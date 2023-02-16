Советник главы Крыма назвал причину взрыва в районе Армянска, о котором сообщали местные жители

В районе города Армянск в Крыму подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проводят боевое слаживание. Об этом заявил советник главы администрации Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков.Ранее в социальных сетях распространилась информация о взрыве в Армянске. Его звук слышали многие местные жители. Некоторые крымчане стали писать, что очень похоже на взрыв в воде. В социальных сетях были опубликованы кадры взрыва.Однако, как оказалось, опасения местных жителей беспочвенны. Как пояснил советник главы Крыма, российские подразделения в процессе боевого слаживания применяют самые разные виды боеприпасов. Они отрабатывают тактику ведения боя. Именно взрывы с полигона и были слышны жителям города и его окрестностей.Армянск находится на самом севере Крыма, на Перекопском перешейке. Он является центром одноименного городского округа. В Армянске проживает более 20 тысяч человек. Меры безопасности в этом городе были усилены после начала специальной военной операции.Между тем, сегодня утром стало известно, что украинские формирования пытались провести атаку на объекты в городе Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.