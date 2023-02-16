Лукашенко назвал условие присоединения Белоруссии к проводимой на Украине российской спецоперации

Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер

Минск не планирует вводить войска территорию Украины, Москва никогда не просила Белоруссию присоединиться к ней в рамках проводимой специальной военной операции. На сегодняшний день белорусские власти допускают присоединение к боевым действиям только в одном случае. Об этом рассказал Александр Лукашенко.Белорусский лидер провел встречу с представителями белорусских и иностранных СМИ, где ответил на ряд задаваемых вопросов, часть из которых касалась Украины и возможного присоединения к российской СВО белорусской армии. Лукашенко сразу заявил, что Минск не планирует вводить войска на Украину, а также присоединяться к России в спецоперации. По его словам, боевые действия против ВСУ начнутся только в случае агрессии против Белоруссии, Украину ждет "жесточайший ответ".— подчеркнул Лукашенко.Ранее белорусский лидер пояснил, что находящаяся на территории республики группировка российских войск входит в состав совместных сил, задачей которых является прикрытие границ Союзного государства со стороны стран НАТО, в частности, Польши, Литвы и Латвии. Задействовать белорусскую армию в рамках российской СВО не планируется. По словам Лукашенко, Белоруссия прикрывает Россию от удара в спину со стороны Североатлантического альянса.В Киеве, в свою очередь, не исключают, что часть белорусских войск присоединится к российским и ударит в сторону столицы Украины, поэтому перекрывают белорусское направление эшелонированной обороной.