С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчёт о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен

ЧВК «Вагнер» не располагает какой-либо информацией о том, при каких обстоятельствах погиб гражданин США Питер Рид. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос телеканала CNN в Telegram.По утверждению Евгения Пригожина, у него нет данных о пребывании в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) иностранных граждан – волонтеров. Такие волонтеры обычно должны сообщать средствам массовой информации о том, где и как они работают, какие отличительные знаки имеют, и соблюдать эти правила.Пригожин также обратил внимание, что присутствие иностранных волонтеров не мешает украинским формированиям применять химическое оружие в окрестностях Артемовска. Кроме того, стоило бы узнать, зачем эстонский гражданин Эрко Лайдинен снимал Питера Рида перед гибелью. Но это, отметил Пригожин, задача для следствия, если оно состоится.Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что Рид погиб в районе пересечения 1-го Пушкинского переулка и улицы Полевой. От этого места до позиций «вагнеровцев» - не менее пяти километров, со всех сторон – высотная застройка. Поэтому обнаружить точку нахождения иностранца и нанести по ней удар с позиций ЧВК было невозможно.- подчеркнул Пригожин.Основатель ЧВК «Вагнер» отверг любые обвинения в отношении причастности своих бойцов к гибели Рида.