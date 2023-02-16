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В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе

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В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе

Космическая инфраструктура третьих стран, помогающая ВСУ вести военные действия на Украине и в юго-западных регионах России, может стать законной целью для российских военных. Она рискует попасть под ответный удар наших средств поражения.


Об этом заявил замглавы департамента по контролю и нераспространению вооружений Министерства иностранных дел России Константин Воронцов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 40-летнему юбилею Стратегической оборонной инициативы (СОИ) США, известной также как «программа «Звездных войн».

В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе. Воронцов подчеркнул всю опасность того, что Соединенные Штаты и другие западные страны активно используют элементы космической гражданской инфраструктуры для военных нужд. Особенно остро сегодня проявляется данная тенденция по отношению к боевым действиям на Украине.

Подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах

- сделал замечание представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск ответил отказом на предложение восстановить полный доступ к спутниковой связи Starlink, ранее активно используемою военнослужащими ВСУ, участвующими в боевых действиях против России. По его словам, он не хочет способствовать обострению конфликта, который в итоге может перерасти в Третью мировую войну.
Автор:
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48 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:53
    +3
    Никак тактические батуты с лазерным прицелом завезли? what (горький сарказм)
    1. agoran
      agoran Сегодня, 16:55
      -2
      Комплекс ПВО С-550 способен уничтожать низкоорбитальные спутники, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые планирующие блоки
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:57
        +5
        а вы забыли о пересвете так вся страна выбирала название )))
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 17:02
          -3
          Нудоль есть. Без всяких пересветов.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:04
          +12
          А Вы забыли,что бы это все ударило нужна Воля?
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 17:14
            -1
            Цитата: dmi.pris1
            А Вы забыли,что бы это все ударило нужна Воля?

            Вот и узнаем пустые это слова или нет !
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 17:16
              +3
              Вот и узнаем пустые это слова или нет !
              Уже узнали, треп эти все красные линии.
      2. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 16:59
        -1
        Цитата: agoran
        гиперзвуковые планирующие блоки

        Простите, а это как?
        1. agoran
          agoran Сегодня, 17:03
          -2
          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
          Американский аналог сами найдете.
      3. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 17:07
        0
        ПВО С-550 способен уничтожать

        Способен то способен. Но тут ситуация такая, что если война перейдет в космос, то уничтожать будут обе стороны. Средств, позволяющих осуществить поражение спутника у нас вроде как больше, но и мишеней для этих средств уже гораздо больше.Т.е. соотношение наших спутников по отношению к американским такое, что даже при преимуществе в средствах поражения, мы проигрываем. Другое дело, что если пойти на принцип "сгорел сарай, гори и хата", то и ущерб у американцев будет гораздо больше, чем у нас. Но это "рабочий вариант", только если мы хотим вернуть всю планету к началу XX века и сделать гегемоном в космосе Китай.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:55
      -2
      В прессе попадалось, что, или комплексы С-400, или С-500 могут сбивать низкоорбитальные спутники.
      Радует, МИД РФ наконец-то, начал говорить то, что он и должен был говорить всё это время.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 17:02
        +2
        С-500. У нее один из типов ракет гораздо более крупный по габаритам, чем ракеты С-400.
        Он как-раз для спутников.
        Но дело в том, что низко-летящие разведспутники сейчас запускаются легко, гражданских "извозчиков" много. Заменят быстро.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:02
        +4
        Об этом заявил замглавы департамента ... МИД

        Мысль то высокая и близкая к истине, но уровень чиновника низковат и далековат от оператора пуска ракет. winked
      3. Зуек
        Зуек Сегодня, 17:15
        +4
        Не понимаю, что вас радует. Уничтожение даже одного спутника - это туча обломков, которые повредят и другие спутники других стран. Я уже не говорю, что уничтожение спутников (теми же обломками), которые используются в системе о предупреждении о ракетном нападении может запустить очень плохой сценарий. Уничтожать спутники имеет смысл все и разом, а выцеливать отдельные - это утопия.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 17:20
          -2
          Почему-то, не беспокоит. "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" (с)
    3. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:01
      -4
      У нас есть Нудоль до Старлинка спокойно на минималках дотягивается. У Космоса-1408 на котором он испытывался орбита выше чем у спутников Старлинка. Ну и не только Нудоль у нас есть, есть кое-что ещё.
      1. solar
        solar Сегодня, 17:14
        0
        У нас есть Нудоль до Старлинка спокойно на минималках дотягивается.

        Если спутники Старлинк сбивать, то можно и без штанов остаться.
        Их всего- то...
        Состоянием на 12 февраля 2023 года компания SpaceX в ходе 74 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 3928 спутника системы Starlink.

