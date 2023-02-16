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Рогозин рассказал, как спецоперация продемонстрировала кардинальное изменение подходов к ведению войны

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Рогозин рассказал, как спецоперация продемонстрировала кардинальное изменение подходов к ведению войны

Характер специальной военной операции в Донбассе и на Украине свидетельствует о кардинальной трансформации принципов ведения современной войны. Об этом в своем Telegram-канале пишет Дмитрий Рогозин.


По утверждению Рогозина, за проведенные им в Донбассе 4,5 месяца он лишь иногда становился наблюдателем конфликта фронтовой и армейской авиации сторон.

Средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной, противоракетной обороны значительно затруднили использование авиации в современной войне. Если раньше особое внимание уделялось флоту и боевой авиации, в том числе стратегической авиации, то теперь они, по словам Рогозина, превратились лишь в цели на радарах противника.

Современная война - это война робототехнических средств, обеспечивающих эффективность работы артиллерии и штурмовой пехоты. Это война аватаров, боевых роботов, когда исход сражения решает не двухметровый гигант-солдат с грозным пулеметом наперевес, а «умник-очкарик», создающий разведывательный и ударный БПЛА

- пишет Рогозин.

Установление координат размещения сил противника с помощью БПЛА позволяет оперативно наносить по ним удары. Поэтому будущее – за беспилотниками. Что касается флота и авиации, то они, по мнению Рогозина, должны стать беспилотными, обладать такими ключевыми характеристиками как скрытность и автономность при боевом применении. Морские и воздушные беспилотники вытеснят традиционные корабли и самолеты, считает политик.

Отдельное внимание следует уделить поддержанию «неубиваемой» связи между воюющими подразделениями. Очень важна разведка, в том числе и космическая, с помощью спутниковых систем.

В России, подчеркивает Рогозин, живет очень много талантливых людей, способных разрабатывать и создавать новые виды вооружений. Государству следует им в этом всячески содействовать.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Дмитрия Рогозина
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21 комментарий
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:09
    +5
    В России, подчеркивает Рогозин, живет очень много талантливых людей, способных разрабатывать и создавать новые виды вооружений.

    Вот с этим заявлением Рогозина, тяжело не согласиться.
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 14:13
      +4
      Но если они не могут реализовать свой талант, то считай что их нет.
    2. Слон
      Слон Сегодня, 14:13
      +3
      Как и с другим посылом, что государству следует всячески этому содействовать.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:33
      +2
      Вот с этим заявлением Рогозина, тяжело не согласиться.

      Памятую о том, как в бытность главой Роскосмоса Рогозин всю свою энергию тратил на передразнивание Илона Маска в интернете, в то время как последний создал Старлинк, которым вполне успешно пользуется ВСУ, в отличие от чего либо подобного со стороны Роскосмоса для российский войск, лишний раз убеждаешься лишь в том, что Рогозин большой мастер повторять лишь то, что всем и так известно и не более.
    4. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 14:34
      0
      Это правда!!В России очень много талантливых людей,по всем направлениям.Только вот это признавать ,нынче существующая власть не хочет.И не просто не хочет.А преступно не хочет!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    +2
    Эти мысли теперь до нашего генштаба довести.Но ядрён батон не забывать,от запада можно чего угодно ждать,могут и по старинке.
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:11
    +2
    Блин...да купите же кто-нибудь ему набор ЛЕГО или коробку с пазлами ,пусть наконец ,делом займется!
  4. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:13
    +2
    „Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.“ С.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:13
    0
    Что значит "конфликт авиации сторон"Так бы и говорил-воздушный бой.Убраться ему бы с фронта.А то опять потянет" совещатся в кабак".С последствиями для окружающих
  6. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:15
    +3
    Искусственный интеллект не достиг такого уровня как хочет видеть г-н Рогозин, космос похерел теперь тусуется здесь.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:19
    0
    Рогозину срочно погоны фельдмаршала.
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:19
    +1
    Чем же сам Рогозин может похвастать в отношении развития спутниковой системы России? Или он только к общим рассуждениям готов?
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:21
    +2
    "Крупный специалист" во многих областях Дима Батут очередной раз вылез напомнить о себе. "Морские и воздушные беспилотники вытеснят традиционные корабли и самолеты, считает политик" - это Батут немного погорячился, если это и будет то не скоро.
  10. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 14:22
    +7
    опа.. возращение джедая.. освоил журналистику, космическую и роботизированную технику, теперь на военное дело перешел.. так и до министра обороны недалеко-с таким то "букетом талантов".. пишут "Дмитрий Рогозин имеет воинское звание старшего лейтенанта запаса войск психологической борьбы." так что - норм (правда войска странные)..
  11. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 14:25
    +1
    Прочувствовал так сказать, на своей шкуре, пятой точкой...
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:33
    +1
    Вот любят они стиль милитари, только зачем? request
  13. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:35
    0
    По орбите кружит в 20 раз меньше российских спутников, чем у гегемона, хотя казалось ничто не мешало. Подвело увлечение алхимией, когда продукты космической промышленности таинственным образом превращались в яхты и виллы на Лазурном берегу.
  14. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:35
    +1
    Цитата: Ulan.1812
    Рогозину срочно погоны фельдмаршала.

    Прямо в палату?
  15. Million
    Million Сегодня, 14:37
    +1
    Каких успехов и результатов добился боевой робот,о котором ранее говорил этот человек?
  16. Master2030
    Master2030 Сегодня, 14:37
    +1
    Самое лучшее что может сделать сей "Гильгамеш" перестать высасывать бабло из оборонного бюджета на большие игрушки на радиоуправлении, т. н. "маркер" и прочее гротескное фекальство с алиэкспреса. Второе-это снять с себя сбрую-дорого-богато и отдать её вновьприбышему на передовую пацану.
  17. spirit
    spirit Сегодня, 14:38
    0
    Что думают солдаты и офицеры видя Дроны в СВО ?Как с этим бороться и как получить их к себе.
    Что думает "Батут"?
    Эх сколько же денег можно было на этом распилить сейчас!Надо больше светиться и цитировать мысли умных людей которые в этом разбираются.Может тогда меня назначат на это направление и я успею ещё к этой золотой кормушке.Главное больше париться, желательно не из ресторана laughing