17 февраля – День Службы горючего Вооруженных Сил России

На протяжении последнего столетия России не раз пришлось участвовать в военных конфликтах. На переднем плане в них обычно бывают те, кто воюет на фронте. Но часто в тени остаются те, без кого успех военной кампании был бы невозможен. 17 февраля свой профессиональный день отмечают представители Службы горючего Вооруженных Сил РФ.
С появлением боевой техники, изменившей характер военных действий в первой половине XX века, появилась и необходимость снабжать фронт горючим.
История отечественной Службы горючего началась 17 февраля 1936 года, когда в СССР было создано соответствующее Управление. Первые серьёзные испытания Служба прошла в годы советско-финской войны 1939-1940 гг., когда Красной Армии потребовалось 215 тысяч тонн горючего. О стратегической роли Службы в годы Великой Отечественной войны и говорить не стоит.
С появлением во второй половине прошлого века ракетных войск на Службу было возложено обеспечение войск жидким ракетным топливом.
Сегодня Служба горючего Вооруженных Сил продолжает занимать своё достойное место в составе Минобороны России. Служба обеспечивает войска всеми необходимыми видами топлива и горюче-смазочных материалов.
Для успешного проведения специальной военной операции на Украине Служба непрерывно работает уже почти год. Сотрудники Службы под обстрелами днем и ночью обеспечивают горючим российские военные части на передовой.
Деятельность Службы горючего не менее опасна, чем бои на передовой. Колонны Службы постоянно пытаются выследить разведчики и беспилотники ВСУ, и поэтому часто приходится менять маршруты доставки топлива.
Для заправки боевой техники обычно подгоняют топливозаправщики – специально оборудованные грузовики (обычно «Уралы» и «КамАЗы») на передовую и часто в боевых условиях заправляют технику. В зависимости от обстановки могут и организовать скрытый пункт заправки, где уже технику подгоняют к топливозаправщикам. Весь процесс напоминает заправку автомобиля на АЗС, с похожими шлангами и пистолетами, только здесь АЗС передвижная (с длинными шлангами в десятки метров) и заправляться приходится под обстрелами. В таких же условиях происходит и доставка масел, смазок и специальных жидкостей.
Топливозаправщики, в свою очередь, заполняют цистерны в тыловой зоне проведения СВО из железнодорожных цистерн.
Очевидно, что без хорошо налаженной работы Службы горючего и других тыловых служб Минобороны России невозможно успешно проводить СВО.