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Секретарь СНБО Данилов заявил, что Медведчук якобы предложил властям России создать «вторую Украину»

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Секретарь СНБО Данилов заявил, что Медведчук якобы предложил властям России создать «вторую Украину»

Киевский режим строит самые фантастические версии дальнейших планов России в отношении Украины. Одну из них озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью западной прессе.


По утверждению Данилова, украинский политик Виктор Медведчук, который сейчас находится в России, якобы предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину создать «вторую Украину» из освобожденных российскими войсками территорий. То есть, на Украине, отмечает секретарь СНБО, российские власти попытаются реализовать «корейский сценарий».

Данилов рассуждает, что поскольку захватить Украину полностью Россия не может (хотя руководство нашей страны никогда такую цель и не ставило), то Москва приступит к реализации «плана Б», то есть вот этого мнимого «проекта Медведчука». Про самого политика Данилов сказал, что он «просто предатель».

Россия, утверждает Данилов, собирается полностью занять территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обеспечить сохранность сухопутного коридора в Крым, а потом претворить в жизнь идею создания «второй Украины».

Далее Данилов начинает откровенно фантазировать. Он заявил, в частности, что проектом создания «второй Украины» занимаются некие соратники свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича, ряд депутатов Верховной Рады и политтехнологов, которые находятся сейчас на Украине, а также некие лица, которые готовили Будапештский меморандум об отказе Киева от ядерного оружия в 1994 году. Видимо, то, что с 1994 года прошло 29 лет и большинство политических деятелей тех времен или старики, или уже скончались, Данилова не смущает.

Между тем, озвучивание Даниловым темы «корейского сценария» может говорить и о том, что именно такой финал украинского вооруженного конфликта сейчас рассматривают западные покровители киевского режима в качестве более желанного, чем признание Донбасса, Херсонской и Запорожской областей новыми территориями России. Но только юридически все эти регионы уже вошли в состав Российской Федерации в соответствии с волеизъявлением их жителей, обратного пути назад нет.
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30 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:01
    +7
    Да ясный пень ,для этого его и обменивали. Но речь должна идти не о создании опять какой-то незалежной Малороссии на обломках бывшей украины ПОСЛЕ победы России в СВО. Нет! надо вот прямо сейчас, в среде беженцев и проживающих на освобожденных территориях бывших гражданах бывшей украины, создать пару армейский корпусов и принять участие в самой СВО, снарядив, оснастив и вооружив их на деньги олигархов сбежавших от нацистского режима в Киеве или им недовольных. В России миллионы беженцев из этих регионов. Вот и приняли бы участие в уничтожении нацистской чумы. А еще могли бы помочь наладить агентурную разведку за линией фронта, созданием партизанских и диверсионных групп, они ведь знают местные обычаи, язык, акцент, специфику общения, у них остались там друзья и родственники. Роль такой разведсети трудно переоценить...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:11
      +10
      Какой смысл слушать Медведчука? Человек провалил всё что только можно и не имеет никакого авторитета.И не удивлюсь ,что если его снова начать слушать,то всё закончится как всегда очередным провалом.У меня такое чувство иногда создаётся,что Медведчук чуть ли не агент СБУ как он талантливо всё сливает.Его по-любому нельзя не то что слушать,а хотя бы на пушечный выстрел подпускать.Моё сугубо личное мнение. Удивительно, если его до сих пор кто то реально слушает.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 18:30
        +2
        Между тем, озвучивание Даниловым темы «корейского сценария» может говорить и о том, что именно такой финал украинского вооруженного конфликта сейчас рассматривают западные покровители киевского режима в качестве более желанного
        Корейский сценарий в Украине невозможен, по причине того, что украинцы не корейцы. Банально, но так. laughing Они не смогут создать ни передовую экономику, не смогут, также, добиться существенного технологического прогресса в той же ракетной отрасли. Это будет временная заморозка с периодически вспыхивающим активным конфликтом, до полного уничтожения Украины.
        1. Александр Эмрис
          Александр Эмрис Сегодня, 19:22
          +1
          Цитата: Arzoo
          Между тем, озвучивание Даниловым темы «корейского сценария» может говорить и о том, что именно такой финал украинского вооруженного конфликта сейчас рассматривают западные покровители киевского режима в качестве более желанного
          Корейский сценарий в Украине невозможен, по причине того, что украинцы не корейцы. Банально, но так. laughing Они не смогут создать ни передовую экономику, не смогут, также, добиться существенного технологического прогресса в той же ракетной отрасли. Это будет временная заморозка с периодически вспыхивающим активным конфликтом, до полного уничтожения Украины.


