Помощник президента США: Президент России чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны многих стран мира

Похоже, так называемые западные эксперты, да и политики, окончательно зашли в тупик, пытаясь хоть как-то спрогнозировать дальнейший ход военной кампании на Украине.
Так, CNN пишет, что на Западе сильно сомневаются в том, что украинские военные смогут пробить российскую оборону на востоке и юге и тем самым перерезать сухопутные коридоры снабжения подразделений российской армии, задействованных в спецоперации, из Крыма. Об отсутствии поддержки Киева со стороны США в вопросе атаки на Крым сообщает и американское издание Politico, ссылаясь на закрытый разговор госсекретаря Энтони Блинкена с экспертами.
Одновременно некие высокопоставленные американские и британские чиновники сообщили CNN, что и президент РФ Владимир Путин «проигрывает» военную кампанию на Украине тактически и стратегически. При этом российский лидер якобы этого не признает, так как смотрит на происходящее через «иную стратегическую и историческую призму», да еще и чувствует «поддержку Китая и остального мира».
В то же время, бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам в администрации Трампа Фиона Хилл заявила в среду на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что мало признаков того, что решимость Путина ослабевает.
Дело в том, что президент России также чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны многих стран мира, в том числе из Китая
— заявила Хилл.
По ее словам, Вашингтону необходимо добиваться того, чтобы такие страны, как Китай, «оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина была сломлена». Как этого намерено добиться руководство США, раз за разом усугубляющее экономическое и политическое противостояние с Пекином и оказывающее военную помощь Тайваню, бывший советник Трампа не объяснила.
Соответственно, самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл
— заключает автор материала в CNN.
Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президент Ирана Эбрахима Раиси посетить Тегеран, которое он сделал во время недавней встречи с китайским лидером в Пекине. Российские политологи не исключают, что до или после посещения Ирана Си Цзиньпин может «заглянуть» и в Москву. Если это произойдет, то очень сомнительно, что председатель КНР будет «ломать» решимость Владимира Путина в угоду американским амбициям.
В то время как дальнейшее усиление стратегического партнерства Китая, Ирана и России в противостоянии с Соединенными Штатами выглядит вполне реалистичным.