламенте, что они все ведут войну с Россией. Сегодня и Сурков сказал, что не верил в эти соглашения.
    Возникает сразу несколько вопросов.
    1) Зачем мы заключили перемирие, не дав республикам разгромить хохла???
    2) Что нам, имеется ввиду России, дали эти соглашения?
    3) Какой смысл вообще о чем-то договариваться, если в современном мире работает лишь право сильного?
    Наша власть на эти вопросы отвечать не собирается, она тупо молчит...А между тем, эти соглашения привели к тому что сегодня мы воюем не с дохлым хохлом образца 2014 года, а с 50-ю странами...
    Что сказал Лукашенко также не имеет значения. Даже что сказал Байден не имеет значения, не говоря уже о шестерках из Европы и исполнителях типа Зеленского и Санду. Будет иметь значение, что предпримет Путин в ближайший месяц!
  11. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 14:31
    0
    Цитата: APASUS
    Думаю Лукашенко зря это сказал.

    Правильно.
    Если Меркель и Оланд открыто глумятся над нашим Лидером, буквально хихикают и прикивают от удовольствия, как ловко они его обдурили с Минском 1,2,3-123, то Батку они вообще в асфальт могут закатать. Или того хуже- снасильничать как М.Каддафи.
    Пора старику понять, сколько не расстилайся перед Западом, исход один или петля или кол в задний проход.
    Какое уж, при таких раскладах кочевряжится и ещё условия Путину ставить.
    Давно пора не Союзное государство высасывать, а просить Путина включить Белоруссию в состав России.
    Это сразу остудит горячие головы в Польше и Украине.
    РФ не допустит нахождения войск НАТО или бендеровских ВСУ на своей земле.
    Что касается вновь присоединенных территорий, то это уже другой вопрос.
    Бендеровцы там надолго не останутся.
  12. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 14:40
    0
    Цитата: APASUS
    Думаю Лукашенко зря это сказал.Набрать змагаров и отправить со стороны Украины вообще ничего не стоит. А потом Зедибоба будет молить НАТО о предоставлении танков и самолетов ,только уже с экипажами

    Молить то будет, только никто ему их не даст. А подключение Беларуси к СВО может значительно приблизить её завершение. Хотя и отрицательных моментов для Беларуси тут много, в первую очередь усиление напряженности внутри страны.