Представитель ДНР заявил о взятии российскими силами ключевых высот вокруг Артёмовска

Основные, конечно, успехи - это под Артемовском у нас. Наши ребята уже «оседлали» основные высоты

Основные высоты в районе Артемовска (Бахмута) находятся под контролем российских войск. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.Такая обстановка на линии фронта, утверждает представитель ДНР, привела к тому, что ВСУ в районе Артемовска оказались в затруднительном положении. Им все сложнее осуществлять снабжение группировки и подвоз подкреплений.- заявил Кимаковский на канале «Соловьев Live».Представитель ДНР подчеркивает, что сейчас украинские формирования контролируют лишь «небольшой коридор». Можно предполагать, что скоро они будут лишены последней связующей с подконтрольными киевскому режиму территориями дороги.Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Артемовск может быть полностью окружен к концу марта – апрелю 2023 года.Представитель ДНР Кимаковский также обратил внимание прессы на присутствие в Артемовске большого количества иностранных наемников. Это преимущественно выходцы из стран-сателлитов США. Чаще всего удается перехватывать разговоры наемников на польском языке, но звучат также английская, французская речь.