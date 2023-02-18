Варварские короли. Аларих I

Аларих I . Вождь вестготов
В самые последние века существования Римской империи она начала испытывать на себе все более и более усиливавшееся давление пришлых варварских племен, с которыми в первое время она достаточно успешно справлялась, продолжая свою привычную политику, стравливая их друг с другом и приспосабливая их к своим нуждам.
Карта раздела Римской империи на Западную и Восточную в 395 году
В правление (379–395) последнего императора единой Римской империи Феодосия I Великого, после смерти которого империя в 395 году была разделена на Западную и Восточную, т. н. «проблема варваров» в Римской империи была настолько катастрофической, что у императоров все военачальники имели варварское происхождение! Сразу же после раздела империи на Восточную и Западную – Западная Римская империя пытается проводить свою самостоятельную политику, хотя все константинопольские императоры по-прежнему считают себя главными, навязывая правителям Запада свою внешнеполитическую линию.
Немного о вестготах
Одним из важнейших направлений политики империи был процесс втягивания варваров, в частности готов, в военно-политические структуры Константинополя, происходивший после поражения римских легионов в битве при Адрианополе* (9 августа 378 года), подорвавшей военное могущество Рима и окончательно изменившей баланс сил в пользу германцев. Надо заметить, что эту печальную для Рима дату некоторые историки считают началом конца Римской империи.
История вестготов начинается в районе к северу от реки Дунай, на территории, которая сейчас известна как Румыния.
В первой половине IV века между императором Константином I и вестготами, проживающими на территории Дакии* был заключен договор, предоставляющий вестготам статус федератов, согласно которому они нанимались на службу римскому императору и за ежегодное жалование обязаны были охранять границы империи от набегов других варваров и даже предоставлять своих солдат для службы в императорских войсках.
В 376 году вестготы, уставшие от борьбы с гуннами и все сильнее теснимые гуннами, обратились к константинопольскому императору Валенту с просьбой разрешить им обосноваться во Фракии, на южной стороне Дуная. Валент ответил согласием. Но из-за отсутствия продовольствия, одежды и произвола римских властей на своей новой родине готы восстали. Вот что об этом писал римский историк Аммиан Марцеллин:*
«мучимые голодом, продавали себя за глоток скверного вина или за жалкий кусок хлеба».
Восстание, начавшееся с небольших стычек между вестготами и римлянами, вылилось в открытое вооруженное противостояние.
Вестготы и примкнувшие к ним рабы принялись разорять и грабить римские территории. Вот что об этом пишет Аммиан Марцеллин:
«Не разбирали они в своих убийствах ни пола, ни возраста, все предавали на своём пути страшным пожарам; отрывая от груди матери младенцев и убивая их, брали в плен матерей, забирали вдов, зарезав на их глазах мужей, через трупы отцов тащили подростков и юношей, уводили, наконец, и много стариков, кричавших, что они довольно уж пожили на свете».
Выступивший с войском на подавление вестготского восстания император Валент и его военачальники в битве при Адрианополе* были убиты, а остатки разгромленной армии обратились в бегство, потеряв две трети личного состава и полностью утратив свою боеспособность.
И вот среди варварских племенных вождей, расселившихся во Фракии*, на этой арене постоянно чередующегося насилия, хрупкого мира и беспорядка, наш герой Аларих достиг своего совершеннолетия и выделился своим могуществом и влиянием...
Аларих – вождь вестготов
Аларих – вождь вестготов
Мало что известно о молодости Алариха, хотя считается, что этот король вестготов родился около 360 года нашей эры и принадлежал к роду Балтов*, знатность которых, по словам готского историка Иордана*, «уступала только роду Амалов*». В своих сочинениях Иордан также говорит, что
«Аларих был выбран королем вестготов после смерти римского императора Феодосия I в 395 году, из-за растущего презрения римлян к готам и «из опасения, что их (готов) доблесть будет уничтожена долгим миром».
