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Пригожин высказался о гибели «волонтера» Питера Рида в Артемовске: «Его убили свои»

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Пригожин высказался о гибели «волонтера» Питера Рида в Артемовске: «Его убили свои»

ЧВК «Вагнер» не располагает какой-либо информацией о том, при каких обстоятельствах погиб гражданин США Питер Рид. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос телеканала CNN в Telegram.


По утверждению Евгения Пригожина, у него нет данных о пребывании в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) иностранных граждан – волонтеров. Такие волонтеры обычно должны сообщать средствам массовой информации о том, где и как они работают, какие отличительные знаки имеют, и соблюдать эти правила.

Пригожин также обратил внимание, что присутствие иностранных волонтеров не мешает украинским формированиям применять химическое оружие в окрестностях Артемовска. Кроме того, стоило бы узнать, зачем эстонский гражданин Эрко Лайдинен снимал Питера Рида перед гибелью. Но это, отметил Пригожин, задача для следствия, если оно состоится.


Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что Рид погиб в районе пересечения 1-го Пушкинского переулка и улицы Полевой. От этого места до позиций «вагнеровцев» - не менее пяти километров, со всех сторон – высотная застройка. Поэтому обнаружить точку нахождения иностранца и нанести по ней удар с позиций ЧВК было невозможно.

С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчёт о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен

- подчеркнул Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» отверг любые обвинения в отношении причастности своих бойцов к гибели Рида.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Кепка Пригожина"
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34 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:32
    +26
    Помер Максим да и ...черт с ним!. С западной стороны там никакие не волонтеры, а просто наемники. Чем больше их отминусуют, тем чище воздух будет. Привыкли всяким международными бумажками прикрываться: врачи без границ, репортеры без совести, гринписовсцы без Родины, мужики без пола и так далее.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:45
      +6
      С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои.

      Да даже если и наши замочили ..Там этих наемников на разных языках болтают падлы ,деньги зарабатывают ..Так что пусть мочат !
      Заметили мужики ,что уже фактически нет инфы что наемников в плен взяли и или нациков и т.д.. Их сразу в расход видать ,слишком злые на них наши парни .
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:01
        +13
        За Питера Рида. drinks drinks drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
        Земля ему стекловатой. am
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 18:10
          +6
          Цитата: Бородач
          За Питера Рида. drinks drinks drinks
          Не чокаясь. drinks drinks drinks
          Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
          Земля ему стекловатой. am

          Присоединяясь drinks Нечего шастать ,где не звали ..Русские разозлились конкретно и нам плевать кто ты волонтер или пресса ..Наслушались и насмотрелись на ваши двойные стандарты ..
          ОБСЕ ваше чего стоило ,сколько жизней на их совести ..Только уехали и сразу арт удары точно по целям на Донбассе .
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 19:15
            0
            По любому, американский "волонтёр" в зоне боевых действий - это разведчик, который передаёт сведения Киеву.
            Так что пребывание всяких волонтёров вблизи фронта, и вблизи военных объектов, а так же вблизи мирных объектов, куда теоретически может долететь американская ракета с территории нацистов - запретить. Можно даже прямо в прессе объяснить, что это шпионы НАТО, выбирающие цель для Химарс. И не нужно никаких других объяснений, тут интригу крутить не за чем.
            Ну а кто не послушал приказа - арест, и 2-5 лет трудотерапии в Сибири. Или, как этому Питеру "xoxлянская пуля прилетела"
            .
            Кстати, вот видео его гибели.
            Там не пуля, а целый Корнет прилетел.
            И погиб там не один. Но "заметили" только гибель американца.
            https://vk.com/video-31371206_456266300
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:42
        +2
        Цитата: LukaNord
        Заметили мужики ,что уже фактически нет инфы что наемников в плен взяли и или нациков и т.д..

        После того как их выпустили в Турцию, народ в окопах понял -"мочить гадов".
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:14
      +2
      Цитата: голос_разуma
      ...Привыкли всяким международными бумажками прикрываться: врачи без границ, репортеры без совести, гринписовсцы без Родины, мужики без пола и так далее.

