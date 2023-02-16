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Путин сообщил о проработке вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК, участвующих в спецоперации

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Путин сообщил о проработке вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК, участвующих в спецоперации

Семьям бойцов, участвующих в спецоперации в составе частной военной компании, будут предоставлены точно такие социальные гарантии, как и военнослужащим российской армии. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.


Российский лидер провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в ходе которой она подняла вопрос обеспечения детей бойцов частных военных компаний. По ее словам, на данный момент в России существует социальная несправедливость, когда дети военнослужащих российской армии получают все положенные льготы, а дети бойцов ЧВК, которые так же сражаются на фронте, нет. В ответ на это Путин заверил Львову-Белову, что в данный момент власти страны изучают это вопрос и в ближайшее время семьи сотрудников ЧВК получат такие же соцгарантии, как и военнослужащие российской армии.

Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их

- добавил он.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть статус бойцов ЧВК "Вагнер" на законодательном уровне. По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаила Шеремета, необходимо принять законы, чтобы социально защитить бойцов компании, уравнять их с военнослужащими российской армии в части получения государственных наград, льгот и пенсий. Льготы должны распространяться и на семьи вагнеровцев. Сами бойцы должны получить статус ветерана боевых действий, также как военнослужащие ВС РФ и добровольцы.

Судя по заявлению Путина, данным вопросом все же занялись, будем надеяться, что в ближайшее время он будет решен положительно.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:53
    +2
    Интересно.А в контракте это все не предусмотрено?Нет,никто не спорит,что и для семей бойцов ЧВК должны быть соцподдержка
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:57
      +1
      Конечно не предусмотрено! Чем вам может помочь ЧВК с очередью в детский садик например? или поступлением без конкурса в кадетский корпус или ВУЗ? ЧВК только платит деньги. И то все по разному. Вагнера вот семьям своих погибших достойную компенсацию выплачивают, знаю лично случаи. А вот насчет "Редута" ходили разные слухи. Не хочу негатив разгонять, поэтому промолчу.
      А гарантии, льготы и компенсации тем более для членов семей, это может дать только государство. Приравнять статус погибшего в СВО на территории именно бывшей украины "чвкшника" к статусу военнослужащего-думаю было бы правильно и справедливо.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:59
      +3
      в ближайшее время семьи сотрудников ЧВК получат такие же соцгарантии, как и военнослужащие российской армии.

      Надо бы принять такой закон ..Музыканты отлично воюют ну и оплата у них конечно в разы поболее А семьи это святое ! Тыл твердый для солдата ,это одна из важнейших мотиваций и спокойствия в бою
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:55
    +4
    Путин сообщил о проработке вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК, участвующих в спецоперации
    . Защитники родины должны быть уверены, что их труд и самопожертвование, не будет забыто, соответственно оценён и... все, что надо, должно быть сделано!
  3. Комментарий был удален.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:59
    +3
    Почему-то всё что связано с чвк идёт с большим скрипом. Воюют они профессионально, результаты на высшем уровне (по сравнению с ВС РФ), а вот что касается снабжения, соцобеспечения бойцов и т.д., по остаточному принципу. Не справедливо это.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:01
    +3
    Я давно говорю, что надо вводить ЧВК в правое поле, и меня искренне изумляет, какого хрена наш законодательный орган власть страдает херней целый год, придумывая день птушника вместо позарез необходимого закона о ЧВК. Кто не в курсе, распад практически любого государства всегда начинался с утраты государством монополии на насилие, то есть, появления неподконтрольных государству ЧВК, ключевое - неподконтрольных. Причем, с Украиной так же вышло. Какого хрена наши дармоеды год балду пинают и ходят на какие-то, мать их, долбозавров, за ногу, "каникулы"?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:20
    +2
    Давно пора принять Закон " О соуиальных гарантиях" для всех участников СВО на ( в) Украине. Исключений быть не должно.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:24
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Давно пора принять Закон " О соуиальных гарантиях" для всех участников СВО на ( в) Украине. Исключений быть не должно.

      Кстате да точно ..Воевал на Донбассе и освобождении Украины(не важно когда ..),получай все что положено ..А то чиновники начинают юлить мутить ,как будто из своего кормана выплаты .Но проверять нужно конечно и строго .
  7. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 19:31
    0
    А может лучше только ЧВК и оставить? У нас если государственное то иногда означает "никто ни за что не отвечает". 1,5 млн. комплектов формы исчезло и никто не отвечает, а есть гарантия что не исчезло еще что нибудь? Солдат Лешков требовал хорошую подготовку, теперь 7 лет строгого режима. А в ЧВК требовать не надо, они и так хорошо готовят. И ЧВК это бизнес, значит население мобилизовать не будут, только деньги предлагать и уговаривать. Много плюсов.