Со смертью константинопольского императора Феодосия I Великого утратило свою законную силу соглашение империи о союзе с вестготами, которое было заключено в 382 году. Снова наступило время, когда Римская империя была заинтересована в полноценном союзе с вестготами, на что повлияли различные факторы, первым из которых можно выделить окончательно оформленный юридический формат разделения некогда единой Римской империи на империи Восточную и Западную.
Ну а так как договор между империей и вестготами прекратил свое существование, Аларих собрал своих вождей и провел совещание, на котором было решено выступить в поход против римлян. Вестготские вожди были готовы к бою – это были опытные воины, которым больше нравилось сражаться, чем заниматься политическими интригами, и они полностью поддерживали Алариха. Для этих воинов война была главной целью в их жизни, где вырисовывалась перспектива богатой добычи и присвоения завоеванной собственности.
Балканские походы
Итак, весной 395 года вестготы под предводительством своего вождя Алариха оставили Мёзию и Фракию и подступили к самому сердцу империи – Константинополю, но взять эту хорошо укрепленную крепость не смогли. После неудачной осады города Флавий Руфин, консул Восточной Римской империи, уговорил Алариха отвести свое войско от города.
Отойдя от Константинополя, Аларих двинул свои войска на Грецию и, угрожая разграблением, заставил Афины выплатить ему тяжелую контрибуцию. Организация серьезного отпора вестготам Алариха из-за раздела Римской империи на Восточную и Западную на начальных этапах затруднялась территориальным спором между римским и константинопольским дворами о правах на управление Восточной Иллирией (территория на западе Балкан).
Аларих в завоеванных Афинах
Вот что пишет австрийский историк Хервиг Вольфрам (Herwig Wolfram) в своей книге «Готы. От истоков до середины VI века»:
«Затем готы двинулись к Пелопоннесу. По дороге туда они разграбили храм Деметры в Элевсине, по непонятной причине не встретив сопротивления и на Истмийском перешейке. Здесь перед ними лежали по большей части неукрепленные города полуострова; Коринф, Аргос, Спарта были сожжены, только маленький город Тегея в Аркадии смог успешно защищаться благодаря инициативе местных нотаблей. Готы пришли также в Микены и Олимпию. В течение года Аларих со своими отрядами остается на Пелопоннесе, так что казалось, будто ему хотелось поселиться здесь надолго».
Совершенно понятно, что вестготская угроза хотя бы на время должна была объединить Восточную и Западную империи для борьбы с таким сильным варварским натиском, однако все случилось наоборот – две империи стали бороться между собой за право иметь влияние над Аларихом, который, несомненно, обладал большим военным потенциалом.
Здесь надо сразу отметить, что империя Западная и империя Восточная всегда использовали различные пути для успокоения варваров. Восточная Римская империя, не имея желания ввязываться в очередные войны с варварами, всегда шла мягким дипломатическим путем, постоянно отправляя Алариху дорогие подарки и значительные денежные суммы. Западная же Римская империя, наоборот, всегда использовала другой путь, который был продиктован жесткой позицией Флавия Стилихона (регент Западной Римской империи) по отношению к варварам – это жесткий военный путь. Этот западноримский правитель считал, что только полный разгром варваров на поле сражения подчинит Алариха воле Западной империи и сделает его частью системы федератов (союзников) Рима, которая целиком и полностью будет подчинена лично самому Стилихону.
Регент Западной Римской империи Флавий Стилихон
Флавий Стилихон, регент Западной Римской империи, бывший тогда фактическим руководителем политики западной части империи, выступил в поход против вестготов Алариха, и в опустошенном Пелопоннесе Аларих попал в тяжелейшее положение и был окружен (397). В лагере вестготов начались эпидемии, ощущалась серьезная нехватка воды и пищи. И вот, когда все ожидали от Стилихона решающего удара, регент неожиданно заключил с Аларихом соглашение, содержание которого нашим современникам неизвестно, и отступил.
Современные исследователи гадают до сих пор и высказывают самые различные соображения по поводу причины этого необъяснимого решения Стилихона: недостаточная надежность римской армии, трудности со снабжением его армии, конфликт между Западной и Восточной империями или включение Алариха в его амбициозные политические расчеты с целью в дальнейшей перспективе заключить с ним дружественный союз для захвата власти уже во всей империи.
