Американский генерал: Центр тяжести сил НАТО в Европе смещается в сторону Польши

Польское руководство стремится превратить свою страну в военного лидера на Европейском континенте. Похоже, центр тяжести сил НАТО в Европе больше не находится во Франции или Германии, а стремительно смещается на восток, в сторону Польши.
Такое мнение высказывает обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойс накануне визита президента США Джо Байдена на польскую военную базу Жешув.
Автор отмечает, что европейскими военными лидерами больше не могут быть Париж или Берлин, так как там слишком много внимания уделяют собственным национальным интересам. На это место более подошла бы Варшава. Дело в том, поясняет Бойс, что она уже создает самую сильную сухопутную армию среди стран ЕС и станет воевать против России, если придется.
Сейчас Польша располагает 647 танками, что примерно втрое превышает численность танковых сил британской армии. Несмотря на это, Варшава уже заказала дополнительно несколько сотен танков Abrams в США и тысячу южнокорейских боевых машин K2.
Мнение британского автора перекликается и со словами бывшего командующего войсками Соединенных Штатов в Европе Бена Ходжеса.
Такое ощущение, что центр тяжести в Европе сместился на восток
- отмечает американский генерал.
Ранее об усилении польских Вооруженных сил появился материал в американском издании Politico. В нем Польшу назвали «грядущей военной супердержавой Европы».
А один из крупных военачальников США на Европейском континенте заявил, что главным логистическим центром НАТО пока остается Германия. При этом он выразил сомнение в целесообразности сохранения за ФРГ такого статуса.