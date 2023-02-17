Миномет М-240 на Украине. Первый и последний

Миномет М-240 на позиции, январь-февраль 2023 г. Фото Telegram / ChDambiev
За последний год украинская артиллерия понесла серьезные потери и теперь вынуждена использовать любые доступные вооружения. В ход идут даже экспонаты музеев и выставок. Так, прошлой осенью стало известно, что на фронт отправили музейный крупнокалиберный буксируемый миномет М-240 – единственное орудие этого типа на территории Украины. Боевое применение этого миномета оказалось недолгим. Недавно стало известно о его уничтожении.
Из музея на фронт
Первые сообщения о появлении у украинской артиллерии 240-мм миномета М-240 появились в сентябре прошлого года. Это орудие упоминалось в новостях с фронта, а также появились фото и видео, показывающие миномет на позиции и стрельбу из него. Вскоре стали известны новые подробности, связанные с происхождением орудия и его нынешней эксплуатации.
По известным данным, на момент распада СССР на территории УССР, внезапно получившей независимость, не было минометных подразделений с 240-мм орудиями особой мощности. Тем не менее, на Украине остался один миномет М-240. Он входил в экспозицию Музея Великой Отечественной войны в Киеве и, по всей видимости, был непригоден к эксплуатации.
Как теперь известно, не позднее сентября прошлого года украинские вооруженные формирования забрали музейный экспонат. Вероятно, этот процесс провели и оформили «в упрощенном порядке», граничащем с банальной кражей. Миномет привели в боеспособное состояние и передали в распоряжение артиллерийского дивизиона 35-й бригады морской пехоты. На его основе собрали отдельную батарею всего с одним орудием и необходимой вспомогательной техникой – тягачом, транспортом для боеприпасов и т.д.
Выстрел, мина покидает ствол. Фото Telegram / ChDambiev
Вызывает вопросы снабжение миномета боеприпасами. Вероятно, на старых армейских складах, оставшихся на территории бывшей УССР, присутствовали и 240-мм мины. Кроме того, нельзя исключать, что подобные изделия в тех или иных количествах поступали из-за рубежа, например, из Чехии – у нее имелось несколько самоходных минометов «Тюльпан» с аналогичной артиллерийской частью.
Начиная с сентября, несколько раз в свободный доступ попадали фото и видео, демонстрирующие применение единственного украинского М-240. Последний ролик такого рода появился недавно, в первых числах февраля. В этом видео расчет батареи даже попытался пошутить – персонажи в камуфляже наблюдали за стрельбой и выставляли оценку, как в спортивных соревнованиях.
Впрочем, через несколько дней украинским минометчикам стало не до шуток. 14 февраля российское подразделение БАРС «Каскад» рассказало об уничтожении украинского М-240 и показало этот процесс, снятый с разведывательного БПЛА. Сначала в кадр попала огневая позиция с развернутым минометом и подготовленным боекомплектом. В этот момент миномет вел огонь по Донецку.
Однако орудие было обнаружено, и российская артиллерия накрыла его. Снаряды попали в боекомплект, а также поразили миномет. На кадрах с беспилотника видно поврежденное орудие с оторванной опорной плитой и опустившимся стволом.
Огневая позиция миномета, февраль 2023 г. Кадр из видео от БАРС "Каскад"
По всей видимости, единственный украинский М-240 получил фатальные повреждения и окончательно выведен из строя. Его восстановление силами местных предприятий попросту не представляется возможным из-за отсутствия необходимых компетенций, документации и т.д. Следует отметить, что уничтоженный миномет был самым мощным орудием в украинских формированиях, и его потеря известным образом сокращает их возможности.
Долгая история
Миномет М-240 отличается не только высокими боевыми характеристиками, но и долгой историей. Разработка этого орудия началась еще в годы Великой Отечественной войны и велась Специальным КБ гладкоствольной артиллерии (СКБ ГА) в г. Коломна – ныне это КБ Машиностроения. Руководителем проекта был Б.И. Шавырин.
Первый этап испытаний опытного миномета прошел уже в 1944-45 гг. После доработки и доводки конструкции в 1947-49 гг. состоялся новый этап испытаний, и миномет получил рекомендацию к принятию на вооружение. Соответствующее постановление вышло в 1950 г. Миномет получил официальные обозначения М-240 и 52-М-864.