Но что бы там ни было, почти выигранная битва выиграна не была, а полководец Западной империи был провозглашен врагом Востока в 397 году.
Вот несколько аспектов, которыми можно мотивировать участие Флавия Стилихона в балканской кампании против Алариха, их выделяет британский историк Йен Хьюджес:
1-й аспект. Стилихон решился выступить против Алариха из-за предательства последнего. Йен Хьюджес обращает внимание на забытый многими историками факт того, что в 393 году Стилихон уже побеждал Алариха в качестве магистра армии Фракии, а затем привлек его в римскую армию на службу к императору Феодосию I Великому.
2-й аспект. Важно было возродить моральный дух западноримской армии после ряда ее поражений.
3-й аспект. Стилихон пытался закрепиться в качестве фактического главы Западной Римской империи, поэтому политически мог зависеть от победы над Аларихом.
2-й аспект. Важно было возродить моральный дух западноримской армии после ряда ее поражений.
3-й аспект. Стилихон пытался закрепиться в качестве фактического главы Западной Римской империи, поэтому политически мог зависеть от победы над Аларихом.
Дождавшись ухода армии Стилихона, Аларих со своей армией вторгся в Эпир (римская провинция на западе Балкан), где и дальше продолжал разорять территорию Восточной Римской империи, продолжая свои грабительские набеги, и прекратил свои военные действия, сопряженные с грабежами, только тогда, когда константинопольский император Аркадий наградил его высокой должностью – магистром армии Иллирика (magister militum). В 401 году, оставив Эпир, скорее всего, потому что разграбленная земля больше не могла прокормить его народ, Аларих вместе со своим племенем двинулся на запад и больше не тревожил Восточную империю.
Вторжение в Италию
Рассчитывая на богатую добычу, Аларих повел свои войска через Балканы в Италию и уже в ноябре месяце, перевалив через восточные Альпы, он оказался в Италии, не встречая до сих пор сколько-нибудь существенного сопротивления.
Зимой вестготы Алариха покорили и разграбили множество небольших италийских городов северо-восточной Италии, включая равнинную часть Венеции, после чего осадили Медиолан (современный Милан), где находился император Западной Римской империи Гонорий.
В Риме начали спешно восстанавливать старые городские стены, а император Гонорий собирался спешно покинуть Медиолан, но на помощь к осажденным из Паннонии (территория современной Венгрии) вовремя прибывает римская армия с недавно принятыми на римскую службу федератами-вандалами и аланской конницей и снимает осаду с города.
Вестготы отошли от Медиолана и остановились в небольшом местечке Полленция (недалеко от Турина), где их встретил и внезапно атаковал полководец Стилихон. В результате этой атаки вестготы понесли огромные потери, их военный лагерь был захвачен римлянами, причем в плен к римлянам даже попала и семья Алариха. После этой битвы Стилихон заключил с вестготами договор, по которому Аларих должен был покинуть Италию, только вот непонятно, хотел ли Стилихон сохранить силы Алариха на будущее для своих собственных нужд, либо просто не имел достаточно сил, чтобы разгромить его окончательно.
Хотя в этом сражении Стилихон и не сумел добиться максимального результата, он все же стал триумфатором, заключив с Аларихом мир, считавшийся удачным, и благополучно завершив таким образом свой очередной поход, остановив дальнейшее продвижение Алариха по Италии.
Пребывание вестготов под стенами Медиолана, привело к переносу столицы в неприступную Равенну, окруженную болотами, где река По впадает в Адриатическое море, и которую было легче снабжать в случае осады всем необходимым.
Надо сказать, что этот мир с Аларихом стал поводом для придворной интриги, в которой Стилихона обвинили в дружбе с Аларихом, в сговоре с варварами для захвата власти над обеими империями и в желании возвести на престол своего сына. Стилихон, укрываясь от недоброжелателей, бежал в Равенну, но 22 августа 408 года там его коварно убили.
