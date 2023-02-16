Замминистра обороны США: В случае военного конфликта с Китаем за Тайвань Соединенные Штаты учтут опыт Украины

Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни одна из них не готова к крупному конфликту с применением конвенционального (традиционного) оружия

Соединенные Штаты не скрывают, что используют конфликт на Украине как некий полигон для анализа и отработки возможной войны со своим вторым, помимо России, стратегическим противником — Китаем.Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс сообщила в интервью Ассошиэйтед Пресс, что в случае военного конфликта с Китаем за Тайвань Соединенные Штаты обязательно будут учитывать опыт Украины. С этой целью Пентагон разрабатывает специальный план действий американских вооруженных сил на тайваньском направлении.По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, украинский кризис для западных союзников Киева развивался стихийно, без «предварительного разогрева». В случае военного противостояния с Китаем в Тайваньском проливе такой подход неприемлем. На Украине страны НАТО могут непрерывно поставлять ВСУ оружие и оказывать другую военную поддержку, используя сухопутные пути снабжения.В то время как островной Тайвань наверняка окажется в военно-морской блокаде НОАК, начнись там боевые действия между США и КНР или хотя бы вторжение китайских войск на остров. Поэтому, сообщила Хикс, Вашингтону необходимо разработать предварительный план, как обеспечить Тайбэй оружием. Еще более сложной в этой ситуации будет высадка на Тайвань десанта, считают в Пентагоне.В то же время, отмечает издание, Соединенные Штаты не могут заблаговременно разместитесь на Тайване вооружения, которых у них в настоящее время нет.— сообщила замглавы Пентагона.По ее словам, увеличение поставок оружия Киеву «не замедлило поддержку Тайваня со стороны США». Но при этом многие военные поставки, ранее обещанные Тайваню, сталкиваются с такими же сложностями, как и в случае передаваемых Киеву боеприпасов — нехваткой запчастей и рабочей силы.Другими словами, замминистра обороны США призналась, что Соединенные Штаты, да и весь Североатлантический альянс, в текущий период не способны вести поддержку сразу двух военных конфликтов в разных частях света. Как минимум, пока не будет решена задача многократного наращивания производства вооружений и боеприпасов предприятиями западного ВПК.Неплохо было бы, чтобы еще и Пекин учел это и по возможности ускорил возврат контроля над Тайванем, пока страны НАТО тратят почти все ресурсы на поддержку киевского режима.