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За один прошлый год в Германию прибыло беженцев с Украины больше, чем с Ближнего Востока за 2014-2016 годы

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За один прошлый год в Германию прибыло беженцев с Украины больше, чем с Ближнего Востока за 2014-2016 годы

С начала российской СВО территорию Украины по предварительным данным покинули более 16 млн. человек. Рекордсменом по приему беженцев стала Польша, на территории которой временно разместились 8 млн. украинцев.


Между тем, и другие европейские страны приняли немало граждан нашей «западной соседки». Так, согласно данным Федерального статистического управления Германии, за 2022 год на территорию страны въехали около 1,1 млн. украинцев.

Порядка 140 тыс. человек из данного количества беженцев все же вернулись на родину. Однако на данный момент на территории Германии остаются еще более 960 тысяч украинцев.

Согласно заявлениям от представителей Destatis, с Украины в ФРГ только за прошлый год прибыло больше беженцев, чем из Ирака, Сирии и Афганистана с 2014 по 2016 годы.

Что характерно, весной 2021 года, в ходе так называемого миграционного кризиса, возникшего на границе Белоруссии с Польшей, власти Германии обвиняли Минск в «гибридной агрессии» против ЕС с использованием беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Сегодня же ФРГ, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась ее экономика, содержит у себя около миллиона украинцев и не выражает особого недовольства этим фактом.
Автор:
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27 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:31
    +1
    Ну так то восток, хоть и ближний, а тут - цеевропа. Еще более ближний и на всю башку восток))) Там кстати тоже евреи местное население геноцидят, поветрие чтоль какое? И тоже фашистами быть не может
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:36
      -5
      Цитата: Bingo
      Ну так то восток, хоть и ближний, а тут - цеевропа. Еще более ближний и на всю башку восток))) Там кстати тоже евреи местное население геноцидят, поветрие чтоль какое? И тоже фашистами быть не может

      Вы считаете, что женщины и дети должны были остаться под бомбами?
      Кстати обвинение евреев в геноциде это стандартное обвинение неонацистов. Они правда не могут обьяснить , как при таком геноциде арабское население выросло с 1967 года в три раза.
      1. Владислав_2
        Владислав_2 Сегодня, 16:39
        +8
        Вы наверное "зигующих детей 6 лет" не видели с криками РЕЗАТЬ РУСНЮ!...так в данный момент воспитывают детей wassat
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 16:40
        -2
        Опять на Вооруженные Силы России клевещите? Россия не ведет бомбардировок на Украине.
      3. Карат
        Карат Сегодня, 16:49
        +6
        Цитата: Арон Заави
        как при таком геноциде арабское население выросло с 1967 года в три раза.


        Так и во время голодомора население Украины удвоилось. Стандартная политическая сплетня.
      4. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:56
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Кстати обвинение евреев в геноциде это стандартное обвинение неонацистов.

        Кстати, отмазка, что еврей не может быть нацистом - это нацизм. Так что вам заткнуть плевательницу, в отличие от вас, я могу доказать свои слова. Что власть на Украине - евреи - так это ваши слова, когда вы вопили, что они именно евреи и потому не нацисты. А что нацисты - ни доказали сами, например проведя в ПАСЕ выставку "поранетых захистников" - со свастиками во всю фотографию. Мат в два хода, и вы оба - нацисты.
        Они правда не могут обьяснить , как при таком геноциде арабское население выросло с 1967 года в три раза.

        Какой-такой тогда Холокост, коль вас понаехало из Европы под оккупацией фашистов на целую страну, причем места не хватило, пришлось арабов геноцидить? Расскажи, о ненацист из "государства евреев", по вашему такому "ненацисткому" законодательству?
      5. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:59
        +4
        женщины и дети должны были остаться под бомбами?
        9 из 10 "беженцев" - из Львова и Сан-Франциско ( Иванофранковска laughing ), и приехали не спасаться, а жирно жить в Европе.
        Все же хорошо, что у британцев хватило ума закрыть границы- иначе сейчас бы тут миллиона четыре было бы.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 17:05
          +1
          Цитата: Болторез
          приехали не спасаться, а жирно жить в Европе.


          Но жирно жить не удалось, поэтому :

          Порядка 140 тыс. человек из данного количества беженцев все же вернулись на родину.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 17:09
            +1
            жирно жить не удалось
            Я читал их паблики- они совершенно серьезно полагали, что им выделят квартиры в центре Парижа и дома в Альпах и на Средиземноморье belay , да и пособия будут побольше- чтоб на машину хватало yes
            Здесь на форуме один пробегал- сетовал, что его пожилых родственников жадобы- французы поселили в общагу.
      6. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:16
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Вы считаете, что женщины и дети должны были остаться под бомбами?

