Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет, в районе Полтавы прилетело по хранилищу ГСМ, ВСУ потеряли два очередных РСЗО HIMARS, наступление российских войск по основным направлениям продолжается. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Киев потерял очередной вертолет Ми-8, винтокрылую машину наши сбили в районе Дорошовки Харьковской области, применив "средства противовоздушной обороны". Данный населенный пункт находится недалеко от Купянска, подробностей, как всегда, нет. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией, чем точно не сказано, уничтожено хранилище ГСМ и смазочных материалов под Полтавой. В Генштабе ВСУ признали прилет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге ракет Х-22.
На основных направлениях без особых изменений, идут ожесточенные бои, ВСУ отступать пока не намерены. На Купянском продолжается продвижение вдоль левого берега Оскола, ожесточенные бои идут в районе Гряниковки, также наши наступают на Масютовку и Синьковку. ВСУ стягивают резервы в Купянск, надеясь превратить его в очередной узел обороны. По данным из сводки, войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Новоселовское ЛНР, Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65-ти всушников, два броневика, пять автомобилей и РСЗО "Град".
На Красно-Лиманском артиллерия и ТОСы группировки "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. За сутки уничтожено свыше ста человек личного состава ВСУ, три броневика, четыре пикапа, РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".
На Донецком направлении продолжается наступление войск группировки "Южная", активно работает авиация и артиллерия. Сообщается о больших потерях ВСУ в личном составе, да и в технике тоже неплохо украинцы потеряли: две РСЗО HIMARS, три танка, три броневика, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, САУ "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Верхнекаменское ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й ОМБр ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает бои в районе Угледара и Пречистовки, потери противника составили свыше 55-и "двухсотых" и "трехсотых", четыре броневика, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. Морпехи 155-й бригады сумели продвинуться еще дальше в дачах, но движение идет медленно, противник постоянно вводит в бой новые резервы.
На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: САУ "Акация" и гаубица "Мста-Б". В районе Херсона, Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад ТРО.