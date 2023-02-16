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Советник главы Крыма назвал причину взрыва в районе Армянска, о котором сообщали местные жители

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Советник главы Крыма назвал причину взрыва в районе Армянска, о котором сообщали местные жители

В районе города Армянск в Крыму подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проводят боевое слаживание. Об этом заявил советник главы администрации Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков.


Ранее в социальных сетях распространилась информация о взрыве в Армянске. Его звук слышали многие местные жители. Некоторые крымчане стали писать, что очень похоже на взрыв в воде. В социальных сетях были опубликованы кадры взрыва.

Однако, как оказалось, опасения местных жителей беспочвенны. Как пояснил советник главы Крыма, российские подразделения в процессе боевого слаживания применяют самые разные виды боеприпасов. Они отрабатывают тактику ведения боя. Именно взрывы с полигона и были слышны жителям города и его окрестностей.


Армянск находится на самом севере Крыма, на Перекопском перешейке. Он является центром одноименного городского округа. В Армянске проживает более 20 тысяч человек. Меры безопасности в этом городе были усилены после начала специальной военной операции.

Между тем, сегодня утром стало известно, что украинские формирования пытались провести атаку на объекты в городе Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской весны"
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:35
    0
    Все по традиции-Крым стоит бастионом на пути врага
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:46
    +2
    Интересно ,а о чём в Киеве подумали ,когда рвануло bully ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:55
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Интересно ,а о чём в Киеве подумали ,когда рвануло ?

      Что пора собирать вещи и делать ноги )))
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:10
        +2
        Да winked, блин горелый, если учитывать, что слаживание - это многократное повторение действий... what
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:12
        0
        Цитата: Егоза
        Что пора собирать вещи и делать ноги )))

        Говорили же - документальный фильм... Кстати, его еще не запретили?
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 17:30
          0
          Цитата: Bingo
          Говорили же - документальный фильм... Кстати, его еще не запретили?

          Его просто не показывают. Это ж "совецька пропаганда" !)))
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:53
    +2
    Они там что, имитатор ядерного заряда хренакнули? Был такой...
    1. TRex
      TRex Сегодня, 17:02
      +5
      В том районе химдымовский завод "Титан"... А облачко от взрыва нездоровое, как мне кажется... Как бы беды не вышло.
      На РКР "Москва" тоже сначала "произошел пожар".
      Нашим агитаторам соврать - как два пальца об асфальт....
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:12
    +2
    Я этим объяснениям не верю. Зачем такой взрыв устраивать во время учений? Тем более, что до этого отразили атаку БПЛА на Крым... Скорее всего, что-то долетело в итоге до Армянска...
    Очень мне не нравится политика властей все утаивать от народа. В этом мы мало чем отличаемся от хохла...
    Сегодня опубликовали цифры полученной помощи Украиной. Там все вместе взятые прихлебаи матрасов дали несчастных триста танков! А все остальное украинец приобрел от наших доблестных войск. Цифры, понятное дело не озвучиваются...
  5. Lapa
    Lapa Сегодня, 17:31
    0
    На фоне запроса Киевом средств защиты от радиации сие событие выглядит как имитация примения ТЯО по укрепрайону противника.