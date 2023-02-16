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На Донецком направлении в ходе наступления уничтожены две американские РСЗО HIMARS - Минобороны

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На Донецком направлении в ходе наступления уничтожены две американские РСЗО HIMARS - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет, в районе Полтавы прилетело по хранилищу ГСМ, ВСУ потеряли два очередных РСЗО HIMARS, наступление российских войск по основным направлениям продолжается. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


Киев потерял очередной вертолет Ми-8, винтокрылую машину наши сбили в районе Дорошовки Харьковской области, применив "средства противовоздушной обороны". Данный населенный пункт находится недалеко от Купянска, подробностей, как всегда, нет. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией, чем точно не сказано, уничтожено хранилище ГСМ и смазочных материалов под Полтавой. В Генштабе ВСУ признали прилет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге ракет Х-22.

На основных направлениях без особых изменений, идут ожесточенные бои, ВСУ отступать пока не намерены. На Купянском продолжается продвижение вдоль левого берега Оскола, ожесточенные бои идут в районе Гряниковки, также наши наступают на Масютовку и Синьковку. ВСУ стягивают резервы в Купянск, надеясь превратить его в очередной узел обороны. По данным из сводки, войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Новоселовское ЛНР, Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65-ти всушников, два броневика, пять автомобилей и РСЗО "Град".

На Красно-Лиманском артиллерия и ТОСы группировки "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. За сутки уничтожено свыше ста человек личного состава ВСУ, три броневика, четыре пикапа, РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".

На Донецком направлении продолжается наступление войск группировки "Южная", активно работает авиация и артиллерия. Сообщается о больших потерях ВСУ в личном составе, да и в технике тоже неплохо украинцы потеряли: две РСЗО HIMARS, три танка, три броневика, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, САУ "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Верхнекаменское ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й ОМБр ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает бои в районе Угледара и Пречистовки, потери противника составили свыше 55-и "двухсотых" и "трехсотых", четыре броневика, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. Морпехи 155-й бригады сумели продвинуться еще дальше в дачах, но движение идет медленно, противник постоянно вводит в бой новые резервы.

На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: САУ "Акация" и гаубица "Мста-Б". В районе Херсона, Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад ТРО.
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30 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:06
    +5
    Даже уже про фото/видео не спрашиваем.....поверим на слово feel
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:10
      -2
      Цитата: Alien From
      .поверим на слово

      Наверху реально не понимают, что в век информации бравурное враньё разрушает доверие народа гораздо сильнее, чем любая западная пропаганда?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 15:17
        +1
        Как показал последний год, им просто всё равно, с небес на грешную землю? Нет, не барское это дело. no
      2. АГ-76
        АГ-76 Сегодня, 15:29
        0
        Если бы понимали, то Конашенков рапортовал бы с фото/видео фактами, а не пустыми победоносным реляциями в духе Совинформбюро.
        Западные "непартнеры" по авиабазе ударили, так сразу в интернете кадры последствий удара разместили.
        А тут Химарсы словами уже несколько раз уничтожили...
        1. Комментарий был удален.
        2. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 16:38
          0
          Ну, Совинформбюро помянутыми "победными реляциями", вообщде-то не злоупотребляло. даже в начальном периоде Великой Отечественной...

          МИ-8, скорее всего из 3 поставленных балтийскими лимитрофами, (избавляющимися от "советского авиапарка" и готовящихся к "переходу на "Б-Хоуки", до 4 шт.), где-то месяц - полтора назад, засечь "свалить" не особо сложно...

          А "Х-марсы", своё "неповрежденное" существование, на данном участке фронта, сами, и без Конашенкова, "подтверждать должны". Кто-то что-то об их "работе" слышал?.. Или "видел"?..

          Уж им-то, особенно сейчас, стоять "молча", вообще бессмысленно...
    2. Кок_Иванов
      Кок_Иванов Сегодня, 15:13
      -4
      На вопрос штабного писаря: "Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", - Суворов ответил так:
      "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:27
        0
        Цитата: Кок_Иванов
        Суворов ответил так:
        "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"

        И недалекие(но верные) чины Минобороны приняли шутку великого полководца за рекомендацию к действию......
      2. Карат
        Карат Сегодня, 15:48
        +6
        Цитата: Кок_Иванов
        На вопрос штабного писаря: "Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", - Суворов ответил так:
        "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!"


        Вообще то это анекдот, а не реальное событие. Тем более к Суворову отношение не имеющее даже в анекдотическом смысле.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:09
    +2
    Больше порадовал НПЗ г. Кременчуг, химарсы тоже не плохо и остальная техника, что-то редко фигурирует импортная техника в сводке. Мало или прячут хорошо, там зверья не меряно, отстреливать и отстреливать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:12
      +3
      Этот НПЗ вроде как калибровали по прошлой весне.Восстановили,видимо.
      1. leks
        leks Сегодня, 15:39
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Этот НПЗ вроде как калибровали по прошлой весне.Восстановили,видимо.

