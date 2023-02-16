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Последствия крушения поезда с винилхлоридом в американском штате Огайо сравнивают со взрывом атомной бомбы

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Последствия крушения поезда с винилхлоридом в американском штате Огайо сравнивают со взрывом атомной бомбы

В районе городка Восточная Палестина, что в американском штате Огайо, спустя почти две недели после крушения поезда с винилхлоридом картина напоминает последствия апокалипсиса. Отдельные американские СМИ, освещающие техногенную катастрофу, сравнивают инцидент со взрывом атомной бомбы, именуя «американским Чернобылем», а последствия называют «локальной ядерной зимой» для целого региона.


Зловещим местом Восточная Палестина стала 3 февраля, когда 50 вагонов грузового поезда с химикатами сошли с рельсов. Произошла масштабная утечка винилхлорида, который, помимо проблем с общим отравлением и загрязнением воздуха, воды и почвы, способен провоцировать развитие онкологии. Тогда в СМИ США эта информация прошла вскользь.

Американские власти не придумали ничего лучше, чем утилизировать химию с помощью «контролируемого поджога», что привело только к увеличению площади заражения. Над районом по-прежнему висит очень плотное облако продуктов горения, видное даже с высоты птичьего полета. Вода в реках заражена в радиусе не менее 50 километров, в округе у фермеров начался падеж крупного рогатого скота, гибнут птицы.

После сгорания винилхлорид распадается на хлористый водород и фосген, последний использовался в качестве химического оружия в Первой мировой войне. Длительное воздействия продуктов распада винилхлорида приводит к потере сознания и может стать фатальным для человека, сообщают специалисты. При неполном сгорании винилхлорида в воздухе остаются дисперсные взвеси диоксинов, устойчивые к рассеиванию.

Мы уничтожили этот город химикатами

— заявил в прямом эфире ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону бывший начальник пожарной охраны Огайо.

Винилхлорид является канцерогеном для людей. Не может быть безопасного уровня воздействия, поэтому все контакты должны быть сведены к минимально возможному уровню

— сообщили в Департаменте охраны окружающей среды Нью-Джерси, где аналогичная катастрофа произошла в 2012 году.

Сразу после катастрофы жителей близлежащего района эвакуировали, но уже через два дня им разрешили вернуться обратно. Власти из всех мер по обеспечению безопасности лишь советуют постараться не выходить из домов, а при появлении признаков отравления — обратиться за медпомощью.

Обеспокоенность последствиями экологической катастрофы выразили жители Китае. Дело в том, что США являются основным источником импорта продовольствия для Китая, а Огайо является крупным производителем соевых бобов и кукурузы, двух основных товаров, поставляемых в КНР. Правда, официальный Пекин успокаивает граждан, заявляя, что система контроля импорта продовольствия не допустит проникновения в страну зараженных продуктов.

При этом администрация Байдена практически игнорирует глобальную экологическую катастрофу в Огайо. Почти ничего об инциденте, а главное, опасных последствиях, не пишут и либеральные СМИ Соединенных Штатов. Пользователи соцсетей возмущенно пишут, что американскому президенту наплевать на своих граждан, он слишком увлечен оказанием помощи Украине в борьбе с Россией.

Город Восточная Палестина, штат Огайо, нужно переименовать в Киев, чтобы Белый дом обратил внимание и на него тоже

— с горькой иронией комментирует ситуацию один из американских пользователей.

Губернатор Огайо Марк Девайн заявил, что тысячи людей в его штате могут погибнуть. Однако так и не назвал произошедшее чрезвычайной ситуацией.

Свою версию равнодушия американских властей к трагедии в Огайо высказал Такер Карлсон. Телеведущий Fox News считает, что президента Байдена и демократов совершенно не волнует судьба «белых жителей Восточной Палестины, голосовавших за Трампа».

Эксперты предположили, что крушение состава в Огайо (далеко не первое) произошло из-за устаревших тормозных систем железнодорожного подвижного состава, технология которых в США не менялась десятилетиями. В 2012 году поезд с винилхлоридом сошел с рельсов в Нью-Джерси, что побудило администрацию Обамы пересмотреть порядок транспортировки и классификации особо опасных материалов. Но в период правления Трампа лоббисты химической и железнодорожной отрасли сумели остановить процесс принятия этих нововведений дабы не тратить на модернизацию деньги.

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Использованы фотографии:
Соцсети
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26 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:56
    +4
    Отселен целый городок на 5 тыс. чел., происходит массированное химическое загрязнение почв. Ситация под контролем.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:01
      -1
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Отселен целый городок на 5 тыс. чел., происходит массированное химическое загрязнение почв. Ситация под контролем.

      Название "палестина" придумали римляне, которые распяли Христа на земле, которую они так обрзвали, это название проклято богом.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:03
      +2
      То то инопланетяне к ним зачастили, все никак с Космоса не могут разглядеть что там такое.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:58
    +3
    по мне так хоть всю америку пускаю отравят, может наконец займутся своими проблемами
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:10
      0
      Да это просто...Карма какая то sad Не злорадствую,но точно это не спроста
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      по мне так хоть всю америку пускаю отравят, может наконец займутся своими проблемами

      рядовые американцы и так- только своими проблемами и занимаются-явно не нашими, а если Вы про Бидона и его команду, так в новости сказали- ему пофиг на это..
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:00
    +1
    Во всем виноват трамп.
    И пингвины...
    И тормоза...
    И...?
    Действия исполнительной власти должны последовать. Просто так
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 14:07
      -1
      Цитата: антивирус
      Во всем виноват трамп.
      И пингвины...
      И тормоза...
      И...?
      Действия исполнительной власти должны последовать. Просто так

