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Китай ввел санкции против американских военно-промышленных компаний из-за поставок ими оружия Тайваню

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Китай ввел санкции против американских военно-промышленных компаний из-за поставок ими оружия Тайваню

Компании Lockheed Martin и Raytheon, являющиеся крупнейшими производителями вооружений и военной техники в США, попали под санкции со стороны Китая. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.


Пекин принял решение ввести санкции в отношении гигантов американской оборонной промышленности из-за того, что они продают оружие Тайваню. Теперь обе компании включены в список «ненадежных организаций». Напомним, что Китай не признает Тайвань независимым государством и крайне негативно относится к тесным контактам с островом американской администрации и крупных военно-промышленных и финансовых компаний.

В соответствии с санкциями, Lockheed Martin и Raytheon более не смогут осуществлять торговлю с Китаем. Импорт и экспорт товаров данными компаниями запрещен.

Между тем, авиационное производство компании Lockheed Martin основывается на контрактах с китайской стороной по закупкам редкоземельных металлов. Без китайских поставок американская компания столкнется с очень большими трудностями в своей работе, и это в сложной мировой военно-политической ситуации.

Напомним, что Lockheed Martin проектирует, производит и обслуживает военные самолеты F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, C-130 Hercules, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, вертолеты Sikorsky, многочисленные ракетные комплексы и ракеты, системы наведения.

Компания Raytheon производит ракеты AGM-88 HARM, AIM-120 AMRAAM и другие, радары и радиолокационные системы различных видов, зенитные ракетные комплексы SeaRAM, MIM-23 Hawk, MIM-104 Patriot и другое вооружение.

Таким образом, санкции со стороны Пекина станут ударом по американской военной промышленности. Кроме того, Китай не будет закупать гражданскую продукцию данных американских компаний.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:54
    +7
    Вводя санкции, видимо в Китае предусмотрели все плюсы и минусы,очертя голову, вводить бы не стали.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:58
      +3
      Китай ввел санкции против американских военно-промышленных компаний из-за поставок ими оружия Тайваню

      А по-другому с Вашингтоном и нельзя! Ибо иначе получишь и ПОЗОР, и ВОЙНУ!
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:59
      -5
      Эти санкции так, фикция. Китайцы плотно сидят на бизнесе с матрасней.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 15:16
        +5
        Как и матрасня с Китаем плотно сидит.
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 15:27
          0
          Так есть и поговорка: Ворон ворону глаз не выклюет no
      2. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: Alien From
        Эти санкции так, фикция. Китайцы плотно сидят на бизнесе с матрасней.

        Это же не санкции против всего США. А санкции против Локхида и Рейтеона. В чем проблема?
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:19
      0
      Выламывать руки не только американцы умеют. Посидят без дешевых редкоземов из китая, мигом станут шелковыми и сговорчивыми. Да китай на какое то небольшое время потеряет в деньгах, зато потом снимит двойной бонус. Нам так поступать, гордость барыг мешает.
      1. Александр Расмухамбетов
        Александр Расмухамбетов Сегодня, 15:27
        +1
        Им чего боятся дорого ,дешево,напечатают баксов.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:41
          +3
          Кто напечатает? Локхид-Мартин? И кто им даст печатный станок? Как-бы ой, в ФРС другие люди руки греют, а иначе было-бы всё проще, нахрена Л-М вообще что-то делать, напечатал фантиков и радуйся
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:55
    +3
    Интересно - а вот РФ слабо ввести такие же санкции? На тот же титан к примеру? Из которого сделают оружие, чтобы нас убивать?
  3. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 14:56
    +2
    В это игру можно играть вдвоём?........
    1. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Сегодня, 15:11
      +2
      Цитата: КолВизин
      В это игру можно играть вдвоём?........

      В эту игру можно играть всем миром. Возможно единственная страна, что не играла - СССР, да и то в период ВОВ
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: КолВизин
      В это игру можно играть вдвоём?........

      Вдвоём в карты можно играть, только "в дурака", в остальные картежные игры вдвоём не играют.
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 14:56
    +4
    Если это серьезно -то это очень серьезно , от Китай честно не ждал .
    Это уже объяснение амерам их места в глазах Китая и такой вот ответ на вояж бабуси Пилосииии
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:24
      +4
      Цитата: сайгон
      Если это серьезно -то это очень серьезно , от Китай честно не ждал .