Массовое производство изделий М-240 было освоено в 1951 г. заводом №75 (г. Юрга). Вскоре первые серийные минометы поступили в части артиллерии особой мощности. Производство продолжалось до 1958 г., и к этому времени построили 329 минометов. Параллельно велось производство 240-мм мин нескольких типов с разными функциями и характеристиками. Минометы и боеприпасы для них изготавливались только для советской армии.
В конце шестидесятых на базе М-240 была создана артиллерийская часть 2Б8, которую использовали в составе самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». За счет производства самоходных орудий в семидесятых выполнили перевооружение большей части подразделений. Высвободившиеся буксируемые системы выводились на хранение, а некоторая их часть была передана иностранным государствам – Ираку и Сирии.
В течение первых десятилетий службы минометы М-240 стреляли только в рамках учений. Реальная боевая работа началась только в середине восьмидесятых в Афганистане. Орудия с разными боеприпасами, в т.ч. управляемыми, показали хорошие результаты. Однако самоходные «Тюльпаны» оказались более удобными, и, при возможности, армия старалась применять именно их.
В десятых годах напомнили о себе минометы, в прошлом отправленные в Сирию. М-240 неоднократно применялись сирийской армией для разрушения укреплений противника. Характер боевых действий позволял использовать потенциал таких минометов с минимальными ограничениями.
Несколько месяцев назад изделие 52-М-864 доставили из Киева в Донбасс и даже применяли в течение некоторого времени. Однако украинским формированиям противостоит полноценная армия с разнообразными техническими средствами. Как следствие, единственный миномет был обнаружен и уничтожен.
Орудие крупнее. Кадр из видео от БАРС "Каскад"
Технические особенности
М-240 представляет собой гладкоствольный миномет калибра 240 мм в буксируемом исполнении. Общая длина изделия в походном положении превышает 6,5 м, масса – 4,23 т. При переводе в боевое положение с миномета снимаются агрегаты общей массой ок. 600 кг. Орудие обслуживается расчетом из 9 чел.
Артиллерийская часть системы построена на основе гладкого ствола калибром 240 мм и длиной 20,8 клб. Миномет является казнозарядным и оснащен поршневым затвором. При заряжании ствол опускается в горизонтальное положение, что позволяет подать в него боеприпас. Выстрел осуществляется при помощи спускового механизма, помещенного в затворе.
Ствол через пружинный амортизатор соединяется с опорной плитой. Имеется качающаяся часть с механизмами наводки. Угол возвышения меняется в пределах от 45° до 80°. Горизонтальная наводка зависит от подъема ствола; максимальный сектор достигается при больших углах возвышения. Наведение осуществляется при помощи панорамного прицела.
Лафет оснащен колесным ходом с двумя подрессоренными колесами. Для буксировки тягачом на ствол устанавливается сцепное устройство. Допускается возка со скоростью до 40 км/ч по шоссе.
Миномет разбит (отмечен кружком). Кадр из видео от БАРС "Каскад"
Миномет М-240 может использовать выстрелы нескольких типов. В номенклатуру боеприпасов входят осколочно-фугасные, зажигательные, кассетные и т.д. мины. При массе от 130 до 230 кг такие изделия несут 32-46 кг взрывчатого вещества. Разработан комплекс управляемого вооружения с корректируемым снарядом. Выпускались мины с ядерным оснащением мощностью 2 кт. Дальность стрельбы боеприпасами первых поколений – до 9,2-9,5 км. Более поздние активно-реактивные мины летят на 19 км.
Предсказуемый результат
В целом миномет М-240 / 52-М-864 обладает высокими техническими и боевыми характеристиками. Он способен решать особо сложные задачи и поражать как крупные площадные цели, так и укрепленные объекты. Батарея таких орудий может нанести противнику самый серьезный урон. Однако для использования всего имеющегося потенциала требуется несколько орудий и грамотная организация боевой работы.
До недавнего времени у украинских подразделений был всего один миномет М-240, и тот пришлось забрать из музея. Единственное орудие предсказуемо не реализовало свой потенциал и не повлияло на обстановку на фронтах. А затем его засекли и уничтожили прямо на огневой позиции. Миномет особой мощности больше не угрожает городам Донбасса, и киевскому режиму теперь негде взять такие орудия.