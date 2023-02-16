Путин сообщил о проработке вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК, участвующих в спецоперации

Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их

Семьям бойцов, участвующих в спецоперации в составе частной военной компании, будут предоставлены точно такие социальные гарантии, как и военнослужащим российской армии. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в ходе которой она подняла вопрос обеспечения детей бойцов частных военных компаний. По ее словам, на данный момент в России существует социальная несправедливость, когда дети военнослужащих российской армии получают все положенные льготы, а дети бойцов ЧВК, которые так же сражаются на фронте, нет. В ответ на это Путин заверил Львову-Белову, что в данный момент власти страны изучают это вопрос и в ближайшее время семьи сотрудников ЧВК получат такие же соцгарантии, как и военнослужащие российской армии.- добавил он.Ранее в Госдуме предложили пересмотреть статус бойцов ЧВК "Вагнер" на законодательном уровне. По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаила Шеремета, необходимо принять законы, чтобы социально защитить бойцов компании, уравнять их с военнослужащими российской армии в части получения государственных наград, льгот и пенсий. Льготы должны распространяться и на семьи вагнеровцев. Сами бойцы должны получить статус ветерана боевых действий, также как военнослужащие ВС РФ и добровольцы.Судя по заявлению Путина, данным вопросом все же занялись, будем надеяться, что в ближайшее время он будет решен положительно.