      Нет во всем виноватым назначат ВВП и его минёнов Башарова и Петрова
      1. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 14:37
        0
        — Что у нас там в Огайо?
        — Взорвался поезд с химикатами.
        — Так. Думаем. А поезд чьего производства?
        — Американского.
        — Таак. А химикаты?
        — Тоже американского.
        — Тааак. А машинист кто там был?
        — Американец. Чернокожий. И вроде бы гей.
        — Таааак. А ответственные по безопасности?
        — Все американцы.
        — Тааааак. А взятку в какой валюте брали?
        — В долларах.
        — Таааааак. Что ещё?
        — Но сказали, мол больше брать не будут, последнее китайское предупреждение.
        — ВООТ!!! Китайское!! Ну всё, звони журналистам!

        — Я тут это подумал, босс…
        — Чего?
        — Ну, это… химикаты. Таблица Менделеева…

        п.с. Не моё)))
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: антивирус
      Во всем виноват трамп.
      И пингвины...
      И тормоза...

      а как же Путин?!!!! belay
      1. Влодек
        Влодек Сегодня, 14:24
        -1
        кошка родила котят...
        тоже Путин виноват?:-)
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:02
    +3
    Губернатор Огайо Марк Девайн предложил переименовать Восточную Палестину в Киев, чтобы Байден обратил на них свое внимание. Масштабы катастрофы и ее последствия специально замалчиваются правительством США.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:03
    +2
    При этом администрация Байдена практически игнорирует глобальную экологическую катастрофу в Огайо.

    В США пытаются замолчать одну из самых масштабных экологических катастроф в стране. Её уже называют «Чернобыль лайт». В зоне бедствия – целый штат. В начале февраля в Огайо сошел с рельсов поезд, перевозивший ядовитые химикаты. На месте начался пожар. В воздух попали токсичные вещества. Местные власти сначала эвакуировали несколько тысяч жителей, чьи дома стоят в районе аварии. Но потом людей уверили, что опасность миновала.
    Горящие вещества, среди которых есть опасный газ винилхлорид, попали в воздух. Это все начало сказываться на состоянии животных, которых живут на участках. Вот один из фермеров показывает своего лиса. В Огайо уже начали гибнуть деревья, птицы и животные. Часть химикатов утекла в местные реки. В них заметили мертвых рыб.
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 14:12
      -1
      В США пытаются замолчать одну из самых масштабных экологических катастроф в стране. Её уже называют «Чернобыль лайт».


      Да ладно, на главной странице WP

      What’s known about the toxic plume from the Ohio train derailment
      Pennsylvania’s governor said Norfolk Southern’s response to the disaster has put first-responders and residents ‘at significant risk’

      https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/02/15/ohio-train-derailment-toxic-chemicals/
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:29
        0
        Цитата: Fabrizio
        Да ладно, на главной странице WP

        Читали?
        The Environmental Protection Agency has said the air is safe to breathe and Norfolk Southern, the rail company, has pledged to clean up. Ohio Gov. Mike DeWine said Tuesday he was “not seeing” the need for further federal assistance,

        Рисков нет, воздух чистый, помощи не надо.
        Ага, а рыба просто подышать всплыла. Именно замалчивают. "На главной странице"
        Там экологическая катастрофа выше рамок одного штата, и она уже не региональная - заражена река Огайо.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:04
    +2
    Всё зависит как доложить.Если доложили ,винилхлорид- бесцветный газ,с сладковатым вкусом.Байден: что они возмущаются,это же сладкая жизнь.Вот так пахнут американские молекулы свободы!Зажрались однако!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: tralflot1832
      Если доложили ,винилхлорид- бесцветный газ,с сладковатым вкусом.

      У меня дурная слава:
      Я - известная отрава.
      Даже имя говорит,
      Что я страшно ядовит.
  7. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 14:05
    +1
    Вот видите... Вам бы только их бомбить! А они и без вас себя прекрасно уничтожат...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    +1
    администрация Байдена практически игнорирует глобальную экологическую катастрофу в Огайо
    Ему сейчас не до этого. Подумаешь экологическая катастрофа, когда "шары-шпионы" атакуют Сша, а возможно и инопланетяне пытаются нарушить закон о мигрантах. Еще и Украине необходимо помогать, а вы с экологией.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: rotmistr60
      инопланетяне пытаются нарушить закон о мигрантах.

      Просто они еще не задумались о том, что катастрофа на железной дороге - дело рук индейско-российских партизан.

  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:14
    0
    Дедушке Бидону всё равно.
    Ему на американцев наплевать, он одержим одной идеей-победить Россию.
    Ну или нагадить посильнее и создать максимум проблем, если победить не получится.
  10. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:17
    +1
    Уважаю любых млекопитающих. кроме американцев.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:24
      -1
      Цитата: AVA77
      Уважаю любых млекопитающих. кроме американцев

      Они черви. Причем круглые... Идиёты.
      Паразиты, типа аскарид
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:23
    0
    Ух ты... а я и не догнал, что вот вчера мне попалось:

    А вообще, конечно, трындец. Я не понимаю, а где все экологи бегают? АЭС все закрывают и грязные угольные станции?
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:32
    0
    Событие вызывает противоречивые чувства. С учетом изношенности инфраструктуры техногенные катастрофы будут только чаще.
  13. Ирек
    Ирек Сегодня, 14:34
    0
    Вчерась , они полёты воздушных шариков , сравнивали с ядрённым взрывом.