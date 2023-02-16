За один прошлый год в Германию прибыло беженцев с Украины больше, чем с Ближнего Востока за 2014-2016 годы

С начала российской СВО территорию Украины по предварительным данным покинули более 16 млн. человек. Рекордсменом по приему беженцев стала Польша, на территории которой временно разместились 8 млн. украинцев.Между тем, и другие европейские страны приняли немало граждан нашей «западной соседки». Так, согласно данным Федерального статистического управления Германии, за 2022 год на территорию страны въехали около 1,1 млн. украинцев.Порядка 140 тыс. человек из данного количества беженцев все же вернулись на родину. Однако на данный момент на территории Германии остаются еще более 960 тысяч украинцев.Согласно заявлениям от представителей Destatis, с Украины в ФРГ только за прошлый год прибыло больше беженцев, чем из Ирака, Сирии и Афганистана с 2014 по 2016 годы.Что характерно, весной 2021 года, в ходе так называемого миграционного кризиса, возникшего на границе Белоруссии с Польшей, власти Германии обвиняли Минск в «гибридной агрессии» против ЕС с использованием беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Сегодня же ФРГ, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась ее экономика, содержит у себя около миллиона украинцев и не выражает особого недовольства этим фактом.