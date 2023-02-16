Постепенно поклонение нацизму на Украине приобретает официальный характер под молчаливое согласие западных кураторов киевского режима. Если ранее власти незалежной пытались всячески откреститься от обвинений в массовом распространении фашистских культов в стране, то теперь они открыто занимаются их насаждением. Так, одна из бригад ВСУ была официально названа так же, как и горно-пехотная дивизия вермахта соединения вермахта «Эдельвейс». Мы уже сообщали об этом.
Украинцы испытывают безграничную любовь к нацизму
- говорится в греческом издании ProNews.
Однако в целом в европейской прессе эта тема находится под жёстким табу. Основная задача СМИ – создание из незалежной образа жертвы, в то время как повальная фашизация страны явно мешает этому, оправдывая начало спецоперации ВС РФ.
Теперь никто не скажет, что мысли Владимира Путина о необходимости денацификации Украины не оправданы
- отмечается в греческом издании, обратив внимание на постоянно всплывающие факты поклонения фашизму в ВСУ, начиная от нанесения символики вермахта на бронетехнику и заканчивая «зигами», ставшими типичными для обычных солдат.
Как указывается, украинцам, поддерживающим киевский режим, требуется постоянно ощущать себя в роли потомков нацистов, которые во времена ВМВ напали на их реальных предков. Это даёт им идеологическую основу для противостояния с Россией:
Украинцы считают, что нацизм придаёт им храбрости в борьбе с Россией. Они думают, что погрузились в свою стихию, разукрасив танки фашистскими крестами и салютуя нацистскими приветствиями. Одна картинка стоит тысячи слов
- пишет греческий обозреватель, анализируя «кульбиты», происходящие в деформированном сознании украинского обывателя.