        И это только выведенных Фалькон 9.
        А так вообще-то их будет
        1 декабря 2022 года Федеральная комиссия по связи частично утвердила заявку SpaceX на выведение спутниковой группировки Starlink второго поколения (Gen2). До окончательного завершения рассмотрения заявки компании на 29 988 спутников, было дано разрешение на вывод 7500 аппаратов на орбиты высотой 525, 530 и 535 км с наклонением орбиты 53, 43 и 33°, соответственно[4].
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 17:14
        0
        Цитата: Arzoo
        У нас есть Нудоль до Старлинка спокойно на минималках дотягивается. У Космоса-1408 на котором он испытывался орбита выше чем у спутников Старлинка. Ну и не только Нудоль у нас есть, есть кое-что ещё.

        да Нудоль испытывают.. правда ее на вооружении нет еще.. а что же кое-что еще? поделитесь, Дмитрий? или расскажете, что Вы такой секретный всё знающий на ВО сидите- но никому не расскажите? laughing
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:56
    +4
    это надо было делать давным давно !!!!!!!! как тока поняли что сша и другие передают координаты войск РФ и наводят на них ракеты !!!!!!!!!!! или тока дошло что надо это делать или пугают и не че не сделают ?????????? я надеюсь лучшие поздно чем не когда ! а то Войска как на ладоне у сша и нато ! и аваксы нужно глушить !!!!!!!
    1. Зуек
      Зуек Сегодня, 17:17
      0
      Вы в курсе, что обломки не упадут на землю, а разлетятся во все стороны и повредят другие спутники, в том числе китайские, индийские и наши?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: opuonmed
      это надо было делать давным давно !!!!!!!!

      Да ладно! За Донбасс восемь лет ждали чтоб ответить. А как ответили так пришлось доказывать, что это именно за Донбасс!

      Я бы за одни потоки что-нибудь американское свалил! Там ущерба нам - дороже любого спутника будет.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:57
    +4
    Не вижу препятствий!!!.... вопрос в другом,а зачем мы опоздали!? Чего ждали все это время wassat
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 17:31
      0
      Чего ждали все это время
      Светлейший же сказал, что "мы ещё не начинали", вот вся армия и весь народ ждёт, когда же уже наш уставший от наглости англов, Темнейший, даст приказ - Начинаем! В Труху!
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: Владислав_2
      Чего ждали все это время

      Ждали того, который еще не начинал.
  4. Safer
    Safer Сегодня, 16:57
    +8
    С учетом событий последнего года, почти все, что говорит наш МИД можно игнорировать. Странно что министерство иностранных дел выдаёт комментарии, направленные на внутреннего жителя России. Запад это никак не тревожит.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 16:58
    +3
    Лазерами их, лазерами! Если они конечно есть, а не реклама.
    Доказать его использование практически невозможно, а "почистить" орбиты над Россией вполне можно, дескать свет звёзд загораживают, мечтать мешают глядючи на звёзды. fellow
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:00
      -4
      Цитата: К-50
      Лазерами их, лазерами! Если они конечно есть, а не реклама.
      Доказать его использование практически невозможно, а "почистить" орбиты над Россией вполне можно, дескать свет звёзд загораживают, мечтать мешают глядючи на звёзды. fellow

      А зачем доказывать? Просто очистят все орбиты от наших спутников, сотни ракет SM-3 в полной боевой готовности, а потом дадут ВСУ боевых истребителей и побольше чтобы больше не баловались ПКО.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 17:03
        +3
        Просто очистят все орбиты от наших спутников, сотни ракет SM-3 в полной боевой готовности, а потом дадут ВСУ боевых истребителей и побольше чтобы больше не баловались ПКО.

        Все не очистят, зачем глупости писать, SM-3 даже теоретически до высокоорбитальных не дотянется.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 17:18
          -1
          Цитата: bk316
          Все не очистят, зачем глупости писать, SM-3 даже теоретически до высокоорбитальных не дотянется.

          А всё что выше 1000 км, очистят уже спутники Маска. Старлинки имеют огромный запас ДельтаВи и точную систему позиционирования.
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 17:04
        +1
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: К-50
        Лазерами их, лазерами! Если они конечно есть, а не реклама.
        Доказать его использование практически невозможно, а "почистить" орбиты над Россией вполне можно, дескать свет звёзд загораживают, мечтать мешают глядючи на звёзды. fellow

        А зачем доказывать? Просто очистят все орбиты от наших спутников, сотни ракет SM-3 в полной боевой готовности, а потом дадут ВСУ боевых истребителей и побольше чтобы больше не баловались ПКО.

