Киевский режим строит самые фантастические версии дальнейших планов России в отношении Украины. Одну из них озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью западной прессе.
По утверждению Данилова, украинский политик Виктор Медведчук, который сейчас находится в России, якобы предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину создать «вторую Украину» из освобожденных российскими войсками территорий. То есть, на Украине, отмечает секретарь СНБО, российские власти попытаются реализовать «корейский сценарий».
Данилов рассуждает, что поскольку захватить Украину полностью Россия не может (хотя руководство нашей страны никогда такую цель и не ставило), то Москва приступит к реализации «плана Б», то есть вот этого мнимого «проекта Медведчука». Про самого политика Данилов сказал, что он «просто предатель».
Россия, утверждает Данилов, собирается полностью занять территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обеспечить сохранность сухопутного коридора в Крым, а потом претворить в жизнь идею создания «второй Украины».
Далее Данилов начинает откровенно фантазировать. Он заявил, в частности, что проектом создания «второй Украины» занимаются некие соратники свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича, ряд депутатов Верховной Рады и политтехнологов, которые находятся сейчас на Украине, а также некие лица, которые готовили Будапештский меморандум об отказе Киева от ядерного оружия в 1994 году. Видимо, то, что с 1994 года прошло 29 лет и большинство политических деятелей тех времен или старики, или уже скончались, Данилова не смущает.
Между тем, озвучивание Даниловым темы «корейского сценария» может говорить и о том, что именно такой финал украинского вооруженного конфликта сейчас рассматривают западные покровители киевского режима в качестве более желанного, чем признание Донбасса, Херсонской и Запорожской областей новыми территориями России. Но только юридически все эти регионы уже вошли в состав Российской Федерации в соответствии с волеизъявлением их жителей, обратного пути назад нет.