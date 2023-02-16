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Спикер Воздушного командования ВСУ: Россия снова поменяла тактику применения дронов-камикадзе и крылатых ракет

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Спикер Воздушного командования ВСУ: Россия снова поменяла тактику применения дронов-камикадзе и крылатых ракет

Не успела украинская ПВО перестроиться под новую тактику применения Россией дронов-камикадзе и крылатых ракет, как та ее снова сменила. В ночь со среды на четверг российская атака прошла совсем не так, как ожидали в Киеве. Об этом рассказал спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат.


Российское командование намерено меняет тактику применения беспилотников и крылатых ракет, чтобы запутать украинскую ПВО. Если ранее русские запускали в ночное время дроны-камикадзе иранского типа (на Украине их называют "шахедами" независимо от модели), а уже утром крылатые ракеты, то на этот раз беспилотников якобы не было, а ночной удар начался сразу с применения ракет.

(...) враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то проверить нашу ПВО (...) чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты

- заявил Игнат.

По данным Генштаба ВСУ, за ночь Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты, из которых удалось сбить 16. Между тем, согласно полученной из Киева информации, ситуация складывалась совсем не так, как преподносит украинский Генштаб. На самом деле ночная атака была проведена очень хорошо, нашим удалось поразить несколько важных целей, глава офиса Зеленского Ермак был в бешенстве. Сообщается, что атака "Гераней" ночью все же была, а за ними уже пошли ракеты. Удары наносились по военным объектам, причем наши били точечно, зная куда. В Киеве предполагают, что кто-то сливает соответствующую информацию русским.

За ночь украинская ПВО сумела сбить всего несколько ракет и пять беспилотников, при этом потеряв два зенитных комплекса и несколько складов с боеприпасами и вооружением. По мнению украинских военных, российские войска приступили к планомерному уничтожению ЗРК и РЛС ВСУ, явно готовя массовое применение авиации.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:15
    +3
    "Шо,оппять??"Сбили больше,чем запущено belayА нет,всего половину.Ну да ладно-бумага терпит.Не терпят лишь обьекты по которым пришлось
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:27
      +1
      плохо они у Люсьен уволенного научились laughing Это у него сбивали больше чем было запущено. laughing Причем все ракеты и дроны были "импортные": иранские, сев.корейские, китайские. wassat
      Потому как в России по мнению Люсьен свои уже давно закончились.... laughing
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:35
      +1
      Нет предела совершенству если делом в родном отечестве занимаются люди с мозгами и любовью к своей стране.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:19
    +2
    Может у нас появился компуторный гений ,который подключился к "Старлинку"?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:25
      +3
      Может у нас появился компуторный гений ,который подключился к "Старлинку"?

      Да я . laughing Только для этого не надо быть гением, просто платишь 400$ и абонентку. Дальше мудохаешься с инструкцией для слабоумных полчаса . И ты подключился. Связь барахло, главное что она плавает то все летает то как на древннем модеме, ну и латентность так себе.
      Наверное Вы имеете в виду другое , что кто-то научился дешифровывать чужие разговоры. Тут дело в том, что любой аналитик и без этого с высокой вероятностью поймет где штаб противника, пользующегося старлинком.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:27
        +1
        Маск по простоте душевной Рагозину всё сливает,я об этом,тариф" индивидуальный". bully
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 14:29
          +1
          Маск по простоте душевной Рагозину всё сливает,я об этом

          Маск божится, что он не может никого прослушать из абонентов старлинка. Врет конечно. laughing
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 14:30
            0
            Ему гос заказы на ракеты дадут за слив прослушки. Ага.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: tralflot1832
      Может у нас появился компуторный гений ,который подключился к "Старлинку"?

      Да, нет!Генштаб ВСУ просто вынужден плясать от информации просочившийся в информационное поле.Ну например,везде крики 10 прилётов в такой-то и такой-то областях.В генштабе всу почешут репу и вынужденно признают 5 прилётов!Именно по этому запрещена съемка прилётов.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:32
        0
        Пачиму только 5 признают? А куда остальные подевали?
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:21
    +1
    российские войска приступили к планомерному уничтожению ЗРК и РЛС ВСУ

    Через год после начала... Угу - как там, на четвёртый день Зоркий Сокол заметил..
  4. Слон
    Слон Сегодня, 14:23
    0
    А почему ночью? Может быть средства ПВО незалежной хуже видят цели? Я полагаю, что удары днем в рабочее время, в целом, наносят больший ущерб врагу! К тому же будут хороши отдельные боеприпасы с задержкой взрывателя, чтобы восстановители боялись приближаться к объекту
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:30
      0
      Может быть средства ПВО незалежной хуже видят цели?

      Конечно. Герани можно сбить днем из зушки или аналога. Наверное можно и калибр если повезет, но герань с ее скоростью точно сбивается на раз.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:32
      0
      потому что шахедов определяют только визуально
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:25
    +1
    Спикера Игната ожидает еще много различных сюрпризов от России bully Все еще впереди
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:30
    0
    Какие изменщики сидят на фрунзенская наб.
    Ничиго святого.
    Соблюдай, сам, приличия и "прааила войны" бандеровец
  7. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 14:37
    0
    Так вам, господин Игнат, надо вежливо попросить Генштаб РФ, чтобы они перед каждой сменой тактики выпускали пресс-релиз.