        ну и сша и нато почистим их почистим они без связи и координат не чего не смогут сделать в украине у сша спутниковая связь они все кординируют через спутники ! тут есть нюанс над украиной ! а если они начнут везде наши сбивать это уже 3 мировая
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 17:19
          0
          Цитата: opuonmed
          ну и сша и нато почистим их почистим они без связи и координат не чего не смогут сделать в украине у сша спутниковая связь они все кординируют через спутники ! тут есть нюанс над украиной ! а если они начнут везде наши сбивать это уже 3 мировая

          Спутников Маск уже запустил немало тысяч, у нас просто столько ракет нету. Вот например за первые два месяца этого года, он уже пять пачек своих спутник запустил. Сможет ли наша промышленность выдавать на гору по три сотни перехватчиков спутников каждые 2 месяца? И это при идеальной точности в 1 в 1
      3. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 17:05
        +1
        Просто очистят все орбиты от наших спутников, сотни ракет SM-3 в полной боевой готовности, а потом дадут ВСУ боевых истребителей и побольше чтобы больше не баловались ПКО.

        Да. Да. Разогнались. И полетит пару Ярсов в сторону Потомака.
        1. solar
          solar Сегодня, 17:20
          +1
          Вот это глупость точно никто не будет делать- начинать ядерную войны со Штатами с пуска всего пары стратегических ракет. Если и будет начало, то сразу всеми имеющимися.
      4. agoran
        agoran Сегодня, 17:07
        +1
        Есть такой китайский трактат про военначальника Не Балуй (там другое название, сайт не пропускает).
        При нападении на спутники это нападение на страну.
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 17:09
          -2
          ну посмотрим что будет захотят ядерной войны или нет сша и нато а РФ будет спутники уничтожать над украиной это проста необходимо сделать !
      5. D O
        D O Сегодня, 17:27
        0
        BlackMokona,
        Просто очистят все орбиты от наших спутников

        Кто бы спорил. Они очистят орбиты от наших спутников, нам придётся вывести из строя на порядок больше их спутников.
        Баланс сил после "чистки орбит" существенно изменится в пользу России.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:06
    -1
    Эти вопросы должен не МИД определять, а Верховный и ГШ...
    Но ход мыслей мне нравится! good
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:12
      -1
      МИД должен на весь мир объявить и предупредить а дальше пусть думают что им делать !
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:11
    0
    Космическая инфраструктура третьих стран, помогающая ВСУ вести военные действия на Украине и в юго-западных регионах России, может стать законной целью для российских военных.

    Пришло время, когда надо меньше говорить, а больше делать. А если кто будет возмущаться, то сказать, что сами свои спутники сбили. По аналогии с газопроводами. Глядишь, у ООН опять не будет бланков на выписку мандатов на расследование.
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:12
    +2
    Хотелось бы уточнить.
    Это вот из этого:
    "Подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах"

    следует вывод о том, что
    В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе

    Серьезно? Или он что то более веское сказал, что более соответствует заголовку? Типа вот без этого Запад ещё не то, что опосредованно, но и прямо посредством инструкторов, ССО не участвует в войне с нами?

    А если более глобально - наверное уже стоит выпускать много основе издание предупреждений, решительных протестов, озабоченностей и прочих реакций и заявлений.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:14
    0
    Такие заявления должен делать не МИД, а МО. И делать не в гипотетическом варианте, а в формате констатации факта уничтожения вражеской инфраструктуры. Если бы спутники уронили с самого начала, то можно было бы избежать текущих потерь, и война, возможно, уже была бы закончена в районе Варшавы...
  10. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 17:14
    +1
    Очередные красные линии зелёным фломастером? Сколько уже было "законных целей"....
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:15
    0
    на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 40-летнему юбилею Стратегической оборонной инициативы

    Им там что, больше заняться нечем?
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:15
    +1
    Ни кто не чего сбивать не будет.Кишка тонка.А эти заявления то же,что и красные линии.Мы боимся нанести удары по верхушке нацистов,а вы про спутники да еще США не смешите.
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 17:21
      0
      К войне надо готовится серьезно, и тогда запад отстанет. Напал он на нас потому что увидел слабость. Запад увидел что россия закрыла многие воинские части, сократила выпуск оружия. На ближайшие 5-10 лет можно не надеятся что они отстанут со своими санкциями.
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:17
    0
    Если воевать с западом, то первым ударом надо нанести удары в космосе, сбить все спутники сша
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:17
    0
    Для начала, было бы неплохо, нанести удары по целям более приземленным. Мостам, тоннелям, ЖД, силовым и тяговым пдстанциям, ну и наконец по "центрам принятия решений". А, потом и о космосе можно подумать.
  15. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 17:29
    0
    Хотели малой кровью. Не получилось. На большую ни кто не пойдет. Получается не два не полтора. Но диватся не куда навалом рукапашкой так и будем воевать. Правда внутренний бунт может быть. Да и спутники ни кто сбивать не будет, лишаться всего не народ не власть не готова