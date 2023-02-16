Украинцы испытывают безграничную любовь к нацизму

Теперь никто не скажет, что мысли Владимира Путина о необходимости денацификации Украины не оправданы

Украинцы считают, что нацизм придаёт им храбрости в борьбе с Россией. Они думают, что погрузились в свою стихию, разукрасив танки фашистскими крестами и салютуя нацистскими приветствиями. Одна картинка стоит тысячи слов

Постепенно поклонение нацизму на Украине приобретает официальный характер под молчаливое согласие западных кураторов киевского режима. Если ранее власти незалежной пытались всячески откреститься от обвинений в массовом распространении фашистских культов в стране, то теперь они открыто занимаются их насаждением. Так, одна из бригад ВСУ была официально названа так же, как и горно-пехотная дивизия вермахта соединения вермахта «Эдельвейс». Мы уже сообщали об этом.- говорится в греческом издании ProNews.Однако в целом в европейской прессе эта тема находится под жёстким табу. Основная задача СМИ – создание из незалежной образа жертвы, в то время как повальная фашизация страны явно мешает этому, оправдывая начало спецоперации ВС РФ.- отмечается в греческом издании, обратив внимание на постоянно всплывающие факты поклонения фашизму в ВСУ, начиная от нанесения символики вермахта на бронетехнику и заканчивая «зигами», ставшими типичными для обычных солдат.Как указывается, украинцам, поддерживающим киевский режим, требуется постоянно ощущать себя в роли потомков нацистов, которые во времена ВМВ напали на их реальных предков. Это даёт им идеологическую основу для противостояния с Россией:- пишет греческий обозреватель, анализируя «кульбиты», происходящие в деформированном сознании украинского обывателя.