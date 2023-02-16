Спикер Воздушного командования ВСУ: Россия снова поменяла тактику применения дронов-камикадзе и крылатых ракет

(...) враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то проверить нашу ПВО (...) чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты

Не успела украинская ПВО перестроиться под новую тактику применения Россией дронов-камикадзе и крылатых ракет, как та ее снова сменила. В ночь со среды на четверг российская атака прошла совсем не так, как ожидали в Киеве. Об этом рассказал спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат.Российское командование намерено меняет тактику применения беспилотников и крылатых ракет, чтобы запутать украинскую ПВО. Если ранее русские запускали в ночное время дроны-камикадзе иранского типа (на Украине их называют "шахедами" независимо от модели), а уже утром крылатые ракеты, то на этот раз беспилотников якобы не было, а ночной удар начался сразу с применения ракет.- заявил Игнат.По данным Генштаба ВСУ, за ночь Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты, из которых удалось сбить 16. Между тем, согласно полученной из Киева информации, ситуация складывалась совсем не так, как преподносит украинский Генштаб. На самом деле ночная атака была проведена очень хорошо, нашим удалось поразить несколько важных целей, глава офиса Зеленского Ермак был в бешенстве. Сообщается, что атака "Гераней" ночью все же была, а за ними уже пошли ракеты. Удары наносились по военным объектам, причем наши били точечно, зная куда. В Киеве предполагают, что кто-то сливает соответствующую информацию русским.За ночь украинская ПВО сумела сбить всего несколько ракет и пять беспилотников, при этом потеряв два зенитных комплекса и несколько складов с боеприпасами и вооружением. По мнению украинских военных, российские войска приступили к планомерному уничтожению ЗРК и РЛС ВСУ, явно готовя массовое применение авиации