        Да, калибровали! Только вот калибруют резервуары хранения нефтепродуктов. А для того чтоб завод перестал работать и встал надолго, нужно калибровать "Ректификационные колонны" и "реакторы каталитического крекинга". Это просто уничтожили резервуары, на производство топлива это не повлияет. В телеге писали, что все НПЗ в этой стране работают и производят топливо. Не по одному заводу не был нанесён удар по жизненно важным объектам.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:54
          0
          Если Х-22 прилетела то неизвестно что с тем НПЗ, БЧ под тонну да ещё сколько горючего из 3-х тонн осталось, наверняка не с предельной дистанции в 600км запускали
          1. leks
            leks Сегодня, 16:09
            +1
            Цитата: KCA
            Если Х-22 прилетела то неизвестно что с тем НПЗ, БЧ под тонну да ещё сколько горючего из 3-х тонн осталось, наверняка не с предельной дистанции в 600км запускали

            Без разницы какая ракета-кроме тактической ядерки! Резервуары находятся в стороне от основного производства, то что там бахнуло где то в стороне в поле, для основного производства это будет да неприятно но терпимо! При чём тут три тонны горючего, вы хоть представляете сколько тонн, может содержать один резервуар на нпз есть 10ти тысячники есть 20тысячники, так что ваши три тонны это как плевок в озеро. Так же не забывайте, резервуары все обвалованы в целях предотвращения растекания жидкости за пределы этого участка при разгерметизации оборудования и выбросе жидкости из резервуара при пожаре.
            Ещё раз повторюсь если ударили по резервуарам, то завод не перестанет производить топливо!
  3. andre.gre4ihin
    andre.gre4ihin Сегодня, 15:11
    +3
    Уничтожение химарс приоритет сейчас
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:15
    0
    Цитата: Ингвар 72
    Наверху реально не понимают, что в век информации бравурное враньё разрушает доверие народа гораздо сильнее, чем любая западная пропаганда?

    там дубы колдуны сидят, живут временами СССР и не знают что такое смартфон
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:40
      0
      Все там знают, им просто плевать на "народ", типа "у вас есть 10 бесплатных каналов, смотрите и радуйтесь, и не мешайте нам своими делами заниматься"
  5. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 15:15
    -1
    Лучше бы и дальше Кракен уничтожали... А то сводки всё смешнее и смешнее
  6. russ71
    russ71 Сегодня, 15:18
    -2
    "две РСЗО HIMARS"
    За все время не было документально подтвержденного хоть одного факта уничтожения!!!
    1. andr327
      andr327 Сегодня, 15:34
      +5
      а по смартфону 155-мм снарядом неохота?
    2. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 15:49
      +1
      А ВСХ (ВС Хохлостана), хоть раз уничтожили наш "Торнадо"?
  7. Snay
    Snay Сегодня, 15:18
    -4
    Сколько уже уничтожили? Десятка два?)!
    Кто-нибудь видел подтвержденное уничтожение хоть одного?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:30
      +4
      Цитата: Snay
      Кто-нибудь видел подтвержденное уничтожение хоть одного?

      Я видел два в Телеге. В каком то разрушенном здании. Примерно месяц назад.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 15:38
        -2
        РСЗО в здании?! Как её туда засунули, и зачем?
        1. Карат
          Карат Сегодня, 15:51
          0
          Цитата: Андрей Москвин
          РСЗО в здании?! Как её туда засунули, и зачем?


          Наверное чтоб укрыть от разведки с космоса.
        2. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 15:51
          +1
          Технику регулярно прячут в зданиях. ТЦ, фермы, ангары и гаражи. Прячут все, и наши, и противник. request
      2. leks
        leks Сегодня, 16:13
        +1
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: Snay
        Кто-нибудь видел подтвержденное уничтожение хоть одного?

        Я видел два в Телеге. В каком то разрушенном здании. Примерно месяц назад.

        Тоже видел в телеге, только вот непонятно, что там за техника была, то-ли химарс, то-ли тягач.
  8. синоби
    синоби Сегодня, 15:33
    -6
    Сайт окончательно превращается в жёлтый листок
  9. Комментарий был удален.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:53
    +1
    Цитата: Андрей Москвин
    РСЗО в здании?! Как её туда засунули, и зачем?

    Чего тут необъяснимого? Вы просто под зданием понимаете что-то своё. Зачем? Спрятали.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:09
    +1
    Цитата: Daishi
    Цитата: Ингвар 72
    Наверху реально не понимают, что в век информации бравурное враньё разрушает доверие народа гораздо сильнее, чем любая западная пропаганда?

    там дубы колдуны сидят, живут временами СССР и не знают что такое смартфон

    Другие знают, что такое смартфон. Но так же знают, что на Украине за него можно и загреметь в места не столь отдаленные. Или кто там на изготовке со смартфоном должен быть?
  12. megadeth
    megadeth Сегодня, 16:48
    0
    В Генштабе ВСУ признали прилет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге ракет Х-22
    Ну наконец то по НПЗ начали работать...