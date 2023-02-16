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Представитель ДНР заявил о взятии российскими силами ключевых высот вокруг Артёмовска

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Представитель ДНР заявил о взятии российскими силами ключевых высот вокруг Артёмовска

Основные высоты в районе Артемовска (Бахмута) находятся под контролем российских войск. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.


Такая обстановка на линии фронта, утверждает представитель ДНР, привела к тому, что ВСУ в районе Артемовска оказались в затруднительном положении. Им все сложнее осуществлять снабжение группировки и подвоз подкреплений.

Основные, конечно, успехи - это под Артемовском у нас. Наши ребята уже «оседлали» основные высоты

- заявил Кимаковский на канале «Соловьев Live».

Представитель ДНР подчеркивает, что сейчас украинские формирования контролируют лишь «небольшой коридор». Можно предполагать, что скоро они будут лишены последней связующей с подконтрольными киевскому режиму территориями дороги.

Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Артемовск может быть полностью окружен к концу марта – апрелю 2023 года.

Представитель ДНР Кимаковский также обратил внимание прессы на присутствие в Артемовске большого количества иностранных наемников. Это преимущественно выходцы из стран-сателлитов США. Чаще всего удается перехватывать разговоры наемников на польском языке, но звучат также английская, французская речь.
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16 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 16:12
    +1
    Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Артемовск может быть полностью окружен к концу марта – апрелю 2023 года.


    Вполне реальные сроки окружения. О сроках уничтожения Артёмовской группировки ВСУ даже речи пока не идёт.
    1. Garris199
      Garris199 Сегодня, 16:51
      -1
      Где же они реальные? Операции на окружение всегда проводились стремительно, мощными рассекающими ударами.
      6 армию Паулюса в ходе операции Марс окружили за 4 дня. В ходе операции Багратион, советские войска за 20 дней вышли на границу с Восточной Пруссией, разгромив группу армий Центр, создав множество котлов……
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:13
    +14
    Все таки, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Пусть по Артемовску, все таки, Пригожин дает комментарии, разъяснения и информацию. Такую и тогда, какую и когда, посчитает нужным. Я все понимаю, есть жгучий интерес:" а как там что?" Но есть ведь разные соображения. В том числе и всякие оперативные игры. Мало того, что и враг получает ту же информацию, возможно ведь и игра с дезой. Вот выступает Пригожин, сообщает, что окружить до конца не можем, обескровлены, сил не хватает, палки в колеса ставят, еще месяц полтора будем возиться . И какие выводы, думаете, сделает противник? Вместо эвакуации примет решение , что надо все таки удерживать "фортецию бахмут" Подкинет еще подкреплений, обдерет резервы у номерных бригад, которые вроде где -то в тылу ждут весеннего наступу, начнет туда сюда ротации таскать, технику, подмогу. По простреливаемым дрогам в весеннюю распутицу. Хорошо это или нет? Наверное лучше побольше резервов противника сжечь в Артемовске, давая им туда заходить по простреливаемым дорогам, чем выковыривать их потом лобовыми штурмами из Славянска и Краматорска? Потому, что потом кому всем этим заниматься? Опять ведь вагнеру-их же направление. Так что военную хитрость никто не отменял. И не надо бежать впереди паровоза. Эта самая фортеция, еще свою роль в разгроме ВФУ не до конца сыграла.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Все такИ, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Пусть по Артемовску все таки Пригожин дает комментарии и разьяснения.


      Лучше конечно давал бы комментарии лично Уткин, но он предпочитает оставаться в тени. Его слова до нас доносит Пригожин, но уже в своей импропритации.
  3. Финтифлюшкин
    Финтифлюшкин Сегодня, 16:14
    -1
    Без обид, но Пушилин - такой звездобол.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:14
    +6
    Работайте, братья!!! Успехов в разгроме и уничтожении гадов, очистки нашей земли от уродов!!!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:20
      +8
      Цитата: Правдодел
      Работайте, братья!!! Успехов в разгроме и уничтожении гадов, очистки нашей земли от уродов!!!


      Вам бы в политруки. Грамотно лозунги толкаете.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:22
    +1
    ВСУ подвозить подкрепление и боекомплект в Артёмовск стало трудновато ,это совершивший факт.Долго они собрались играть в " лотерею".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:26
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Долго они собрались играть в " лотерею".

      Пока "патроны" (украинцы) не закончатся.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 16:27
      +2
      Цитата: tralflot1832
      .Долго они собрались играть в " лотерею"


      Пока не умрут. Это же ясно как божий день.
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:02
      +1
      Цитата: tralflot1832
      ВСУ подвозить подкрепление и боекомплект в Артёмовск стало трудновато ,это совершивший факт.Долго они собрались играть в " лотерею".

      Они накатали дорогу в Артёмовск по полям.
      Когда наступит распутица, тогда и снабжение закончится.
  6. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 16:28
    +3
    Цитата: Финтифлюшкин
    Без обид, но Пушилин - такой звездобол.


    Без обин но Финтифлюшкин - вообще хрен знает кто это такой stop
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:54
      +1
      Цитата: Expert2023
      Без обин но Финтифлюшкин - вообще хрен знает кто это такой


      Ну тоже самое и про Вас сказать можно.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:32
    -4
    Не имеет аналогов в военной истории.
    Широчайший охват врага-уран 2.
    Районный центр мучать столько времени, как особняк милрдеру на берегу чм построить
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:45
      +3
      Очень глубокая аналитика. То ли дело население деревни Прохоровка, или села Бородино, или Монастырщино (что на куликовом поле). ну вы поняли да? История не выбирает значимых мест, наоборот, места где она творились потом входят в историю.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: антивирус
      Широчайший охват врага-уран 2.


      Не забывайте, что одновременно с операцией "Уран" проводилась операция "Марс", и чем она закончилась.