Убийство Стилихона в церкви Равенны
Начались погромы и в Риме, где римские легионеры без всякого на то приказа напали на проживающие в Риме семьи варваров, безнаказанно убивая их и захватывая их имущество. Более тридцати тысяч погибших от погромов родственников отправились в стан к Алариху с желанием побудить его выступить против римлян.
Лишившись такого опасного противника, как Стилихон, Аларих повел войска на Рим...
Первая осада Рима
Не встречая никакого сопротивления, Аларих во второй раз вторгся в Италию, разграбил ряд городов и оказался перед стенами Рима в конце 408 года. Он решил полностью «запечатать» город и полагался на голод и болезни, которые неминуемо появятся при долгой осаде, чтобы заставить его жителей сдаться. Тем временем император и его двор находились в Равенне.
Крепостная стена Рима
В 409 году осада ослабла, когда жители Рима, полностью изолированные от всех источников снабжения, согласились заплатить выкуп Алариху. Согласно записям византийского историка Зосимы:
«После долгих переговоров с обеих сторон было наконец решено, что город должен дать пять тысяч фунтов золота и тридцать тысяч серебра, четыре тысячи шелковых мантий, три тысячи червленых рун и три тысячи фунтов перца».
Кроме такой огромной контрибуции, выплаченной городом вестготам, город обязался еще и отпустить к Алариху всех рабов, находившихся на тот момент в городе, которых он принял в свою армию.
Но контрибуции с осажденного Рима было Алариху мало, и он потребовал у римских властей выплаты вестготам ежегодной дани, обеспечения их продовольствием, а также предоставить им земли для поселения на северо-востоке Италии и в Далмации. Но получив от римских властей отказ, Аларих во второй раз подошел к Риму...
Вторая осада Рима
Захватив в устье реки Тибр огромные запасы африканского зерна, предназначенные для Рима, Аларих потребовал от сената провозглашения городского префекта Приска Аттала императором Западной Римской империи. Но Аттал, соблюдаю видимую покорность Алариху, вовсе не собирался отдавать вестготам богатые территории, игравшие ключевую роль в снабжении Рима продовольствием, и Аларих сместил его с должности и лично встретился с императором Западной Римской империи Флавием Гонорием недалеко от Равенны, который в очередной раз отверг требования Алариха.
Тогда вождь вестготов, настроенный решительно, в третий раз подступил к стенам Рима...
Захват города и его разграбление
Разграбление Рима вестготами в 410 году часто рассматривается как событие, положившее начало концу Западной Римской империи. В последний раз Рим был разграблен галлами в 390 году до н. э. после их победы над римлянами в битве при Аллии*. Быстрый захват Вечного города Аларихом, произошедший 24 августа 410 года, иногда объясняют предательством, подозревая даже одну знатную римлянку, которая из гуманных соображений открыла вестготам ворота уже обессиленного голодом города. По другой версии, ворота осаждающим открыли рабы, которые большими группами переходили на сторону Алариха.
Разграбление Рима вестготами Алариха
В течение трех дней Рим был подвергнут чудовищным грабежам и разрушениям, однако Аларих запретил трогать церкви и их имущество. Разграбление Рима вестготами Алариха оказало огромное влияние на античное воображение.
Разграбление Рима вестготами Алариха
Захватчики разоряли Рим в течение трех дней, прежде чем уйти из города с пленниками и добычей. Согласно легенде, вестготы забрали священные иудейские храмовые сокровища, трофеи, которые сами римляне по приказу императора Тита забрали из Второго Храма в Иерусалиме более трех столетий назад.
Святой Иероним* по этому поводу очень эмоционально написал:
«Город, когда-то пленивший сердца и умы мира, взят!»
Эдвард Гиббон, британский историк, в своей работе «История упадка и падения Римской империи» пишет:
«Эта ужасная катастрофа Рима наполнила изумленную империю горем и ужасом».
А шотландский историк, писатель и журналист Найл Фергюсон, упомянув об этом событии, отметил:
«Именно так рушатся цивилизации».
А вот что свидетельствует Иордан*:
«по прямому приказу Алариха они просто разграбили его, а не подожгли город, как это обычно делают дикие народы, и не позволили нанести серьезный ущерб святым местам».
