Военное обозрение
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Помощник президента США: Президент России чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны многих стран мира

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Помощник президента США: Президент России чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны многих стран мира

Похоже, так называемые западные эксперты, да и политики, окончательно зашли в тупик, пытаясь хоть как-то спрогнозировать дальнейший ход военной кампании на Украине.


Так, CNN пишет, что на Западе сильно сомневаются в том, что украинские военные смогут пробить российскую оборону на востоке и юге и тем самым перерезать сухопутные коридоры снабжения подразделений российской армии, задействованных в спецоперации, из Крыма. Об отсутствии поддержки Киева со стороны США в вопросе атаки на Крым сообщает и американское издание Politico, ссылаясь на закрытый разговор госсекретаря Энтони Блинкена с экспертами.

Одновременно некие высокопоставленные американские и британские чиновники сообщили CNN, что и президент РФ Владимир Путин «проигрывает» военную кампанию на Украине тактически и стратегически. При этом российский лидер якобы этого не признает, так как смотрит на происходящее через «иную стратегическую и историческую призму», да еще и чувствует «поддержку Китая и остального мира».

В то же время, бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам в администрации Трампа Фиона Хилл заявила в среду на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что мало признаков того, что решимость Путина ослабевает.

Дело в том, что президент России также чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны многих стран мира, в том числе из Китая

— заявила Хилл.

По ее словам, Вашингтону необходимо добиваться того, чтобы такие страны, как Китай, «оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина была сломлена». Как этого намерено добиться руководство США, раз за разом усугубляющее экономическое и политическое противостояние с Пекином и оказывающее военную помощь Тайваню, бывший советник Трампа не объяснила.

Соответственно, самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл

— заключает автор материала в CNN.

Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президент Ирана Эбрахима Раиси посетить Тегеран, которое он сделал во время недавней встречи с китайским лидером в Пекине. Российские политологи не исключают, что до или после посещения Ирана Си Цзиньпин может «заглянуть» и в Москву. Если это произойдет, то очень сомнительно, что председатель КНР будет «ломать» решимость Владимира Путина в угоду американским амбициям.

В то время как дальнейшее усиление стратегического партнерства Китая, Ирана и России в противостоянии с Соединенными Штатами выглядит вполне реалистичным.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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7 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:30
    +1
    Похоже, так называемые западные эксперты, да и политики, окончательно зашли в тупик

    путаются в показаниях.... yes
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 06:59
      -3
      Соответственно, самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл

      То,что мы не проиграем они понимают и смирились. Но лелеют надежду, дать хоть понимание.... Сами не понимая, какую чушь несут
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 07:18
        +2
        Цитата: Mitroha
        Соответственно, самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл

        То,что мы не проиграем они понимают и смирились. Но лелеют надежду, дать хоть понимание.... Сами не понимая, какую чушь несут

        И не понимают, и не смирились . И не смирятся, потому что наша победа это их проигрыш. В этом то и заключается сложность ситуации, что отсупать некуда.
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 07:03
      -1
      путаются в показаниях....


      При очевидности фактов не в их пользу, пытаются лизнуть вашингтонскому обкому и успокоить что все хорошо. laughing
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    0
    От того, что некие американские "стратеги" долдонят о том, что "Путин проиграл" и "Россия на последнем издыхании" обстановка на фронте не изменится в лучшую для ВСУ сторону. Но при этом сами себе противоречат заявляя, что
    президент России также чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны многих стран мира, в том числе из Китая
    Так кто спрашивается проиграл? Ну, а дальше совсем за пределами понимания
    самая сложная задача Запада — дать Путину понимание, что он проиграл
    То есть при утверждении, что ВВП "проиграл" все таки необходимо дать ему понимание этого. Каким образом и с помощью чего? Танков, самолетов, польских батальонов, которые будут планомерно уничтожаться? Пока американцы мечтают о том, что Китай начнет влиять на позицию нашего президента, КНР ввела санкции против дух американских компаний участвующих в вооружении Тайваня.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:54
    -1
    Спорный вопрос.Особенно посмотреть на соседей...Тот же Казахстан,Армения..
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:33
    +2
    Заявленые цели по полной демилитаризации и денацификации не выполнены. Уже как год прошёл.
    НАТО продолжает расширяться. укроину ещё более насытили оружием.
    Так что работать и работать