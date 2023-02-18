Варварские короли. Аларих I



Аларих I . Вождь вестготов



Карта раздела Римской империи на Западную и Восточную в 395 году

Немного о вестготах

«мучимые голодом, продавали себя за глоток скверного вина или за жалкий кусок хлеба».

«Не разбирали они в своих убийствах ни пола, ни возраста, все предавали на своём пути страшным пожарам; отрывая от груди матери младенцев и убивая их, брали в плен матерей, забирали вдов, зарезав на их глазах мужей, через трупы отцов тащили подростков и юношей, уводили, наконец, и много стариков, кричавших, что они довольно уж пожили на свете».

Аларих – вождь вестготов



Аларих – вождь вестготов

«Аларих был выбран королем вестготов после смерти римского императора Феодосия I в 395 году, из-за растущего презрения римлян к готам и «из опасения, что их (готов) доблесть будет уничтожена долгим миром».

Балканские походы



Аларих в завоеванных Афинах

«Затем готы двинулись к Пелопоннесу. По дороге туда они разграбили храм Деметры в Элевсине, по непонятной причине не встретив сопротивления и на Истмийском перешейке. Здесь перед ними лежали по большей части неукрепленные города полуострова; Коринф, Аргос, Спарта были сожжены, только маленький город Тегея в Аркадии смог успешно защищаться благодаря инициативе местных нотаблей. Готы пришли также в Микены и Олимпию. В течение года Аларих со своими отрядами остается на Пелопоннесе, так что казалось, будто ему хотелось поселиться здесь надолго».



Регент Западной Римской империи Флавий Стилихон

1-й аспект. Стилихон решился выступить против Алариха из-за предательства последнего. Йен Хьюджес обращает внимание на забытый многими историками факт того, что в 393 году Стилихон уже побеждал Алариха в качестве магистра армии Фракии, а затем привлек его в римскую армию на службу к императору Феодосию I Великому.

2-й аспект. Важно было возродить моральный дух западноримской армии после ряда ее поражений.

3-й аспект. Стилихон пытался закрепиться в качестве фактического главы Западной Римской империи, поэтому политически мог зависеть от победы над Аларихом.

Вторжение в Италию



Убийство Стилихона в церкви Равенны

Первая осада Рима



Крепостная стена Рима

«После долгих переговоров с обеих сторон было наконец решено, что город должен дать пять тысяч фунтов золота и тридцать тысяч серебра, четыре тысячи шелковых мантий, три тысячи червленых рун и три тысячи фунтов перца».

Вторая осада Рима

Захват города и его разграбление



Разграбление Рима вестготами Алариха



Разграбление Рима вестготами Алариха

«Город, когда-то пленивший сердца и умы мира, взят!»

«Эта ужасная катастрофа Рима наполнила изумленную империю горем и ужасом».

«Именно так рушатся цивилизации».

«по прямому приказу Алариха они просто разграбили его, а не подожгли город, как это обычно делают дикие народы, и не позволили нанести серьезный ущерб святым местам».

Смерть Алариха



Похороны Алариха

«Его народ оплакивал его с величайшей любовью. Затем, свернув с русла реки Бузентус (Бузенто) близ города Консентиа – ибо этот поток своими благотворными водами течет от подножия горы близ этого города – они повели группу пленников посреди ее русла, чтобы выкопать место для его могилы. В глубине этой ямы они похоронили Алариха вместе со многими сокровищами, а затем повернули воды обратно в свое русло. И чтобы никто никогда не узнал этого места, они убили всех землекопов».



Мост Алариха в современном городе Козенце, Италия

Информация

*Фракия. Историческая и географическая область на востоке Балканского полуострова. После переноса столицы Фракия становится важным регионом Восточной Римской империи.



*Мёзия. Историческая область между Нижним Дунаем и Балканскими горами. Названа так по имени племени мёзов. В настоящее время эта территория принадлежит в основном Болгарии.



*Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 391/400). Римский солдат и историк, живший в переломную эпоху, ключевую для всей дальнейшей истории Европы. Написал крупное историческое повествование – «Римская история», сохранившееся с античности.



*Битва при Адрианополе (378). Сражение во Фракии между готами и римлянами под предводительством римского императора Валента. Это сражение историками считается одним из поворотных моментов европейской истории, который изменил баланс сил в пользу германских народов.



*Дакия. Историческая область, прилегающая к северу Балканского полуострова, располагавшаяся между Тисой, Дунаем, Днестром и Карпатами.



*Род Балтов. Династия племенных вождей, которые с конца IV века и до первой трети VI века правили вестготами. Историк Иордан в своих сочинениях писал, что представители этого рода были выходцами из готской аристократии, получившими власть благодаря своей отваге и доблести.



*Род Амалов. Династия племенных вождей, которая сначала правила всеми готами, а затем только остготами. После распада Западной Римской империи этот род королевского дома остготов и основал Остготское королевство Италия (Теодорих Великий).



*Иордан. Готский историк VI века. Свои сочинения писал на поздней латыни.



*Флавий Аркадий (377–408) – первый император Восточной Римской империи, после окончательного разделения Римской империи на две части – Западную и Восточную в 395 году. Старший сын императора Феодосия I Великого. Правил в 383–395 гг. Ушел из жизни в 31 год. Точная причина его смерти неизвестна.



*Битва при Аллии (примерно 390 год до н. э). Сражение между римлянами и галлами во время первого вторжения галлов в Римскую республику в IV веке до н. э. Этот день (18 июля) считался в Риме траурным днём. Существует легенда: при отвешивании галлам дани вождь галлов Бренн бросил на весы свой меч и воскликнул «Vae victis!» (горе побежденным).



*Святой Иероним Стридонский (ок. 345–420). Современник описываемых событий, Отец Церкви и церковный писатель. В православной и католической церквях почитается как святой.