      20 лет назад я тоже не ждал и даже 10 лет назад сомневался, но долго живя с китайцами я знал, что когда Китай вылезет в великие державы, он займет ведущее место под солнцем. Нужно всегда помнить что в Китае живут китайцы, а в Америке сброд со всего мира. В Китае все думают и работают "в унисон", а в Америке "в раздрай".
  5. Master2030
    Master2030 Сегодня, 15:00
    -2
    Китай ввел санкции против американских военно-промышленных компаний из-за поставок ими оружия Тайваню

    Какие? Последние китайские?
    1. wanna
      wanna Сегодня, 15:24
      +5
      После Трампа Китай нацелился на американские компании с помощью ответных санкций.



      Санкции были введены и против отдельных американцев, и с тех пор, как Майк Помпео ушел с поста госсекретаря США, ни один американский бизнес не осмелился нанять его и его родственников, иначе этот бизнес был бы изгнан Китаем.
  6. Evgenuy
    Evgenuy Сегодня, 15:03
    +1
    Я правильно понял,что китайцы тупо объявили санкции только этим компаниям,а не всем США!!!???
    Ну купят другие компании из США и перепрададут этим в чём проблема????
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 15:16
      +1
      Перепродадут без СОБСТВЕННОГО навара? Американцы? wassat Да не смешите бабушек! Вот Вам и рост издержек засанкционированных компаний, т.е. отпускных цен... А если ещё китайцы и цену приподнимут.... feel
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 15:18
      -2
      Мы тоже спокойно покупаем микроэлектронику компаний intel, Nvidia, AMD, HP, Cisco и всех остальных которые на нас санкции наложили. Из Китая большинство. Так работают(не работают) санкции.
    3. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 16:39
      0
      Вторичные санкции против компаний, которые которые будут перепродавать. Китайцы многое копируют у американцев.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:12
    +1
    Лиха беда начало...., значит знают чем можно зацепить за "живое". По любому - респект.
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 15:33
      +1
      Самое убойное место у них одно: $. Туда и надо бить!
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:40
      0
      значит знают чем можно зацепить за "живое"

      Китай не один год на рынке редкоземельных металлов уничтожал конкурентов.

      По состоянию на 2018 год 80% РЗЭ, которые поставлялись в США, поступали из Китая. На фоне торговой войны между этими странами, которую разогрела администрация Трампа, в полный рост встал вопрос о зависимости американской экономики в этом сегменте от одной точки отказа.
      В Штатах есть лишь одна действующая шахта, где добывают редкоземельные металлы. Она находится в Калифорнии, в Маунтин-Пассе. Перерабатывающее предприятие там было построено еще в 1950-х годах. После банкротства Molycorp его в 2017 году приобрела компания MP Materials. Модернизация ведется, а всю руду, что там сейчас откапывают, отправляют на переработку опять же в Китай.
      В 2020 году администрация Трампа выделила $209 млн на поддержку добывающей отрасли. В финансирование частных компаний, которые ведут разработку редкоземельных металлов в Техасе и Калифорнии, вложилось министерство обороны США, а Пентагон инвестировал почти $30 млн в фирму, которая перерабатывает электронный мусор и добывает из него РЗЭ. Но пока ни одна из этих компаний не начала обрабатывать металлы в значительных количествах.
      Аналитики отмечают, что в рамках свободного рынка и без значительной государственной поддержки на первых этапах отстроить отрасль практически невозможно. Порог входа на рынок крайне высок, а Китай доминирует на всех этапах — от добычи до производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
      Китай начал развивать эту отрасль еще 30 лет назад, накопил огромный багаж опыта и знаний, а также когорту высококвалифицированных специалистов, которых трудно найти где-либо еще.
      hi
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:59
    0
    В отличие от наших властей китайцы осложнили жизнь американским оружейникам и политикам ДО войны, а не думают над этим через год после начала.
    "Последними китайскими" страдает сейчас отнюдь не Китай, да им уже и и имя другое прилепили "Красные линии".