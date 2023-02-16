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Экс-кандидат в президенты Болгарии: На техногенную причину землетрясения в Турции может указать поведение Эрдогана

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Экс-кандидат в президенты Болгарии: На техногенную причину землетрясения в Турции может указать поведение Эрдогана

6 февраля в Турции и в Сирии произошла страшная катастрофа. Сильнейшее землетрясение, подобных которому в данном регионе не наблюдалось порядка 90 лет, унесло жизни десятков тысяч людей и привело к колоссальным разрушениям.


После того, как мировое сообщество начало отходить от шока после телевизионных кадров с места катастрофы, в экспертном сообществе начали обсуждать возможность «рукотворного» происхождения землетрясения.

Многие специалисты сразу же вспомнили об американском проекте HAARP, расположенном на Аляске. Ведь по сей день в Вашингтоне так и не дали внятного объяснения по поводу предназначения столь грандиозного сооружения. В связи с этим, конспирологи уже не первый год приписывают загадочным антеннам возможность управлять климатом или даже «разумом людей».

Свое мнение по поводу возможного происхождения землетрясения высказал известный в Болгарии активист, общественник, экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков в ходе интервью «Студии рубеж».

Со слов политика, он далек от сейсмологии, но общался на данную тему со специалистами. В целом, как заявил Пасков, вышеупомянутая трагедия вполне может быть обусловлена естественными причинами.

Все дело в том, что Аравийская плита, на которой расположены Турция и Сирия, крайне сейсмоактивная. Она ежегодно смещается на 2-3 см. При этом, как выразился политик, смещение плиты на 3 метра буквально за сутки вызывает некоторые вопросы даже у ученых.

Если же говорить о «техногенной» составляющей происшествия и возможной причастности к этому американцев, то, по мнению Паскова, здесь стоит следить за политическими событиями в текущем месяце.

Как выразился политик и общественный деятель, на техногенную причину землетрясения в Турции может указать поведение Эрдогана, который вдруг начнет принимать невыгодные для своей страны или для себя решения. Это, со слов политика из Болгарии, может быть согласие на вступление Швеции в НАТО, даже несмотря на недавние сожжения Корана, или и вовсе отказ Эрдогана от участия в предстоящих президентских выборах.

Конспирологи даже вспомнили о сюжете одной из серий мультфильма «Симпсоны» 18-летней давности, в которой один из персонажей заявил, что везёт контейнеры в турецкий Кахраманмараш (который на родине мультфильма к тому моменту мог быть известен, разве что, единицам, и который стал эпицентром землетрясения в 2023 году), а в этот момент другие персонажи той серии мультфильма взывали о помощи.

О политических причинах, из-за которых могла быть «наказана» Турция (если речь все же идет о техногенной составляющей катастрофы), Пасков подробно рассказывает в своем интервью:

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10 комментариев
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  1. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 16:06
    +3
    Вот это уже совсем круть пошла, симпсонов приплетать... Человек перед могучей тектоникой бессилен, жаль простых людей. А журналюгам лишь бы себе рейтинги статейка и заработать.
    1. Andr789
      Andr789 Сегодня, 16:11
      +3
      Да реально, уж такая теория заговоров, что дальше некуда. Турция практически вся в сейсмоопасной зоне расположена и ничего сверхъестественного нет в этом землетрясении они в этом регионе постоянно происходят и будут происходить
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:09
    0
    Многие специалисты сразу же вспомнили об американском проекте HAARP, расположенном на Аляске.


    Глупо думать, что со смертью Теслы, американцы прекратили исследования в области подобного оружия. Они продолжились: во время Второй мировой войны американцы изобретали бомбы, которые могли бы вызывать землетрясения. В СССР тоже пытались создать установки воздействия на тектонику, но шли по мирному пути, изобретая системы обеспечения сейсмобезопасности. В 1970-х годах был разработан магнитогидродинамический генератор, который посылал электроимпульсы в земную кору и снимал тектоническое напряжение. В конце XX века американцы хитростью завладели информацией советских сейсмослужб на территории СССР, а после развала страны активизировали исследования на основе проекта «Сура», глава которого, академик Роальд Зиннурович Сагдеев, уехал в США и стал одним из руководителей проекта HAARP.
    После Спитакского землетрясения 1988 года, в журнале "Изобретатель и рационализатор", появилось интервью с академиком Сагдеевым. Весьма интересные выводы он делал, но про сущность рукотворного землетрясения, как то все свел к шутке и промолчал. Но из его слов, можно было понять, что СССР имел реальные разработки, которыми руководил академик.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:18
      0
      Однаждый одному человеку по имени Игнатий Лойола во сне явился ангел и показал ему картины будущего: как благодаря науке на Земле будет создана техногенная цивилизация и наука приведет к гибели человечества. Игнатий понял свое предназначение - предотвратить катастрофу и создал Орден Иезуитов. Хотел все взять под контроль....
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:13
    +1
    В свое время про техногенный характер говорили и о Спитаке
  4. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 16:33
    +1
    Неужели авторам таких статей не о чем писать? На сайт ВО так же налетели шарики? В мире столько военных конфликтов, столько производится оружия, так места нет для нормального материала. А здесь про бред какой то. Человек не в состоянии двигать подземными плитами. Даже если все ядерные заряды свалить в одну кучу и взорвать. Все подохнем, но Земля уцелеет, пару миллионов лет на паузу и появятся новые люди, без таких фантазий в головах.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:46
      0
      новых людей не появится, а в остальном согласен с Вами!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Evgenijus
      На сайт ВО так же налетели шарики?

      Вы про шарики поаккуратнее, это реальность, но вы ее просто не знаете.
      Согласно российским архивам, в период с 1956 по 1977 год над территорией Советского Союза было обнаружено в общей сложности 4 112 воздушных шаров, из которых всего 793 были сбиты истребителями.
  5. Комментарий был удален.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:02
    +1
    Прочитал как RenTV посмотрел.... wassat ............
  7. solar
    solar Сегодня, 17:26
    0
    На техногенную причину землетрясения в Турции может указать...

    отношение турок к соблюдению стандартов строительных работ в сейсмоопасной зоне. Летом они официанты, зимой они же строители.