          Вы определитесь: или украинцы - это малороссы, один из трех русских народов, и тогда они могут сделать все не хуже корейцев. Или они какие-то чужаки-неумехи с руками не из того места, и тогда получается, что Россия - агрессор, напавший на чужой народ под надуманным предлогом братства, что тянет на дискредитацию ВС РФ.
          Впрочем, у вас есть и третий вариант - заявить, что русские и украинцы братья, но оба брата рукожопые, не то, что корейцы, и не создали в свое время вторую империю мира.
    2. ian
      ian Сегодня, 18:19
      +3
      Цитата: голос_разуma
      в среде беженцев и проживающих на освобожденных территориях бывших гражданах бывшей украины, создать пару армейский корпусов и принять участие в самой СВО

      Они прямо обождались, когда их в армию заберут. Вы сами как думаете, какой процент сбежавших с Украины в РФ здоровых мужиков радостно поедет обратно воевать с кумом, сватом или братом? Те кто хотел "принять участие в уничтожении нацистской чумы" уже там. Не в ЛДНР, так в ЧВК, контрактниках или добровольцах.
      А силой погнать людей воевать "против своих".... Результат посмотрите в учебниках истории.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:02
    +5
    Секретарь СНБО Данилов заявил, что Медведчук якобы предложил властям России создать «вторую Украину»

    Похоже, этот перец из СНБО себе место во второй Украине забить хочет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:06
      +2
      Забить место ему только на колу.А насчет вторых украинствующих?Нет уж,увольте
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:08
      +4
      Цитата: Теренин
      Похоже, этот перец из СНБО

      Секретарь СНБО Данилов

      добавить нечего no
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:29
      -2
      Лучше 4 е ухрии создать.
      Новороссия.
      Страна вий-малороссия на лев бережная.
      Волынь.
      и зап ухрия - с учетом интересов венгрии и румын (с Польши? )
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:04
    +9
    Никаких Украин. Малороссия и баста.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:08
      +10
      Цитата: Пленник
      Никаких Украин. Малороссия и баста.


      Просто Россия, без приставок мало, ново и т.д.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 18:21
        +4
        Согласен. Это вообще идеально. Только "щирые" зело бузить будут. Демократично успокоить не получится. А Медведчуков разных под домашний арест, ибо не фиг. Не оправдали "оказанного вЫсокого доверия".
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 18:12
      +1
      Цитата: Пленник
      Никаких Украин. Малороссия и баста.

      Можно оставить в качестве эксперимента в составе Новоросии - Малороссии кусочек Украины , выбрать какой нибудь крыжопель , или тернопель оградить забором и ездить туда на экскурсии .
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:06
    +6
    Ветеринар решил озвучить свой бред. Нет смысла создавать потенциального врага России.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:56
      +3
      Бред не бред, а Витя Мертверчук статейки пописывает, как они с Витей Вшивым могут порулить этими территориями.
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:13
    +8
    проектом создания «второй Украины» занимаются некие соратники свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича, ряд депутатов Верховной Рады и политтехнологов,

    На занятых территориях создать ещё одну Украину? sad Такие как Янукович и Медведчук создадут ещё одну проблему для России. Судя по своей предыдущей деятельности на большее они не способны.
  6. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 18:14
    -1
    А была настоящая первая уКраина???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:38
      -1
      Только каа идея -фикс Австро-Венгрии
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 18:14
    +6
    1. Все взятые силой оружия территории должны входить в империю.
    2. Любая националистическая марионетка быстро станет врагом России.
    3. Западную Украину оставить, пусть строят светлую жизнь, это нужно, пусть люди видят, как они "пьют кофе в Вене ".
    4. Если Польша и Румыния урвут куски - пусть.
    5. Никого из бывших украинских чиновников к власти на пушечный выстрел не подпускать.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:14
    +3
    И что?
    Чтото такое писал ,да.
    Медведчук ,чтоб вылезть в новые бояре, будет пиарить чо хошь , лишь бы быть там хоть какимто боссом. Гдебы языком не молоть, лишь бы руками не работать.
    Кум всетаки.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:19
    0
    С чего бы это две Украины - оказались бы для нас лучше чем одна? what
  10. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 18:19
    +1
    (хотя руководство нашей страны никогда такую цель и не ставило)
    У меня только один вопрос: а какую цель ставило руководство нашей страны?
  11. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:19
    -1
    Ну это он скорее планы своих хозяев озвучил,нам это для чего надо? Там всё таки не другой народ живёт,а такие же русские люди.
  12. anjey
    anjey Сегодня, 18:21
    +1
    "Корейский сценарий "для России не подходит, это снова, очень ненадолго "замороженный конфликт".
    Но и самое главное- ресурсная ,природная и геополитическая мощь России несопоставима с Северной Кореей, Россия супердержава и конкурент гегемону (США),если она не победит и не создаст расширенную зону безопасности в подбрюшье Европы ,Запад не даст ей существовать.....
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:32
    0
    Перлы Медведчука ни, тем более, Данилова обсуждать не хочется. negative
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:33
    +4
    Далее Данилов начинает откровенно фантазировать.

    Что Данилов, что Медведчук - "два валена на одну ногу", только если последний выходец из бандеровцев, то первый из ОПГ. Сейчас их даже мусорные баки не принимают.
  15. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:45
    +1
    нда((( если с проффессором не прокатило из медведа лепить политика((( у них что кю вместо мозга еще суркова тогда к ним в правительство до купы и в бочке можно отправить по днепру
  16. 78bor1973
    78bor1973 Сегодня, 18:50
    +1
    Хватит слушать обосравшихся хохлополитиканов! Нам и одной Украины хватило за глаза.
  17. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:57
    +2
    Вторую, точнее первую украину можно было создать в 2014 м, с Януковичем, на Юго-Востоке.
  18. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 19:46
    0
    Этот Медвечук уже явно действует как засланный казачок, резидент-провокатор.
    Он как троянский конь, через которого толкают идею о необходимости сохранения самостийной украины.