        Донецких женщин и детей Вы об этом не спрашивали.
  2. Карат
    Карат Сегодня, 16:31
    +3
    Однако на данный момент на территории Германии остаются еще более 960 тысяч украинцев.


    Учитывая наглость украинцев и либеральность немцев, скоро Германия на мове заговорит.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:17
      -1
      Цитата: Карат
      Однако на данный момент на территории Германии остаются еще более 960 тысяч украинцев.


      Учитывая наглость украинцев и либеральность немцев, скоро Германия на мове заговорит.

      До прихода русских точно так и будет. yes
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:32
    +2
    скоро будут немчики кучерявые, смуглокожие, мусульмананские и на мове будут чирикать.... ага.

    зы тока как вот с салом вопрос то будут решать?? муслимам то сала низзя. а немчура то даже исконо шпик уважала и свинину жрала так что за ушами трещщало.

    зы Интересно, украинки уже начали бундесов угонять у их конеподобных жен-немок??
    1. Комментарий был удален.
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:34
    +1
    ну там тут тоже странные подсчеты, статус беженца тоже получить надо, если официально 1,1 миллион беженцев то эту цифру можно смело умножать на 2, под статус "беженец" могут попадать не только лишь все, мало кто может это сделать.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 16:54
      +1
      тоже странные подсчеты

      Статус "военного беженца" в Германии гражданин Украины получает автоматически, при пересечении границы. Затем в течении 6 недель получают вид на жительство, который продлевается каждые полгода.
      "Прогноз Федерального ведомства по делам беженства и миграции неутешителен: изначально в 2023 году ждут только 200 000 человек."
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: НиколайДС
        Прогноз Федерального ведомства по делам беженства и миграции неутешителен: изначально в 2023 году ждут только 200 000 человек."

        Это, если на фронте будет без изменений. А, если надавим (ведь не вечно играть с ВСУ в пинг-понк) то неутешительный прогноз превратится в катастрофический.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:45
    +6
    судя по минусам у всех - походу кое-где опять дали электричество.... lol
    Черти отрываются....
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:50
      +2
      А мне кажется это компания от Арона Заави, уж больно сплоченно действуют. Они вообще любят "дружбу народов" изподтишка поддерживать.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:56
        0
        Ну, Вы знаете, за руку их не ловили а админы такой инфы не предоставляют. Посему вроде как и не причём оне.... Но разумное зерно в Вашем предположении имеется. yes
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 17:02
          +2
          Ловил, но не здесь и не только я. В ЖЖ одно время любили жители США, и прочих толерантных стран, выступать от имени обиженных украинцев, так правдоподобно у них получалось, "интернационализм" поддерживать. Но их IP-адреса выдавали.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 17:07
            +1
            Палились на очевидном??? laughing
            Бывает.... laughing

            тттттттттттттттттттттттт
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:49
    +1
    Всё пропала страна.Разве что эмигранты из России ,этих беженцев на место поставят.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: tralflot1832
      Всё пропала страна.Разве что эмигранты из России ,этих беженцев на место поставят.

      Эмигранты из России вряд-ли no Поставят всех на место только оккупанты из России bully
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:54
    0
    Теперь Германию нужно переименовать в Нью-Украину, а Украину в старую Германию.
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:56
    +4
    С начала российской СВО территорию Украины по предварительным данным покинули более 16 млн. человек.

    Ну, а если по правде, то большинство и так мечтало выехать в Европу. Петя Порошенко на "безвизах" пиарился, а начало СВО дало реальный шанс, да ещё с гарантированным "пансионом" рвануть за кордон. Если бы мужиков с 16 до 60 не придержали бы, то общая цифра "убегантов" была бы не менее 20 млн. Сужу не с "потолка", а по своим украинским знакомым.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:10
      +1
      Цитата: yuriy1863
      . Если бы мужиков с 16 до 60 не придержали бы,


      Сейчас уже и 15-ти летним выезд запрещён. Проходила информация и до 70 лет, но пока не подтверждена.
  9. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:05
    +1
    Грустный анекдот рассказанный мне знакомым немцем.

    2000фикзнаеткакой год в будущем...

    Два немецких полицейских решили проверить документы у пьяного, мирно кемарящего на лавочке. Один немецкий полицейский залез во внутренний карман пьяному, достал корочки, смотрит...

    -Дывись, Абдуло, що за имечко не немецкое у него: Ганс.
    -Ога, Михась, он явно из эмигрантов....
    wassat wassat wassat