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Замминистра обороны США: В случае военного конфликта с Китаем за Тайвань Соединенные Штаты учтут опыт Украины

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Замминистра обороны США: В случае военного конфликта с Китаем за Тайвань Соединенные Штаты учтут опыт Украины

Соединенные Штаты не скрывают, что используют конфликт на Украине как некий полигон для анализа и отработки возможной войны со своим вторым, помимо России, стратегическим противником — Китаем.


Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс сообщила в интервью Ассошиэйтед Пресс, что в случае военного конфликта с Китаем за Тайвань Соединенные Штаты обязательно будут учитывать опыт Украины. С этой целью Пентагон разрабатывает специальный план действий американских вооруженных сил на тайваньском направлении.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, украинский кризис для западных союзников Киева развивался стихийно, без «предварительного разогрева». В случае военного противостояния с Китаем в Тайваньском проливе такой подход неприемлем. На Украине страны НАТО могут непрерывно поставлять ВСУ оружие и оказывать другую военную поддержку, используя сухопутные пути снабжения.

В то время как островной Тайвань наверняка окажется в военно-морской блокаде НОАК, начнись там боевые действия между США и КНР или хотя бы вторжение китайских войск на остров. Поэтому, сообщила Хикс, Вашингтону необходимо разработать предварительный план, как обеспечить Тайбэй оружием. Еще более сложной в этой ситуации будет высадка на Тайвань десанта, считают в Пентагоне.

В то же время, отмечает издание, Соединенные Штаты не могут заблаговременно разместитесь на Тайване вооружения, которых у них в настоящее время нет.

Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни одна из них не готова к крупному конфликту с применением конвенционального (традиционного) оружия

— сообщила замглавы Пентагона.

По ее словам, увеличение поставок оружия Киеву «не замедлило поддержку Тайваня со стороны США». Но при этом многие военные поставки, ранее обещанные Тайваню, сталкиваются с такими же сложностями, как и в случае передаваемых Киеву боеприпасов — нехваткой запчастей и рабочей силы.

Другими словами, замминистра обороны США призналась, что Соединенные Штаты, да и весь Североатлантический альянс, в текущий период не способны вести поддержку сразу двух военных конфликтов в разных частях света. Как минимум, пока не будет решена задача многократного наращивания производства вооружений и боеприпасов предприятиями западного ВПК.

Неплохо было бы, чтобы еще и Пекин учел это и по возможности ускорил возврат контроля над Тайванем, пока страны НАТО тратят почти все ресурсы на поддержку киевского режима.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:31
    +4
    Матрасы на два фронта воевать не будут. Просто создают напряжение в мире. Бизнес и ничего личного.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:00
      +3
      Китайцы тоже. К 2030 году они США по мощи обгонят - даже по американским прогнозам. Зачем лезть сейчас? А для матрасов СЕЙЧАС - это единственный шанс замедлить развитие Китая и свое вышибание из лидеров. По уму им надо замораживать Украину и провоцировать Китай ради его общемировой изоляции, но это практически невозможно сделать, ибо с Украиной они всех подставили - против Китая с ними никто не пойдет)))
    2. Geosun
      Geosun Сегодня, 16:44
      +1
      Вообще у амеров нет логики. Если они официально заявляют, что Тайвань принадлежит Китаю, то о какой поддержки Тайваня в войне можно говорить.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:33
    +1
    Значит, следуя логике от обратного, противникам США и следует втянуть их в войну на два фронта
    1. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: голос_разуma
      следуя логике от обратного, противникам США и следует втянуть их в войну на два фронта

      Хотите принудить КНР вторгнуться на Тайвань? Ну-ну.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:03
      +1
      Китай в четверг ввел торговые и инвестиционные санкции в отношении американских военных подрядчиков Lockheed Martin и Raytheon за поставки оружия Тайваню, активизировав усилия по изоляции островной демократии, на которую правящая Коммунистическая партия претендует как на часть своей территории, сообщает The Associated Press.

      https://news.am/rus/news/745253.html
      Китай не Россия , долго колебаться не будет . Пошло движение .
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:05
      +3
      Цитата: голос_разуma
      следует втянуть их в войну на два фронта

      Китай не начнет сейчас. Для вторжения ему нужно будет обеспечить 100% блокаду острова, это невозможно сделать без многочисленных подводных сил. Китайские АПЛ пока не готовы к таким вызовам...
    4. Комментарий был удален.
    5. Sith
      Sith Сегодня, 16:22
      +2
      В отличии от нас , они пытаются бодаться в бизнесе с текущими мега воротилами в нём , т.е с Китаем
      Потому интересно ... кто из них двух больше воин , а кто торговец и махинатор
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:33
    +1
    Интересно, что из арсенала и методов неонацизма США предложат на Тайване? Предложат прикрываться мирным населением в городах и запретят русский язык? А может, посоветуют начать хватать прохожих на улицах, с вручением повесток, в рамках принудительной мобилизации?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +2
    Убогие, вам КНР уже дал вариант поставки вооружений на о. Тайвань - на воздушных шарах через пролив...... Осталось только нарастить производство резиновых изделий.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    +2
    Тайвань это остров и этим всё сказано.К нему по морю просто так не проскочить.Причём с обоих сторон.
  6. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 15:39
    +1
    А что тут учитывать? Китай в заведомо в более выгодном положении, нежели мы с Украиной. Морская блокада Тайваня дело простое. А вот поставки техники и боеприпасов на Украину мы до сих пор остановить не в состоянии.
    1. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 16:10
      +1
      Цитата: Ингвар 72
      Морская блокада Тайваня дело простое

      Простое?
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:40
    +2
    Там скорее всего будет ВМФ работать и БРСД. И БРСД будут лететь по всем базам ВМФ и ВВС в регионе , откуда будут выходить носители КР.
  8. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 15:42
    +5
    По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, украинский кризис для западных союзников Киева развивался стихийно, без «предварительного разогрева».
    Я тебе, конечно, верю,
    Разве могут быть сомненья?
  9. wanna
    wanna Сегодня, 15:47
    +4
    Мы считаем, что американцы будут ссылаться на украинский вариант.



    Но американцы все равно будут знать, что когда мы будем полностью оскорблены, мы все равно начнем войну.



    Как в Корейской войне - даже тогда Китай был еще отсталой сельскохозяйственной страной и не имел возможности уничтожить 100 миллионов человек в США, но мы все равно воевали.



    Англосаксы и стоящие за ними еврейские хозяева всегда были нерешительными, жадными до незначительной выгоды, но просто слишком боялись идти на большую авантюру с нами!
  10. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:13
    +2

    Воздушно-десантные войска КНР захватывают Тайвань. )))
    Кадр из фильма Великая стена.