Смерть Алариха
После разграбления Рима армия Алариха с богатой добычей двинулось на юг Италии, по направлению к Сицилии, откуда Аларих планировал попасть на северное побережье Африки, надеясь захватить новые земли, богатые хлебом, чтобы расселить там свой народ, но сильнейшая буря потопила большую часть кораблей вестготов, после чего он повел свое племя обратно на север, вероятнее всего, в Галлию. Но на сороковом году жизни Аларих скончался (411) от неизвестной болезни и был погребен у города
Консенции (Козенца) на дне реки Бузент (Бусенто), русло которой предварительно осушили в Калабрии.
Похороны Алариха
История о погребении Алариха в изложении Иордана:
«Его народ оплакивал его с величайшей любовью. Затем, свернув с русла реки Бузентус (Бузенто) близ города Консентиа – ибо этот поток своими благотворными водами течет от подножия горы близ этого города – они повели группу пленников посреди ее русла, чтобы выкопать место для его могилы. В глубине этой ямы они похоронили Алариха вместе со многими сокровищами, а затем повернули воды обратно в свое русло. И чтобы никто никогда не узнал этого места, они убили всех землекопов».
На заметку. Местная и провинциальная администрация города Козенцы в Италии запустила план систематических поисков сокровищ Алариха, короля вестготов, который унёс богатства во время разграбления Рима в V веке. Итальянские археологи будут использовать последние технологические инновации в поисках клада, который, согласно легенде, был похоронен рядом с Аларихом где-то недалеко от слияния двух рек в Козенце. Адольф Гитлер тоже был одержим идеей найти спрятанную добычу, но нацисты так и не нашли ее.
Мост Алариха в современном городе Козенце, Италия
Информация
*Фракия. Историческая и географическая область на востоке Балканского полуострова. После переноса столицы Фракия становится важным регионом Восточной Римской империи.
*Мёзия. Историческая область между Нижним Дунаем и Балканскими горами. Названа так по имени племени мёзов. В настоящее время эта территория принадлежит в основном Болгарии.
*Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 391/400). Римский солдат и историк, живший в переломную эпоху, ключевую для всей дальнейшей истории Европы. Написал крупное историческое повествование – «Римская история», сохранившееся с античности.
*Битва при Адрианополе (378). Сражение во Фракии между готами и римлянами под предводительством римского императора Валента. Это сражение историками считается одним из поворотных моментов европейской истории, который изменил баланс сил в пользу германских народов.
*Дакия. Историческая область, прилегающая к северу Балканского полуострова, располагавшаяся между Тисой, Дунаем, Днестром и Карпатами.
*Род Балтов. Династия племенных вождей, которые с конца IV века и до первой трети VI века правили вестготами. Историк Иордан в своих сочинениях писал, что представители этого рода были выходцами из готской аристократии, получившими власть благодаря своей отваге и доблести.
*Род Амалов. Династия племенных вождей, которая сначала правила всеми готами, а затем только остготами. После распада Западной Римской империи этот род королевского дома остготов и основал Остготское королевство Италия (Теодорих Великий).
*Иордан. Готский историк VI века. Свои сочинения писал на поздней латыни.
*Флавий Аркадий (377–408) – первый император Восточной Римской империи, после окончательного разделения Римской империи на две части – Западную и Восточную в 395 году. Старший сын императора Феодосия I Великого. Правил в 383–395 гг. Ушел из жизни в 31 год. Точная причина его смерти неизвестна.
*Битва при Аллии (примерно 390 год до н. э). Сражение между римлянами и галлами во время первого вторжения галлов в Римскую республику в IV веке до н. э. Этот день (18 июля) считался в Риме траурным днём. Существует легенда: при отвешивании галлам дани вождь галлов Бренн бросил на весы свой меч и воскликнул «Vae victis!» (горе побежденным).
*Святой Иероним Стридонский (ок. 345–420). Современник описываемых событий, Отец Церкви и церковный писатель. В православной и католической церквях почитается как святой.