      А о чём речь? Он что----робот бессмертный, что ли?
      все ТАМ negative negative будут!!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:32
    +8
    А какая разница,кто?Сдох максим,ну и фиг с ним
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 17:44
      +8
      Для нас разницы нет, а "эти" пущай боятся за своё очко, ведь свои же петушки могут отминусовать, Пригожин грамотный, умеет закинуть на вентилятор.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:33
    +7
    Убили свои и видеоотчет отправили кураторам "черных транспантологов" , не поделили очередную партию почек и печени мобиллизованных ВСУ.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:18
      +1
      Врачи из укорейха его ГУМАННО замочили и ГУМАННО частями заморозили, что б не испортился.
      Каннибализм 21 века
  4. ian
    ian Сегодня, 17:33
    +8
    "Основатель ЧВК «Вагнер» отверг любые обвинения в отношении причастности своих бойцов к гибели Рида."
    Ну и зря. Сдох максим и хрен с ним.... С чего оправдываться за каждого заграничного полудурка, которому захотелось острых ощущений в зоне БД?
    Смотрю присказка про максима пришла всем в голову одномоментно... :))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:41
      +5
      Да просто никчемный чудак возомнил себя "спасителем борцов за свободу"."В голове его опилки..Да,да,да..."Что про него можно сказать?Тоьько поговорку о Максиме
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36
    +4
    Пригожин Е.В.знает что говорит.Кстати что там с "бегунком" в Норвегии ,обратно не отдали?
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:44
      +1
      Я тут перепутал с этим вагнеровцем,которого якобы кувалдой...С этим бегунком пока не ясно
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 19:49
      0
      Он все правильно делает, даже если это наши, пусть они у себя поищут кто стрелял, и выяснят зачем, может вопросы кому то задавать будут. Это всегда неприятно, и всегда делает положение хуже. Как говорится - создавайте противнику сложности, проблемы он себе сам создаст.
  6. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 17:38
    +1
    Мобилизация на украине
    https://www.youtube.com/watch?v=qPBtUZloZFQ
  7. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 17:40
    +4
    Peter Reed signed his own death warrant when he said he wanted to get out of this fight and go home ..
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:49
      +2

      Peter Reed signed his own death warrant

      Его машину разнесли "Корнетом" вроде.
      https://abcnews.go.com/International/trap-video-shows-american-volunteer-killed-guided-missile/story?id=97087724
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: christian revuelta
      Peter Reed signed his own death warrant when he said he wanted to get out of this fight and go home ..

      There is no way to home, or strangers will shoot you, or they will kill their own.
      ( Домой дороги нет, или тебя чужие пристрелять, или свои убьют.)
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:41
    +5
    Свежих ВСУшных трупаков видимо не поделили. Банда потрошителей ЕС на банду США наехала.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:42
    +2
    Так что мораль - попытка ничего так была, но с шороховатостями. Тренируйтесь! Подопытных еще много!
    Лично я укропам в этом деле только пожелаю трудовых успехов, и обязательно - перевыполнить план!
  10. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:43
    +3
    Еще оправдываться перед этими мразями. Пригожину больше делать не чего.
  11. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:45
    +9
    Белый бусик сочли перевозчиком БК и зажмурили. Как вариант надеялись на красивую вторичку, будь там БК - вся бы эта компания там и сгинула, не исключая снимавшего. Сафарист поехал домой в пакете, такое бывает, когда едешь через полсвета пострелять москалей.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:50
    +5
    Непонимаю-а какого лещего мы должны еще и оправдыватся в гибели иностранных всушных наемников? Ну амер сдох, да и фиг бы с ним, он наших ехал убивать и наверняка успел когото и убить.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:51
    +2
    Пригожин высказался о гибели «волонтера» Питера Рида в Артемовске: «Его убили свои»
    . Забугорные нужны ПОВОДЫ, для своей игры... если "жареных" фактов, поводов нет, они будут их лепить сами.
    В данном, конкретном случае, исполнители/создатели повода оказались полным дер р р летантами, бум не получится, очередной пшик.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: rocket757
      .....В данном, конкретном случае, исполнители/создатели повода оказались полным дер р р летантами, бум не получится, очередной пшик.

      Интересно, Виктор hi они, что ,теперь долго страдать crying crying решили? Как-то наёмникам свойственно погибать request Доброго времени
  14. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:10
    +4
    Говорится что был в компашке этих гусей
    Кстати, давно говорили, что сливают координаты наемников ВСУки за награду
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 18:19
      +1
      Классно бусик порвало. Наверное он не один был.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:14
    +1
    А, оправдываться обязательно надо было? Мы, что- терпилы?
  16. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:18
    0
    Я бы наоборот с гордостью заявил: да, это наша работа.
  17. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:18
    +3
    Приехал на войну волонтерить и был убить, вот удивление-то. На войне ,оказывается,убивают Оо
    Мы реально живем в какое-то критиническое время -над зонами БД летают пассажирские самолеты -их сбивают а потом все такие "Оооо какжетаааккк" , мужичье разное катается снимает друг друга или себя любимых на камеру и гибнут при этом и все снова "Оооо какжетаааккк" .
  18. мерцание
    мерцание Сегодня, 18:22
    +2
    ЧВК «Вагнер» не располагает какой-либо информацией о том, при каких обстоятельствах погиб гражданин США Питер Рид. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос телеканала CNN в Telegram
    Да и вообще, с какой стати управляющий ЧВК Вагнер Евгений Пригожин должен отвечать на гибель очередного американского к.зла?
  19. Горий
    Горий Сегодня, 19:35
    0
    украинцы - давайте побольше таких Питеров laughing