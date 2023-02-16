Экс-кандидат в президенты Болгарии: На техногенную причину землетрясения в Турции может указать поведение Эрдогана

6 февраля в Турции и в Сирии произошла страшная катастрофа. Сильнейшее землетрясение, подобных которому в данном регионе не наблюдалось порядка 90 лет, унесло жизни десятков тысяч людей и привело к колоссальным разрушениям.После того, как мировое сообщество начало отходить от шока после телевизионных кадров с места катастрофы, в экспертном сообществе начали обсуждать возможность «рукотворного» происхождения землетрясения.Многие специалисты сразу же вспомнили об американском проекте HAARP, расположенном на Аляске. Ведь по сей день в Вашингтоне так и не дали внятного объяснения по поводу предназначения столь грандиозного сооружения. В связи с этим, конспирологи уже не первый год приписывают загадочным антеннам возможность управлять климатом или даже «разумом людей».Свое мнение по поводу возможного происхождения землетрясения высказал известный в Болгарии активист, общественник, экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков в ходе интервью «Студии рубеж».Со слов политика, он далек от сейсмологии, но общался на данную тему со специалистами. В целом, как заявил Пасков, вышеупомянутая трагедия вполне может быть обусловлена естественными причинами.Все дело в том, что Аравийская плита, на которой расположены Турция и Сирия, крайне сейсмоактивная. Она ежегодно смещается на 2-3 см. При этом, как выразился политик, смещение плиты на 3 метра буквально за сутки вызывает некоторые вопросы даже у ученых.Если же говорить о «техногенной» составляющей происшествия и возможной причастности к этому американцев, то, по мнению Паскова, здесь стоит следить за политическими событиями в текущем месяце.Как выразился политик и общественный деятель, на техногенную причину землетрясения в Турции может указать поведение Эрдогана, который вдруг начнет принимать невыгодные для своей страны или для себя решения. Это, со слов политика из Болгарии, может быть согласие на вступление Швеции в НАТО, даже несмотря на недавние сожжения Корана, или и вовсе отказ Эрдогана от участия в предстоящих президентских выборах.Конспирологи даже вспомнили о сюжете одной из серий мультфильма «Симпсоны» 18-летней давности, в которой один из персонажей заявил, что везёт контейнеры в турецкий Кахраманмараш (который на родине мультфильма к тому моменту мог быть известен, разве что, единицам, и который стал эпицентром землетрясения в 2023 году), а в этот момент другие персонажи той серии мультфильма взывали о помощи.О политических причинах, из-за которых могла быть «наказана» Турция (если речь все же идет о техногенной составляющей катастрофы), Пасков подробно рассказывает в своем интервью: